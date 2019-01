Es muss nicht alles stereo sein

»... and the gods made love« (Jimi Hendrix) Foto: -/dpa

Es soll ja Leute geben, die noch CD-Player besitzen: recht verschrobene Gestalten mit ungeheuren Kenntnissen der Geschichte populärer Musik. Bei den Majors steht diese Zielgruppe gewissermaßen unter Artenschutz, wobei Majors keine sentimentalen Gründe kennen. In hübscher Regelmäßigkeit stellen die Multimediakonzerne opulente Boxen mit Werken von zumeist nicht mehr existenten Musikern zusammen. Da kommt alles drauf, was Archive, Keller und Tresore so hergeben. Hier eine willkürliche Auswahl von Boxen, die in letzter Zeit so erschienen sind.

Bröselmaschine: »It Was 50 Years Ago Today« (MIG Music)

Inhalt: 5 CDs plus 2 DVDs, 48seitiges Booklet

Beschreibung: Das letzte Album der Krautrocker erschien 2017, nun folgt alles, was es von ihnen bisher gab. Vom kultigen ersten Werk bis hin zum wirren »Graublau«, das in Zeiten der »Neuen Deutschen Welle« keine größere Beachtung fand. Außerdem Livekonzerte vom Burg-Herzberg-Festival (Was sonst?!), herrliche Gaga-Texte, krautige Melodien und immer wieder die singende, sägende und jubilierende Gitarre vom Lehrer aller »Lagerfeuerklimperer«, Peter Bursch.

Überflüssig: Nichts!

Fazit: Passt alles, wollten alte Zausel wie ich und Krautrocker im besonderen immer schon haben.

The Jimi Hendrix Experience: ­»Electric Ladyland« (Sony Music)

Inhalt: 3 CDs plus 1 Blu-ray, 48seitiges Buch

Beschreibung: Neben dem genialen »Uralbum« enthält der Karton einen bisher unveröffentlichten, sensationellen Liveauftritt in der Hollywood Bowl. Alles wurde ordentlich remastert und mit Bonusmaterial aufgebrezelt, etwa den ersten Aufnahmen zu »Electric Ladyland«. Die Blu-ray enthält einen 40minütigen Dokfilm und einen »5.1 Surround Sound Mix«.

Überflüssig: Die unveröffentlichten Demos, denn eigentlich will man nur das originale Album in seiner ganzen Schönheit hören und nicht kaum unterscheidbare Varianten der einzelnen Lieder.

Fazit: Diese Box in LP-Größe sollte sich zwischen all dem Hendrix-Material, das den Markt schon länger überflutet, behaupten können. Würdigt das 50jährige Jubiläum von »Electric Ladyland« und ist guter Stoff für Hendrix- und Gitarrenfans.

Bob Dylan: »More Blood, More Tracks – The Bootleg Series Vol. 14« (Columbia)

Inhalt: 6 CDs plus Fotobuch

Beschreibung: 1975 schuf der Meister des Knödelgesangs das Album »Blood on the Tracks«, das voller Liebeslieder ist, die sich mit Kummer und Trennungsschmerz beschäftigen – die Scheidung von Ehefrau Sara stand nämlich bevor. Dylan spielte das folkige, mit akustischen Gitarren angereicherte und fast schon beruhigende Album zweimal ein, weil er mit dem ersten Ergebnis nicht zufrieden war. Die Box enthält darüber hinaus von Dylan solo geklimperte Demos. Alles in allem sind es 87 Tracks!

Überflüssig: Alle alternativen Fassungen der wenigen originalen Songs. Die neun Varianten von »You’re Gonna Make Me Lonesome When You Go« zum Beispiel klingen zum Verwechseln ähnlich. Immer dieselbe Band im selben Studio: Boring!

Fazit: Unbedingt das originale Album anhören, wegen mir auch neunmal, und das Geld anderweitig ausgeben. Guter Whisky ist eine Alternative.

Tangerine Dream: »The Pink Years Albums 1970–1973« (Esoteric Recordings)

Inhalt: 4 CDs

Beschreibung: Bevor Tangerine ­Dream bei Virgin unterschrieben und mit ihrer elektronischen Musik kanonisch wurden, brachten sie beim Ohr-Label vier Alben heraus, die lange Elektronikstücke enthielten und so radikal sind, dass der Hörer heute noch staunt. Neben Edgar Froese leisteten Klaus Schulze und Conrad Schnitzler Unvergessliches, indem sie mit Synthesizern experimentierten und eigens entwickelte Instrumente zusammenschraubten. Die vier neu abgemischten Platten heißen »Electronic Meditation« (1970), »Alpha Centauri« (1971), »Zeit« (1972) und »Atem« (1973).

Überflüssig: Nix.

Fazit: Eine wunderbare Würdigung dieser Pioniere der elektronischen Musik. Die melodiösen Stücke sind immer noch aufregend. Wer auch nur ein wenig genauer hinhört, wird den riesigen Einfluss dieser Band auf ihre unzähligen Nachfolger ermessen können.

The Moody Blues: »In Search of the Lost Chord« (Universal)

Inhalt: 3 CDs plus 2 DVDs, 70seitiges Begleitbuch

Beschreibung: Anlass ist das 50. Jubiläum des Albums »In Search of the Lost Chord«. Beim Vorgänger war noch ein Orchester zum Einsatz gekommen. In diesem Fall verwendeten die ehemaligen Blueser Sitar, Tabla, Cello, Flöte und Mellotron. Auf den CDs befinden sich die Originalaufnahmen, ein Stereo-Mix, bisher unbekannte Singleversionen, B-Seiten und einige Stücke, die live bei der BBC eingespielt wurden. Auf den DVDs gibt es Surround-Versionen und Livemitschnitte von Fernsehauftritten.

Überflüssig: Es muss nicht alles surround und stereo sein, die seltsamen Livemitschnitte sind ebenfalls verzichtbar. Noch besser wäre gewesen, wenn das alles weiterhin unveröffentlicht geblieben wäre.

Fazit: Das Album passte absolut phantastisch in die Hippie-Zeit, auch die mehr spirituellen als philosophischen Texte. Ein psychedelischer Soundtrack für Blumenkinder und ihre Gewohnheiten. Drei Tüten konnten pro Platte inhaliert werden.