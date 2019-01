Nachschlag: Erinnern durch Fernsehen

Lehrstunde für Westdeutsche – »Holocaust«, Teil 1: »Die Geschichte der Familie Weiss 1935–1940« Foto: WDR/DEGETO

Mehr als 20 Millionen Menschen saßen im Januar 1979 vor dem Fernsehschirm, um die erste Folge der vierteiligen US-Serie »Holocaust – die Geschichte der Familie Weiss« zu sehen. Die Serie gilt heute als Wendepunkt bezüglich der westdeutschen Erinnerung an die Nazizeit. Der problematische Begriff »Holocaust« (»Brandopfer«, »vollständig verbrannt«) als Synonym für die Vernichtung der europäischen Juden hat sich seitdem durchgesetzt. Zum 40. Jahrestag der Erstausstrahlung zeigen NDR, SWR und WDR die Serie, die am Beispiel der fiktiven Familie Weiss die verschiedenen Dimensionen der antisemitischen Maßnahmen der Nazis bis hin zur Massenvernichtung darstellt, nun erneut. Für den heutigen Zuschauer wirkt »Holocaust« bisweilen ziemlich kitschig. Aber als historisches Zeugnis ist die Serie hochinteressant. Und Vergleichbares gibt es trotz der Fülle serieller Produktionen zu historischen Themen, man denke nur an »Babylon Berlin«, bisher nicht. (row)

