Nachschlag: Schwierige Zeit

Das US-Fernsehprogramm »Democracy Now« hat aus Anlass des Jahreswechsels mehrere Interviews mit Noam Chomsky zusammengestellt, der am 7. Dezember 90 Jahre alt wurde. In den Beiträgen beleuchtet der streitbare Philosoph wesentliche Themen, die für die kommende Zeit von Bedeutung sind: den Machtwechsel in Brasilien, wo zu Neujahr der Faschist Jair Bolsonaro das Präsidentenamt antrat, oder die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, den INF-Rüstungskontrollvertrag mit Russland zu kündigen, mit der Begründung, dass ja China in diesem keine Berücksichtigung findet. Dabei nimmt Chomsky kein Blatt vor den Mund: Trumps Rhetorik schüre Hass und Feindschaft, und mit seiner Leugnung des Klimawandels setze er die Zukunft der Menschheit aufs Spiel. »Das ist einer der bedeutendsten Momente in meinem Leben, aber auch einer der schwierigsten in der Geschichte überhaupt. Erstmals hat die Menschheit zu entscheiden – und zwar schnell –, ob eine geordnete Gesellschaft weiter Bestand haben wird.« (jt)