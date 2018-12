Die Nachhaltigkeitsministerin auf dem Trockenen

In Österreich gibt es Flüsse wie die Donau – wer sagt es der Ministerin? Foto: Armin Weigel/dpa

Herr Groll und sein Freund, der Dozent, hatten sich vor der neuen Gewerkschaftszentrale an der Donau eingefunden, einem modernen Komplex mit zwei langgestreckten Baukörpern und dem passenden Namen »Katamaran«. Wenn der Großtanker Gewerkschaftsbund sich zu einem Katamaran verschlankt, müsse er ihm seine nautische Aufwartung machen, hatte Herr Groll zu seinem Freund gesagt. Und da die Binnenschiffahrt bekanntlich die allerwichtigste Wirtschaftsbranche sei, was man an der dramatischen Situation des Niederwasser führenden Rheins und der von ihm abhängenden Großindustrie ablesen könne, begrüße er die Hinwendung des Österreichischen Gewerkschaftsbunds zur Donau.

»Auch die Donau führt Niederwasser«, entgegnete der Dozent. »Der Geschäftsführer der Privatreederei Danu Transport, Norbert Baumann, klagte neulich, dass der Schiffsverkehr auf dem Strom seit dem Sommer 2018 nur eingeschränkt möglich sei, oft würden die Massengutfrachter nur zu 50 Prozent beladen sein. Die Laune der Natur schmälere den Gewinn und führe dazu, dass der Ruf der Binnenschiffahrt als verlässlicher Partner in Mitleidenschaft gezogen werde.«

»Was dazu führt, dass immer mehr Speditionen besonders aus den östlichen Donauanrainerstaaten den Schiffsverkehr links liegenlassen und ausschließlich auf den Lkw setzen«, sagte Herr Groll.

»Was wiederum zur Folge hat, dass die österreichischen Transitstrecken heillos überlastet sind«, ergänzte der Dozent.

»Schließlich führt der ungebremste Anstieg des Schwerverkehrs auf Österreichs Straßen zu einer weiteren Verschlechterung der Ökobilanz. Anstatt den Ausstoß von Schadstoffen zu senken, steigt er in Österreich weiter an. Für ein Land, das wie kein anderes in Europa von der Wasserkraft lebt …«

»… ist das eine reife Leistung«, vollendete der Dozent.

»Die Landwirtschafts-, pardon: Nachhaltigkeitsministerin ist eine Bauerntochter aus dem Kärntner Granitztal, welches wiederum ein Seitental des ausladend breiten Lavanttals ist«, merkte Herr Groll an. »Indes ist die Lavant weit davon entfernt, ein schiffbarer Fluss zu sein. Es verwundert so gesehen nicht, dass Ministerin Köstinger das Wort Schiffahrt nie in den Mund nimmt. Vielleicht sollte ihr jemand Berufener sagen, dass es in Österreich mit Donau, Inn, March, Thaya, Drau und Mur Flüsse gibt, auf denen seit Jahrhunderten Schiffahrt betrieben wird. Die Mur, die als reißender Gebirgsfluss durch Graz stürzt, wurde noch in den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts mit Motorschiffen befahren. Allerdings mit bescheidenem Erfolg, die Jungfernfahrt eines Ausflugsschiffs endete in einer Katastrophe, das Schiff kollidierte mit einem Brückenpfeiler. Der Dampfer war ein Totalverlust, etliche Menschen kamen bei dem Unfall ums Leben.«

Herr Groll hielt inne, ein blitzender Dienstwagen deutscher Produktion fuhr vor und entließ einen hohen Gewerkschaftsfunktionär. Die beiden Freunde zogen sich zurück. Mit einer großen Geste, die in einem bis auf den letzten Platz gefüllten Saal angemessen gewesen wäre, grüßte der als jovial bekannte Gewerkschafter in die Runde, allein, diese bestand nur aus Herrn Groll und dem Dozenten. Das focht den Mann, der ein gewinnendes Lächeln aufgesetzt hatte, aber nicht an. Unablässig grüßend, betrat der hohe Herr die gewerkschaftliche Zentrale.

Auch die Schiffahrtsversuche auf der Salzach nahe der Salzburger Altstadt und am Inn zwischen Kufstein und Innsbruck hätten das stagnierende Schiffergewerbe nicht flottgemacht, führte Herr Groll seinen Gedanken zu Ende. Bei Hochwasser seien die Schiffe in den reißenden Flüssen zerschellt.

»Wenn man bedenkt, dass Wien nicht zuletzt dem brillant geführten Einsatz der sowjetischen Donauflotille die Befreiung von den Faschisten verdankt, sieht man, wie umfassend die Bedeutung der Flussschiffahrt ist«, schloss er.

Auch das sollte man der Umweltministerin vor Augen führen, schloss sich der Dozent der Meinung Herrn Grolls an.

»Die Ministerin wird bald auf dem Trockenen sitzen«, erwiderte Groll. »Ich habe Informationen, dass die ersten Klimaflüchtlinge derzeit ihre Koffer packen, schon in wenigen Tagen werden sie Österreich in Richtung Lofoten verlassen. Der heimischen Wirtschaft wird durch diesen Verlust schwerer Schaden zugefügt.« Er machte eine Pause und fügte abschließend hinzu. »Auch die vielgerühmte Wiener Musikkultur wird beim Anhalten der Dürre baden gehen. Die MS Dürnstein, die dort vorn an uns vorbei dampft, führt regelmäßig Musikfahrten durch. Leider ist das Schiff nicht barrierefrei. Behinderte und alte Menschen, die schlecht zu Fuß sind, haben auf ihr keine Chance.«

Erneut hielt eine große Limousine, der Chauffeur beeilte sich, die Autotür für einen weiteren Spitzengewerkschafter zu öffnen. Ein drahtiger Mann sprang aus dem Fond und hastete, ohne die beiden Freunde eines Blickes zu würdigen, Richtung Eingang.