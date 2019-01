Hamlet oder Omelett?

Er ist nicht nur lächerlich, er ist vor allem eine tragische Figur. Wolfram Labaule (Uwe Ochsenknecht), die Hauptfigur in der Mini-Serie »Labaule und Erben« (Deutschland 2018) von Boris Kunz, fühlt sich zu allem Schöngeistigen hingezogen, muss aber nach dem Unfalltod seines Vaters ein renommiertes Zeitungsunternehmen leiten, was sich als ein knallhartes Geschäft erweist. Niemand traut es ihm zu, außer seiner Frau (Inka Friedrich), aber die ist mit ihrer eigenen Stiftung für geflüchtete Waisenkinder beschäftigt. Wolframs Mutter (die legendäre Irm Hermann) möchte das Unternehmen verkaufen und behindert den Filius, wo es nur geht, ohne dass dieser das zunächst mitbekommt. Wolfram wiederum überlässt eine wichtige Position im Verlag seinem sich permanent überschätzenden, ziemlich verrückten Sohn (Lukas Rüppel), der die Redaktion durcheinanderwirbelt. Der von der Mutter angeheuerte »Berater« tut ein Übriges, um den Niedergang des Verlegers samt seinem Unternehmen zu beschleunigen.

Wie sich Wolfram da mit seinem immer etwas erstaunt blickenden Kleine-Jungen-Gesicht durchschlägt, wie er zwar kontinuierlich in jedes Fettnäpfchen tritt, das ihm in den Weg gestellt wird, aber mit einer gewissen Unschuld und Würde weiterläuft, das macht nicht nur Leuten Spaß, die sich für Medien im allgemeinen und Zeitungen im speziellen interessieren, auch wenn das ein großes Thema dieser Serie ist. Es interessiert vor allem, ob es einer schafft, der als Weichei gilt, menschlich zu bleiben unter all den Wölfen, die sich in Familien und Unternehmen tummeln, und einen eigenen akzeptablen Weg zu findet. Die Serie, die auf einer Idee von Harald Schmidt beruht, wird ab dem 10. Januar im Fernsehen ausgestrahlt, konnte aber bereits vorab in der ARD-Mediathek angeschaut werden.

Es gibt noch jede Menge anderer bemerkenswerter Figuren in dieser Geschichte. Zum Beispiel der durchgeknallte Theaterregisseur Heiner Castro (Bernd Stegemann), der Wolfram überredet, in seiner Aufführung den Hamlet zu spielen (als multiple Persönlichkeit in einer Anstalt).