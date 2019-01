Ein scharfer Wind

Zum 100. Todestag gibt es eine »Lange Nacht« im Deutschlandfunk: Berliner Liebknecht-Luxemburg-Demo 2018 Foto: Florian Boillot

Aliens sind bisher nur aus Science-Fiction-Storys bekannt. In Cixin Lius Achtteiler »Der dunkle Wald« (WDR/NDR 2018; seit gestern täglich, 19 Uhr, WDR 3) steht ganz klassisch dem blauen Planeten eine Invasion bevor. Die Menschheit wird von den Trisolariern mittels überlegener Technologie bereits recht lückenlos überwacht. Nur die Gedanken werden nicht observiert, und so sollen vier Auserwählte in ihren Köpfen Pläne zur Weltrettung ausarbeiten.

Um Sterbehilfe geht es zeitgleich im Feature »Sterben nach Plan – Protokoll einer letzten Reise«(DLF/WDR 2017; Di., 19 Uhr, DLF). Stefanie Müller-Frank untersucht die komplizierte Rechtslage zum selbstbestimmten Tod, für den einige in die Schweiz fahren. Johannes Bauer, Joanne Dietz, Philippe Mainz und Steffen Reichelt präsentieren im Anschluss die Radiofassung ihres Hörspiels »Lichtenberg. Konstellationen.« (SWR/Hochschule für Gestaltung/Zentrum für Kunst und Medien) 2019; Ursendung Di., 23 Uhr, SWR 2), das noch bis 20. Januar als audiovisuelle Rauminstallation im ZKM Karlsruhe zu erleben ist. Der Titel bezieht sich auf Walter Benjamins Radioarbeit »Lichtenberg. Ein Querschnitt« aus den frühen 30er Jahren. Hier wie da wird vom Mond aus ein Blick auf die Erde geworfen.

In Jörg Grasers Krimikomödie »Kreuzeder und der Dschihad« (DLF Kultur 2017; Mi., 20 Uhr, Bayern 2) wird Terrorbekämpfung im Wirtshaus geprobt. Ermittler und Attentäter sind, teilweise in Personalunion, betrunken. Hermann L. Gremliza bringt seine monatliche Kolumne in »Konkret goes FSK« (Mi., 22 Uhr, FSK). Von einem Meister des grotesken Humors, Karl-Heinz Bölling, kommt »Der Monat Januar« (DLF Kultur 2018; Ursendung Mi., 21.30 Uhr, DLF Kultur). Der Protagonist treibt sich zur titelgebenden Jahreszeit an öffentlichen bis halböffentlichen Orten herum – Hauptsache warm. Die Menschen ringsherum erscheinen ihm suspekt, weswegen er sicherheitshalber ein kleines Messer mit sich führt. Danach stellt sich in Wolfgang van Ackerens und Sabine Bohnens Kurzhörspiel »Multiple Choice für Mütter« (Autorenproduktion 2018; Mi., 22.20 Uhr, DLF Kultur) unter anderem die Frage, wo man den Mariacron-Vorrat am besten vor dem Nachwuchs versteckt. Heiner-Müller-Fans sollten das 20 Jahre alte Stück »Wie aus Reimund Heiner wurde – Heiner Müllers Bruder rekonstruiert Jugend und Kindheit des Dramatikers« (MDR 1999; Mi., 22 Uhr, RBB Kulturradio) auf keinen Fall verpassen. Was blinde und sehbehinderte Menschen träumen, ist die Fragestellung in »Das Molyneux-Problem« (ČRo/ORF 2017; Fr., 0 Uhr, DLF Kultur) von Katharina Schmitt, die dafür zehn Personen interviewt hat.

Zum 100. Todestag von Rosa und Karl kommen Alfred Döblins »Der Herbst der R. L.« (DLR Berlin/SWR 1999; Fr., 22 Uhr, RBB Kulturradio) und »Ein scharfer Wind bläst durch die Lande – eine Lange Nacht über Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht« von Tobias Barth, Lorenz Hoffmann und Hartmut Schade (DLF/DLF Kultur 2019; Ursendung Sa., 0 Uhr, DLF Kultur und 23 Uhr, DLF).

Markus Metz und Georg Seeßlen präsentieren »Echt oder Fake? – Der Kampf um die Wirklichkeit« (WDR 2019; Ursendung Sa., 12 Uhr, WDR 3). An die im Jahr 2016 gestorbene Ilse Aichinger erinnern ihre Stücke »Die größere Hoffnung« (Autorenproduktion/ORF 2016; Sa., 14 Uhr, ORF Ö1) und »Knöpfe« (NDR 1962; So., 14 Uhr, HR2 Kultur). Wittmann und Zeitblom gratulieren dem Bauhaus mit »Audio.Space.Machine – ein Bauhaus-Konzeptalbum« (DLF/NDR/SWR/Interactive Media Foundation 2019; Ursendung Sa., 20 Uhr, DLF) und J. Peter Schwalm hat über seinen inoperablen Hirntumor das verstörende Hörspiel »Unsicher.Zeit« (HR 2019; Ursendung Sa., 23 Uhr, HR2 Kultur) entwickelt.