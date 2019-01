Foto der Woche

Foto: Havariekommando/dpa

In der Nordsee haben die Einsatzkräfte am Donnerstag die Suche nach den etwa 270 Containern fortgesetzt, die der Frachter »MSC Zoe« in einem Wintersturm verloren hatte (siehe Bild). Nach Angaben des Havariekommandos in Cuxhaven beteiligten sich auch ein Aufklärungsflugzeug und ein Hubschrauber der Bundespolizei an der Suchaktion im deutsch-niederländischen Grenzgebiet. Die Operation sollte demnach voraussichtlich noch mehrere Tage andauern.

Nach derzeitiger Kenntnis der für Seenotfälle zuständigen deutschen Einsatzzentrale waren maximal drei Container mit Gefahrgut beladen. Diese wurden bislang noch nicht gefunden. Auf den niedersächsischen Inseln Borkum, Juist und Norderney suchten Helfer die Strände nach möglicherweise angeschwemmter Ladung ab. In den Niederlanden strandeten nach Angaben der dortigen Behörden 20 Container mit Autoersatzteilen, Spielzeug, Glühbirnen, Möbeln und Flachbildschirmen. (AFP/jW)