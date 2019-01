»Deswegen hat die Kirche die Hölle geschaffen.« Oder war das »Assassin’s Creed«? Foto: Studiocanal GmbH/Attila Szvacsek

Ja, es ist furchtbar. Der Robin Hood des Jahres 2018 ist eine schreckliche Memme, die sich erst einmal setzen muss, wenn der Papst in einem Brief zum Kreuzzug auffordert. Viel lieber kuschelt der Milchbubi (Taron Egerton) mit der großzügig dekolletierten Lady Marian (Eve Hewson). Ein bisschen ist den Machern das ganze selbst peinlich. Eine Stimme aus dem Off erklärt sinngemäß: Ich könnte euch hier eine Geschichte erzählen, wie sie wirklich war. Oder wenigstens gewesen sein könnte. Aber: »Ihr würdet mir nicht zuhören.« Also bekommt ihr das hier.

Das hier, das sind Kreuzritter, die sich mit Molotowcocktails und Automatikarmbrust aus dem Hinterhalt herauskämpfen. Pferde, die über Hausdächer trampeln, und ein Held, der beim Dreh ständig auf dem Trampolin gestanden haben muss. Statt zu gehen, kullert er zwischen verdutzten Palastwachen hindurch und erlegt Gegner, die keine Handbreit von ihm entfernt sind, mit dem Bogen. Für Militärhistoriker ist dieser Film so wenig gemacht wie für Liebhaber all der ehrwürdigen Überlieferungen um den großen Gerechtigkeitsbanditen.

Schamlos nimmt die Neuverfilmung popkulturelle Anleihen. Der Titelheld sieht aus wie Michael Fassbender als kapuzentragender Guerillakämpfer in der Videospieladaption »Assassin’s Creed« und führt ein Doppelleben als angesehenes Ratsmitglied bei Tag und flinker Rächer bei Nacht. Dieser Hood ist Robin und Batman zugleich.

Endgültig vorbei scheint die Zeit, in der Helden noch Köpfchen hatten. James Bond ist vom kultivierten Martinitrinker, der sich mit dem Nachnamen zuerst vorstellte, zum Raufbold geworden; Sherlock Holmes dank Darsteller Robert Downey Jr. zum bebauchmuskelten Klugscheißer. Warum sollte es Robin Hood aus dem Sherwood Forest anders ergehen? Die glattproduzierten Helden ähneln einander wie die Kulissen. Das britische Bergwerk, in dem Robin zur Revolte anstachelt, ähnelt den Gruben Saurons, in denen das versklavte Volk unter der Aufsicht von Orks Kohle und Erz aus den Wänden kratzt. Klassenkampf in der Hobbithöhle. Die Gefechte im Heiligen Land erinnern an Szenen aus Afghanistankriegsfilmen, und die Straßenschlachten, die das Volk sich mit dem Sheriff liefert, kommen als Mischung aus G-20-Protest und Bastillesturm daher.

In dem geschichtsvergessenen Durcheinander des Actionspektakels liegt ein gewisser Charme. Der Stoff ist nicht nur optisch kompromisslos modernisiert. Der Sheriff von Nottingham ist nicht länger Gehilfe eines dynastischen Thronräubers, sondern Waffenschieber und Kriegsgewinnler. Besonders schlecht kommt die Kirche weg. Schmierige Gesellen im Purpurgewand sagen Sätze wie »Furcht ist die mächtigste Waffe in Gottes Arsenal. Deswegen hat die Kirche die Hölle geschaffen.« Folgerichtig legt Bruder Tuck das Kreuz ab. Der Sheriff selbst packt mit Erinnerungen an seine Kindheit aus, in der er als Waise von Priestern misshandelt und gequält wurde.

Die überraschendste Konfliktlinie verläuft zwischen Robin Hood und Will Scarlet. Der Legende nach ein treuer Gefährte, wird er zum Gegenspieler. Er versucht, das geknechtete Volk zu beschwichtigen, warnt vor der Revolution, lässt sich von den Machthabern kaufen. Die Pennys, die von der Kirche auch bei den Ärmsten eingetrieben werden, landen bei ihm.

»Robin Hood« ist, gemessen an vielen Kriterien, ein schlechter Film. Die Hauptdarsteller wirken seltsam hohl, die Actionszenen völlig unplausibel. Einer weitgehend unsinnigen Handlung entspricht ein Mittelalterbild, das Ken Folletts Romane an Dusseligkeit überbietet, und das sind nur die größten Zumutungen. Aber eins kann man dem Knall- und Flammenspektakel nicht absprechen: Es macht etwas Neues aus dem Alten. Und es macht Wut auf die richtigen Feindbilder.