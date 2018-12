Jahr des Protests gegen Bevormundung

Berlin. 2018 war für Feministinnen nicht zuletzt ein Jahr des Protests gegen den Strafrechtsparagraphen 219 a, der »Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft« untersagt, sowie gegen den »Abtreibungsparagraphen« 218, der solche Eingriffe immer noch als rechtswidrig einstuft, auch wenn sie heute unter strengen Auflagen straffrei bleiben. Faktisch hatte das »Werbeverbot« zur juristischen Verfolgung und Verurteilung der Ärztin Kristina Hänel geführt, die auf ihrer Internetseite lediglich über die Möglichkeit informieren wollte. Im Dezember 2017 war die Medizinerin zu einer Geldstrafe in Höhe von 6.000 Euro verurteilt worden; im Oktober 2018 verlor sie den Berufungsprozess. Allerdings wurde ihr das ganze Jahr über politische Solidarität zuteil. Im März erhielt sie den Clara-Zetkin-Frauenpreis der Partei Die Linke. Am 19. Dezember wurde mit einer Mahnwache vor dem Bundesjustizministerium in Berlin gegen die Kriminalisierung von Ärztinnen und ungewollt Schwangeren protestiert. (jW)