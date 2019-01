Auf unterstem Niveau

Der Mindestlohn ist nur das gesetzlich festgelegte Existenzminimum. u. a. für Azubis, Praktikanten und Jugendliche gilt er nicht Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Groß war das Geschrei der Industrieverbände, als vor vier Jahren der Mindestlohn eingeführt wurde. Der Standort Deutschland gehe den Bach runter, Zigtausende Arbeitsplätze seien gefährdet, ganze Branchen stünden vor dem Aus. Heute weiß man: alles nur Panikmache. So als wäre nichts gewesen, brummte die Konjunktur auch nach dem 1. Januar 2015 kräftig weiter. Bleibt die Frage, ob auch der Klub der Schwarzmaler seine Lektion gelernt hat? Antwort: natürlich nicht.

Dieser Tage erlebt das schäbige Schauspiel von damals eine Wiederaufführung – mit nahezu identischem Stoff, den üblichen Verdächtigen und bei gleicher Heuchelei. Den Aufreger liefert diesmal Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) mit ihrem Vorhaben zur Festsetzung einer Mindestbezahlung von Auszubildenden. Nach ihren im November vorgestellten Plänen sollen Lehrlinge im ersten Ausbildungsjahr nicht weniger als 504 Euro im Monat verdienen dürfen. In den Folgejahren sollen dann fünf, zehn und 15 Prozent draufgesattelt werden, womit man bei 529, 554 und im Jahr vier bei 580 Euro monatlich landen würde. Eingang sollen die Vorgaben in das Berufsbildungsgesetz finden, über dessen Novellierung derzeit beraten wird. Die Neuerung soll im Sommer 2019 verabschiedet werden und zum Jahresanfang 2020 in Kraft treten.

Erwartungsgemäß laufen Wirtschafslobbyisten Sturm gegen das Projekt. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitergeberverbände (BDA) hat vor einem »massiven« Eingriff in die Tarifautonomie und einer Überforderung von Betrieben in schwächeren Branchen und Regionen gewarnt. Falls die Lohnuntergrenze deutlich über bestehenden Tarifregelungen liege, sei mancherorts die »Zukunft der betrieblichen Berufsausbildung gefährdet«, zitierte am zurückliegenden Donnerstag die Frankfurter Allgemeine Zeitung aus einem entsprechenden Positionspapier. Demnach baut die BDA darauf, dass die Bundesregierung ihre Pläne wieder fallenlässt. Falls nicht, sei aus Unternehmersicht zur Not eine Vergütung von maximal 435 Euro vertretbar.

Unterstützung gibt es dafür aus den Reihen der CDU im Bundestag. Die Festsetzung einer Untergrenze sei »Sache der Tarifparteien«, meldete sich vergangene Woche der Finanzexperte Olav Gutting in der Stuttgarter Zeitung zu Wort. Die 504 Euro seien zu hoch, befand der wirtschaftspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Joachim Pfeiffer (CDU), und beklagte eine »Luxusdiskussion«. Die Konkurrenz auf den Weltmärkten treibe den Einsatz künstlicher Intelligenz voran, »und wir leisten uns eine rückwärtsgewandte Verteilungsdebatte«. Pfeiffers Parteifreund Christian von Setten vom Parlamentskreis Mittelstand hält es für zwingend erforderlich, »dass es einen Bestandsschutz für bestehende Ausbildungsverhältnisse gibt«.

Damit verheißt das Thema auch neuen Ärger zwischen den Regierungsparteien. Die Mindestvergütung für Azubis ist per Koalitionsvertrag verabredet, und gerade die SPD erhofft sich dadurch eine Stärkung ihres lädierten sozialen Profils. Dabei geht Karliczeks Vorstoß den Sozialdemokraten nicht weit genug. Besagte 504 Euro entsprechen dem Betrag, der Schülern gemäß Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) zusteht, die nicht mehr bei ihren Eltern leben. Allerdings hätten Lehrlinge am Ende weniger in der Tasche, weil sie aus den Mitteln Sozialabgaben entrichten müssten, argumentiert etwa Yasmin Fahimi von der SPD-Bundestagsfraktion. Die Vorschläge der Ministerin würden nur das wiedergeben, »was Arbeitgebervertreter für vertretbar erklärt haben«, hatte sie schon an dem Tag moniert, als Karliczek damit herausgerückt war.

Über eine »Mogelpackung, von der kaum ein Azubi profitieren wird«, schimpfte seinerzeit auch Elke Hannack vom Bundesvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) und verlangte: »Da muss noch eine kräftige Schippe drauf.« Der Gewerkschaftsdachverband fordert eine Vergütung in Höhe von 80 Prozent der durchschnittlichen Tarifvereinbarungen des jeweiligen Ausbildungsjahrs. Lege man die Zahlen des Jahres 2017 zugrunde, bedeute dies 635 Euro im ersten, im zweiten 696 Euro, im dritten 768 Euro und im vierten Lehrjahr 796 Euro. Auch die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts orientiert sich an dieser Messlatte: Danach können Lehrlinge in tariffreien Unternehmen eine Bezahlung von mindestens 80 Prozent der üblichen Tarifvergütung einklagen. In der Elektrobranche wären dies rund 800 Euro.

Nach einer Auswertung des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) vom Sommer 2018 wären gegenwärtig lediglich elf Prozent aller Ausbildungsbetriebe genötigt, das Lehrlingssalär auf das von Karliczek angepeilte Mindestniveau anzuheben. Bei einer Untergrenze von 650 Euro müsste demnach schon mehr als jeder dritte nachbessern. Nicht berücksichtigt sind dabei allerdings tarifungebundene Firmen. Die speisen ihren Nachwuchs in manchen Sektoren und Regionen mitunter mit viel weniger ab.