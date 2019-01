Immer schön kämpferisch: Tom Morello zeigt Haltung (4.6.2017, »Rock am Ring« in Nürburg) Foto: Thomas Frey/dpa

Als Tom Morello, einer der besten und umtriebigsten Rock-Gitarristen, vor ein paar Jahren in der Berliner Kulturbrauerei beim Festival Musik und Politik auftrat, war er etwas enttäuscht. Er war extra 9.000 Kilometer von Los Angeles angereist und nur etwa 200 Fans waren erschienen. Dafür ließ er alle aufstehen und kräftig mitsingen.

Morello hat den gegenwärtigen Rock geprägt wie kaum ein Zweiter. Er hat in seiner Laufbahn mit Koryphäen wie Bruce Springsteen und Johnny Cash zusammen gearbeitet, war Mitgründer der prominenten linken Rockband Rage Against The Machine sowie der Supergroups Audioslave und Prophets Of Rage. Mit »The Atlas Underground«, seinem ersten unter eigenem Namen veröffentlichten Solo-Album, betritt er nun gekonnt neues musikalisches Terrain. Dafür hat er sich eine Menge Gäste eingeladen, namhafte wie Marcus Mumford, die Band Portugal. The Man, die beiden Wu-Tang-Clan-Rapper RZA und GZA, Big Boi oder Gary Clark Jr. Und weniger bekannte. Morello: »Ich wollte eine Art musikalische Konspiration dieser Künstler schaffen, die zwar aus breitgefächerten Genres kommen, aber alle ähnlich ticken, und das dann in ein kraftvolles zusammenhängendes Ganzes kuratieren.«

So hat er sich auch an Vertreter elektronischer Tanzmusik wie Steve Aoki gewandt, deren moderne Produktionstechniken genutzt, aber deren Synthesizer durch Gitarren ersetzt. Morello: »Was ich in deren Musik hörte, war analogem Rock ’n’ Roll sehr ähnlich, den ich am meisten liebe.« Ähnlich wie mit den Musikern elektronischer Tanzmusik verfuhr Morello mit HipHop-Künstlern.

Verbindende thematische Klammer von »Atlas Underground« ist, was Morello »Social justice ghost stories« nennt – Lieder, mit denen man all denen eine laute Stimme gibt, die sonst nicht von der Gesellschaft gehört werden. So geht es in »Rabbit’s Revenge« (Bassnectar, Big Boi und Killer Mike) und »Lead Poisoning« (feat. GZA, RZA und Herobust) um die Brutalität der US-Polizei gegenüber Schwarzen. »We Don’t Need You« (feat. Vic Mensa) handelt von Armut und Rassismus, »Roadrunner« (feat. Leikeli47) von Flüchtlinge in Mittelamerika. Morello ist überzeugt: »Es ist sehr wohl möglich, die Menschen durch Musik zum Nachdenken zu bringen und so eine Gesellschaft zu verändern.«