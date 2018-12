Cary Grant (Roger Thornhill) hat es in »Der unsichtbare Dritte« recht eilig Foto: Metro-Goldwyn-Mayer

Der unsichtbare Dritte

Immer noch Weihnachtsprogramm mit den besten, immer gleichen Wiederholungen, wie ja eben auch Weihnachten selbst die perfekte Wiederkehr des Gleichen ist. Der New Yorker Werbefachmann Roger Thornhill wird für den US-Spion George Kaplan gehalten und im Auftrag des feindlichen Agenten Phillip Vandamm entführt. Als der ahnungslose Roger sich weigert, etwas zu gestehen, wird er mit Alkohol vollgepumpt, um im Auto zu »verunglücken«. Allerdings wird Thornhill rechtzeitig von der Polizei gestoppt. Die nimmt ihm seine Story nicht ab. Der gute alte Alptraum. Mit Cary Grant, Eva Marie Saint, James Mason. USA 1959. Regie: Alfred Hitchcock.

Arte, 20.15

Iran bittersüß – Reise durch ein Land der Widersprüche

Feyzollah Haghighi meint, der Iran sei wie ein Granatapfel. Schön und fest, außen bitter, innen süß. Haghighi ist 78 Jahre alt und zählt zu den Großen in der Kunst des Teppichknüpfens. Die junge Shaghayegh hat auch einen Weg gefunden, sich ein Stück Privatheit zu erobern in einem Land, in dem das öffentliche Leben strengen Regeln unterliegt. Denn die Jungen wollen bleiben. Wir sind gespannt: auf die Reportage und auf den Iran.

ZDF, 22.15

Rumble Fish

Der Jugendliche Rusty James, Anführer einer Vorstadtgang, wird während eines Billardspiels vom verfeindeten Biff Wilcox zu einer Schlägerei gefordert. Trotz der Mahnung seines älteren Bruders, der sich vor einer Weile nach Kalifornien abgesetzt und zuvor zwischen den Gangs einen Waffenstillstand ausgerufen hat, sagt Rusty zu. Ein Drama der Selbstzerstörung beginnt. Klassiker des Jugendfilms. Mit Matt Dillon, Mickey Rourke, Diane Lane, Dennis Hopper, Nicolas Cage, Chris Penn, Laurence Fishburne. USA 1983, Regie: Francis Ford Coppola

Arte, 22.25

Kundschafter des Friedens

Und nun zu unseren Dingen: Der etwas derangierte Pensionär Jochen Falk, einst Topspion der DDR-Auslandsaufklärung, wird vom ehemaligen Erzfeind BND für eine Mission angeworben. Als DDR-Fachmann hat Falk berechtigterweise nur Verachtung für die Amateurtruppe übrig. Doch der BND braucht seine Hilfe, um den designierten Präsidenten einer ehemaligen Sowjetrepublik aufzuspüren, der zusammen mit einem BND-Agenten entführt worden ist. Toll besetzt mit Henry Hübchen, Antje Traue, Winfried Glatzeder, Jürgen Prochnow. D 2017. Regie: Robert Thalheim.

ZDF, 23.00