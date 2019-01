Nachschlag: A scheene Leich

A bisserl fad war’s diesmal … (Neuhaus und Krassnitzer im Wiener »Tatort«) Foto: Petro Domenigg/Cult Film/ORF/ARD Degeto

Schaurig drapiert war die Tote gestern im Wiener »Tatort« ja schon. Bei offenem Fenster im Auto sitzend, die Pistole noch in der Hand, wartete sie darauf, vom Grund des Wolfgangsees gehoben zu werden. Eh klar, dass da ein Haufen schmutziger Geheimnisse mit hochkommt. Spielen Adele »Bibi« Neuhauser und Harald »der Moritz« Krassnitzer das Ermittlerpaar, sind oft »hohe Tiere« in die Verbrechen verwickelt. Obwohl »der Moritz« dann häufig verspricht, dass ein paar »Köpfe rollen« werden, passiert das selten. A bisserl fad war’s gestern schon. Dennoch ein Quotenerfolg: Mehr als zehn Millionen Zuschauer, berichtet das Branchenportal Meedia, schalteten ein. »A scheene Leich« wird derweil RTLs »Ich bin ein Star, holt mich hier raus«. Die Show schmierte am Sonntag ab – nur noch 4,43 Millionen Zuschauer. Stell dir vor, B-Promis quälen sich durch ein Drei-Gänge-Maden-Menü, und keiner guckt hin. Fernsehen kann so schön sein, wenn’s keiner schaut. (mis)