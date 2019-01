Kopf im Nacken, himmelnder Blick

Aus der gelungenen Abteilung: »Totentanz der Mary Wigman«, Ernst Ludwig Kirchner, 1926/28 Foto: Courtesy Galerie Henze & Ketterer, Wichtrach / Bern

»Ekstase« als gewollten Kontrollverlust, als den Alltag transzendierenden Rauschzustand gibt es in fast allen Kulturen. Was in der griechischen Antike das »Außersichgeraten«, die »Verzückung« war, fand auf vielfältige Weise auch in Kunst, Musik und Tanz seinen Niederschlag. Mit 230 Exponaten aus Antike bis Gegenwart versucht eine Ausstellung im Kunstmuseum Stuttgart, sich dem komplexen Thema zu nähern.

Ursprünglich waren ekstatische Erfahrungen in einem rituell-religiösen Kontext verankert, Definition, Wahrnehmung und Bewertung wurden kontinuierlich erweitert. Während Verzückungszustände in vielen indigenen Kulturen positiv konnotiert und in rituelle Handlungen eingebettet sind, wurden und werden sie »in den von Industrialisierung, Kapitalismus und Globalisierung dominierten Gesellschaften heute oft als etwas Bedrohliches wahrgenommen«, heißt es im Begleittext zur Ausstellung. Individuen oder gar Kollektive in Ekstase stehen in der Regel für Kontrollverlust und Normverletzung, ausgenommen religiöse Grenzerfahrungen oder profane Ekstasen etwa bei sportlichen Ereignissen oder Konzerten.

Um dem Themas gerecht zu werden, haben die Ausstellungsmacher den Bogen weit gespannt. Das ist Stärke und Schwäche zugleich. Schon die Gliederung der Ausstellung in neun Abteilungen – dionysischer Kult, religiöse Ekstasen, Candomblé, Schamanismus, Jugendkultur, Sport, Tanzekstasen, Rausch und Droge, Liebesekstasen – offenbart ein gerüttelt Maß an Inkonsequenz. Tanzekstasen, Rausch und Drogen finden sich sowohl im Dionysoskult als auch im Schamanismus und dem afrobrasilianischen Candomblé. In der Schamanismus-Abteilung zum Beispiel tanzt die Performerin Marina Abramovic nackt im Video, bis sie nach einer letzten konvulsivischen Zuckung erschöpft zusammenbricht.

Kaum unterschieden wird zwischen Ekstase, Rausch und Trance auf der einen, Riten und Kulten auf der anderen Seite. Dem Schamanismus zugeordnet wird eine fotografisch dokumentierte Selbstgeißelung des Wiener Aktionskünstlers Günter Brus, aber auch eine Aktion von Joseph Beuys, der außer sich gerät und, gleichsam elektrisch aufgeladen, zu vibrieren beginnt.

Das dionysische Bacchanal entwickelte sich in der Hochrenaissance zu einem eigenständigen Sujet. Auch die klassische Moderne griff darauf zurück, wie Werke von Picasso, Paul Klee und Henri Laurens eindrucksvoll zeigen. Das nimmt zuweilen (etwa in Gemälden von Franz von Stuck und Lovis Corinth) auch die Form einer Parodie auf die antike Idealisierung des Dionysos an.

Bereits im dionysischen Bildrepertoire findet sich das für die christliche Unio mystica charakteristische Stereotyp des in den Nacken geworfenen Kopfs und des entrückten, himmelnden Blicks. Beispielhaft hierfür ist die in der Ausstellung gezeigte Vorzeichnung zu Gian Lorenzo Berninis berühmter Skulptur »Die Entrückung der heiligen Theresa«. Die visuelle Nähe göttlicher Vereinigung zum irdischen Gefühl erotischer Lust wird in dem entrückten Gesichtsausdruck der Heiligen überdeutlich, der unschwer einen sexuellen Höhepunkt erkennen lässt. Dreimal darf man raten, warum die Gegenüberstellung von religiöser und sexueller Ekstase »nach wie vor umstritten« ist, wie es das Begleitheft zur Ausstellung treuherzig formuliert.

Sehr heterogen sind die Werke in der Abteilung Liebesekstasen. Sie stammen von Andy Warhol, Man Ray, Louise Bourgeois oder Surrealisten wie André Masson und Salvador Dali. Auf einer Fotowand aus den 90er Jahren zeigt die Fotografin Aura Rosenberg Gesichter von Männern im Augenblick des Orgasmus. Damit gleichsam korrespondierend: Egon Schieles expressiver Akt »Mädchen mit entblößtem Unterleib«.

Die Massensuggestion von Großereignissen steht im Mittelpunkt der Abteilung Sport. Andreas Gurskys beeindruckende gelbe Wand aus Borussia-Fans in Dortmund drückt zwar keine Ekstase aus, aber doch die Erwartung eines ekstatisch zu bejubelnden Tors.

Gelungen ist die Abteilung Tanzekstasen. Neben Werken von Ferdinand Hodler, Ernst Ludwig Kirchner und Otto Dix sind auf Videos die Ausdruckstänzerinnen Mary Wigman und Gret Palucca, auf Fotos Isadora Duncan und Anita Berber (auch von Dix porträtiert) zu sehen. Die Betonung der Ambivalenz ekstatischer Zustände ist ein Hauptanliegen der Ausstellungsmacher. Besonders deutlich wird das in der Abteilung Drogen. Das Elend Heroin spritzender Jugendlicher in der US-Provinz wird von Filmemacher Larry Clark fotografisch dokumentiert. Im Kontrast dazu erinnern mit feiner Tusche zittrig zu Papier gebrachte »Meskalinzeichnungen« von Henri Michaux in ihrer kristallinen Struktur an fremdartige, surreale Wesen und Landschaften.

Den krönenden Abschluss der Schau bildet das die komplette obere Etage beanspruchende »Dream House«. Allerdings vermochten auch heftige Vibrationen der magentafarbenen Licht-Sound-Installation von La Monte Young und Marian Zazeela beim Autor keine ekstatischen Gefühle hervorzurufen. Das gilt summa summarum für die ganze, sehr aufwendig gestaltete und fleißig recherchierte Ausstellung. Tiefere Einsichten in den Gefühlszustand der Ekstase vermittelt sie nicht. Zu vieles ist nebeneinander gestellt, nur angetippt, kaum vertieft, auch in der Abteilung Jugendkultur. In der Videoinstallation »The Krazyhouse« von Rineke Dijkstra im Untergeschoss tanzen überlebensgroß fünf jugendliche Akteure jeweils allein vor einem weißen Hintergrund zu jeweils anderer Musik. Ekstatisches Potential lässt sich hier nur erahnen.