Generationen von Kämpferinnen

Zwei der Porträtierten: Doris Lessing (Aufnahme von 1981) und Eleanor Marx (1886) Foto: links: Roland Holschneider/dpa; rechts: William Collison

Wer an Feminismus und verbindender Klassenpolitik interessiert ist, hat womöglich schon mal den Taschenkalender »Wir Frauen« geschenkt bekommen oder selbst gekauft. Der Terminplaner, der »nebenbei« viel Geschichtswissen und Zwischenbilanzen über aktuelle Kämpfe und Bewegungen bereitstellt, erscheint bereits seit vier Jahrzehnten. Herausgegeben wird er von der Germanistin und Internationalistin Florence Hervé (auch jW-Autorin), die Anfang der 1980er Jahre die Zeitschrift Wir Frauen mitbegründete, und deren heutiger verantwortlichen Redakteurin Melanie Stitz. Die Redaktion ist Teil des bundesweiten Orgateams zur Vorbereitung des Frauenstreiks zum Internationalen Frauenkampftag 2019.

Auch im laufenden Jahr lohnt sich die Anschaffung des besonderen Terminplaners. Kurz, aber einprägsam porträtiert werden darin Frauen aus mehreren Jahrhunderten Kultur und Kunst, Wissenschaft und Politik, deren runde oder halbrunde Geburtstage anstehen: Frauenrechtlerinnen wie Louise Otto-Peters und Helene Stöcker, Schriftstellerinnen wie Doris Lessing, Iris Murdoch oder Else Lasker-Schüler, historische Kämpferinnen im Widerstand gegen Faschismus und Krieg sowie aktuelle Menschenrechtlerinnen, darunter die türkisch-kurdische Anwältin Eren Keskin, die vor mehr als 20 Jahren ein Rechtshilfebüro gegen sexualisierte Gewalt in Haftanstalten gründete und im Mai 60 Jahre alt wird. Aber auch an Musikerinnen wie Barbara Strozzi, Clara Schumann oder Chavela Vargas wird erinnert. Hinzu kommt eine vielfältige Auswahl bildender Künstlerinnen, darunter Malerinnen wie Maria Lassnig oder Emma Reyes, die beide 1919 geboren wurden und im 21. Jahrhundert gestorben sind, und lebende Kolleginnen wie die Fotografin Cindy Sherman, Jahrgang 1954.

Hinzu kommen bilanzierende Texte, die nichts beschönigen, aber auch Mut machen. Die Gewerkschaftssekretärin Katharina Schwabedissen schreibt über die unhaltbaren Zustände in Krankenhäusern und Altenpflegeeinrichtungen und nennt den Streik der Pflegekräfte der Berliner Charité als Beispiel für einen »Kampf um einen Tarifvertrag, in dem es nicht um mehr Geld, sondern um gute Arbeit geht« sowie »um das Recht auf Gesundheit«. Die Schriftstellerin Daniela Dahn zweifelt an der Ernsthaftigkeit von Regierungsaussagen über die Bekämpfung von Fluchtursachen und wirft unter anderem die Frage auf, warum »unser Parlament auch jetzt noch mehrheitlich für Waffenexport in Krisenregionen« stimme. Um eine Instrumentalisierung der »Ängste der kleinen Leute« durch rechte Demagogen zu verhindern, fordert sie handfeste Umverteilungsmaßnahmen: »Solidarisches Gemeinwesen oder Barbarei.«

Wie üblich schließt der Kalender mit einem »Lexikon«, das einer besonderen Gruppe von Frauen gewidmet ist. In diesem Fall Großmüttern, Müttern und Töchtern – darunter die Frauenrechtlerin Mary Wollstonecraft, deren Tochter als Autorin des Horrorklassikers »Frankenstein« weltberühmt wurde – mit Verspätung, da sie den Roman 1818 zunächst anonym veröffentlicht hatte.

»Mütter-Töchter-Beziehungen sind bekanntlich besondere und komplizierte, von Konflikten und Intensität geprägte Beziehungen«, schreibt Hervé in der Einleitung des Lexikonteils. Von Jenny und Eleanor Marx, deren Familienname unweigerlich an den Ehemann beziehungsweise Vater denken lässt, der mit Friedrich Engels das Kommunistische Manifest verfasst hatte, bis zu den Schauspielerinnen Marcheline Bertrand und Angelina Jolie wird auch hier Vielfalt bewiesen.

Eine kleine Chronik erinnert zudem an wichtige Ereignisse der Frauenbewegung. Im Anhang findet sich Platz für Notizen.