Bandit und Anarchist

Starb 1934 im französischen Exil: Nestor Machno (Bildmitte) auf einer undatierten Aufnahme Foto: picture-alliance/akg

Nestor Machno gilt seit Jahrzehnten als Ikone der anarchi­stischen Bewegung. Hatte er doch im russischen Bürgerkrieg den Süden der Ukraine jahrelang gegen weiße Armeen und ukrainische Nationalisten verteidigt und so zum militärischen Sieg der Bolschewiki beigetragen. Später wurde er von seinen ehemaligen Verbündeten besiegt und musste mit den Resten seiner Armee ins Ausland flüchten. In der sowjetischen Geschichtsschreibung galt Machno als Verräter an der Revolution. Die neuere ukrainische Geschichtsschreibung vereinnahmte ihn als Vorkämpfer für die Unabhängigkeit des Landes.

Der Autor Mark Zak, selbst aus der heutigen Ukraine stammend, hat mit dem kürzlich bei Edition Nautilus erschienenen Band »Erinnert euch an mich« keine neue historische Analyse der Machnowschtschina veröffentlicht – sein Interesse gilt ausschließlich der Person Nestor Machno. Das Buch ist ein Konglomerat von Auszügen aus dessen eigenen Aufzeichnungen, Erinnerungen seiner Mitkämpfer, Memoiren ehemaliger weißer Generäle, Briefen und Tagebüchern anderer Zeitgenossen – in chronologischer Reihenfolge geordnet und nur punktuell mit Kommentaren der Herausgebers ergänzt.

Ja, es handelte sich bei der Machno-Bewegung zweifelsfrei um einen Bauernaufstand. Die Verhältnisse im vorrevolutionären Russland hatten mehrfach Erhebungen der Landbevölkerung hervorgebracht. Die von der Obrigkeit drangsalierten und von Großgrundbesitzern ausgeplünderten Bauern scharten sich stets um einen charismatischen Anführer, fackelten die Adelssitze ab und holten sich ihr geraubtes Eigentum zurück. Der Übergang zwischen individuellem Banditentum und Sozialrevolte war dabei fließend. Nestor Machno kann man dennoch guten Gewissens in eine Reihe mit Stepan Rasin, Jemeljan Pugatschow und anderen Anführern bäuerlicher Aufstandsbewegungen stellen.

Wie Machno selbst schrieb, wurde er im Zusammenhang mit der russischen Revolution von 1905 politisiert und kam mit libertären Ideen in Berührung. Auf den postrevolutionären Terror der zaristischen Bürokratie antworteten die Anarchisten damals mit Attentaten. Ihre Aktionen finanzierten sie damit, reiche Grundbesitzer und Bürger zu »enteignen«. In die Hände der Polizei fiel Machno allerdings durch ein Beziehungsdrama: Einer seiner Freunde hatte auf ein Mädchen geschossen. Wegen Beteiligung an räuberischen Überfällen wurde Machno zum Tode verurteilt, dann zu lebenslanger Haft begnadigt. Im Revolutionsjahr 1917 kehrte er – bejubelt von seinen Anhängern – in die Heimatregion zurück und begann unverzüglich damit, die Macht der Großgrundbesitzer zu beenden und ihr Eigentum aufzuteilen.

Deutsche Truppen hatten damals in der Ukraine in Person des Hetmans Pawlo Skoropadski ein Marionettenregime installiert. Machnos Anhänger gerieten mit der neuen Staatsgewalt schnell aneinander. Wenig bekannt ist, dass sich Macho damals nach Sowjetrussland absetzte und dort mit Lenin zusammentraf. Der russische Revolutionsführer hatte sich offensichtlich trotz grundsätzlicher Differenzen entschlossen, die in der Uk raine operierenden Anarchisten als Verbündete zu akzeptieren.

Der größte Teil des Buches dokumentiert Episoden des Jahre andauernden Bürgerkrieges. Indizien, dass Machno auch nur zeitweilig mit dem ukrainischen Nationalismus sympathisierte, finden sich nicht. Machnos Bauernarmee war multiethnisch zusammengesetzt. Die Aufständischen pflegten Großgrundbesitzer und Offiziere, ganz unabhängig von deren Nationalität, grundsätzlich zu erschießen. Feindliche Soldaten, die sich ergeben hatten, ließen sie zumeist laufen oder reihten sie in die eigenen Truppen ein. Die Armeen des ukrainischen Nationalisten Symon Petljura, als Massenmörder und Po­gromheld neuerdings als ukrainischer Nationalheros hochgeehrt, zählten zu ihren erbittertsten Gegnern.

Das Buch verschweigt auch Machnos zunehmende Trunksucht nicht sowie verschiedene Grausamkeiten, die von ihm angeordnet oder zumindest geduldet wurden. Diese werden allerdings deutlich relativiert durch die im Buch geschilderten Gemetzel, die auf die Konten weißgardistischer russischer Truppen und ukrainischer Nationalisten gingen.

Der Schluss des Buches, der die finalen Auseinandersetzungen zwischen der Machno-Bewegung und der Roten Armee thematisiert, fällt in seiner Qualität leider deutlich ab. Der Herausgeber gibt antikommunistische Plattheiten wieder. Zeitzeugen äußern sich zum Teil widersprüchlich zu Machnos Charakter, meinen entweder, er sei zu gutmütig und leichtgläubig gewesen oder aber schreiben, dass Misstrauen und Argwohn zu seinen hervorstechendsten Eigenschaften gehörten. Die Ursache für die gewaltsame Lösung des Konfliktes, nämlich dass die von Machno favorisierte Assoziation freier Agrarkommunen mit der von den Bolschewiki beabsichtigten zentral geplanten Modernisierung der Gesellschaft nicht vereinbar war, kommt nirgends vor. Und auch nicht, dass kein Staat der Welt eine unkontrolliert auf seinem Territorium agierende Armee auf Dauer dulden kann.