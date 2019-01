Nachschlag: Die guten alten Zeiten

Christian Ude beim Christopher Street Day (11.8.2007) Foto: Matthias Schrader/dpa

Christian Ude war 21 Jahre lang Münchner Oberbürgermeister. Anlasslos porträtiert der Bayerische Rundfunk den heutigen Ehrenämtler und seine Familie. Er selbst wollte nie etwas anderes werden als Stadtoberhaupt; wächst auf und bleibt zeit seines Lebens im Nobelviertel Schwabing; ärgert sich über die saftigen Mietsteigerungen, gegen die er aber auch nichts auszurichten vermag. Interessanter ist seine Frau Edith von Welser-Ude. Sie wurde mit 18 schwanger, brachte Zwillinge zur Welt – ihr damaliger, jüngerer Freund musste erst das Abitur machen. Eine Tagesmutter kündigte, als sie von den unchristlichen Familienhintergründen erfuhr. Es folgen vier weitere Kinder. Den jüngeren Christian lernt sie in der SPD kennen, sie gründen eine Patchwork-Familie. Als Christian das erste Mal auf dem Christopher Street Day auftritt, erhält er Post aus Oberbayern, in der er vor dem Zorn Gottes gewarnt wird. Eine Reminiszenz an die guten alten Zeiten – als es noch ein aufgeklärtes Bürgertum gab. (sz)