Der falsche Putsch

Das Portal des Berliner Schlosses nach dem Beschuss durch die Regierungstruppen (24.12.1918) Foto: Walter Gircke/picture alliance/ullstein bild

Am 10. Dezember 1918 zog das erste von der Westfront zurückgekehrte Kontingent der Berliner Gardetruppen durch das Brandenburger Tor in die Stadt ein. Das für die Hauptstadt zuständige und eben neugebildete Generalkommando des Generals Arnold Lequis hatte hierbei etwas mehr als eine bloße Machtdemonstration im Sinn: Die Truppen, so war es mit Friedrich Ebert abgesprochen, sollten in Berlin noch vor dem Beginn des Reichsrätekongresses am 16. Dezember »Ordnung« schaffen, öffentliche Gebäude, Bahnhöfe, Brücken, Kasernen usw. besetzen und – vor allem – die revolutionären Arbeiter und die Soldaten der »unzuverlässigen« Ersatztruppenteile entwaffnen.

Der Einzug der Garderegimenter sollte bis zum 15. Dezember abgeschlossen sein. Schon für den 11. Dezember sah das Drehbuch eine Bekanntmachung vor: »Wer ohne Waffenschein noch Waffen in Besitz hat, wird erschossen; wer Kriegsmaterial einschließlich Kraftwagen behält, wird standrechtlich abgeurteilt. Deserteure und Matrosen haben sich innerhalb von zehn Tagen beim nächsten Ersatztruppenteil oder Bezirkskommando zu melden. Wer sich unberechtigt eine Beamteneigenschaft zulegt, wird erschossen.« Die »Durchsuchung unsicherer Stadtteile« sollte beginnen, am 13. Dezember schon die alte Ordnung wiederhergestellt sein: »Erlass für das ganze Reich: Die Autorität der Offiziere gilt wieder in vollem Umfang. Die Behörden und Truppen übernehmen die ihnen gesetzlich zustehenden Befugnisse. Alle Ersatztruppen werden sofort aufgelöst.«

Energische Maßnahmen

Aus diesem Plan wurde zunächst nichts. Auch die Mehrheit der Soldaten der Gardedivisionen hatte genug von den Offizieren: Sie entzogen sich, in ihren Kasernen angekommen, allen weiteren Befehlen und gingen einfach nach Hause. Nach zwei Wochen waren kaum mehr 2.000 Mann übriggeblieben. Am 11. Dezember wies der Stabschef des Generalkommandos Lequis, Major Bodo von Harbou, auf die unerwartete Empfänglichkeit der eingerückten Verbände für die revolutionäre Agitation hin: »Wir unterliegen diesen Angriffen mit Sicherheit in kürzester Zeit.« Der Plan für die Niederwerfung der Revolution in der Hauptstadt werde »unterminiert und sei zwecklos«. Es müssten deshalb »in Kürze klare Verhältnisse herbeigeführt werden durch energische Maßnahmen der Regierung Ebert«.

Als Adressat solcher »Maßnahmen« suchten sich Ebert und die Offiziere zunächst die sogenannte Volksmarinedivision aus. Diese etwa 1.800 Mann starke Truppe – deren Kern 650 Matrosen bildeten, die in den ersten Tagen der Revolution aus Cuxhaven nach Berlin gekommen waren, wo sie sich dem Rat der Volksbeauftragten, den sie für eine »revolutionäre Regierung« hielten, zur Verfügung stellten – hatte am zentralen Ort der ehemaligen kaiserlichen Hofhaltung Quartier bezogen: im Schloss und dem gegenüberliegenden Marstall.

Die Volksmarinedivision war keine linksradikale Truppe – ein Missverständnis, das sich bis heute hält. Sie beteiligte sich an der Bewachung der Regierungsgebäude, ihr (danach freilich abgesetzter) Kommandant Hermann Wolff-Metternich war sogar in den gegen den Vollzugsrat der Arbeiter- und Soldatenräte gerichteten dilettantischen Putschversuch vom 6. Dezember verwickelt. Dennoch sollten die Matrosen, die nicht daran dachten, sich wieder Offizieren zu unterstellen, nun aus dem Schloss heraus.

Die bürgerliche Presse lieferte den nötigen Nebelvorhang und begann am 13. Dezember eine Verleumdungskampagne: Die Matrosen würden die einstige Residenz systematisch ausplündern. Der rechte Sozialdemokrat Otto Wels, seit dem 10. November Stadtkommandant, forderte die Volksmarinedivision auf, das Schloss zu verlassen. Als das nicht geschah, sperrte er die Löhnung. Erst wenn Schloss und Marstall geräumt und die Schlüssel bei Wels hinterlegt worden seien, werde das Geld gezahlt. Außerdem ordnete er an, die Truppe auf 600 Mann zu verkleinern.

Die Matrosen waren durchaus kompromissbereit. Am 23. Dezember erschien eine Delegation in der Reichskanzlei und übergab die Schlüssel an Emil Barth (USPD). Barth befahl Wels die Auszahlung der Löhnung, was dieser aber ablehnte. Dabei berief er sich auf eine Anweisung Eberts. Als die Matrosen in der Reichskanzlei nach diesem verlangten, ließ sich der »Volksbeauftragte« verleugnen.

Nun begann, was in der sozialdemokratischen und bürgerlichen Geschichtsschreibung oft noch heute als »Weihnachtsputsch« oder »Matrosenmeuterei« denunziert wird: Angehörige der Volksmarinedivision besetzten die Zugänge der Reichskanzlei und deren Telefonzentrale. Sie wollten damit einfach weitere Absprachen hinter ihrem Rücken verhindern. Das Gebäude durchsuchten sie nicht; Ebert hielt sich in seinem Amtszimmer auf, wo er über eine der beiden in den Kriegsjahren eingerichteten Sonderleitungen mit der Obersten Heeresleitung (OHL) in Kassel in Verbindung stand.

Unterdessen kam es zu einem Zwischenfall: Matrosen, die vor der Kommandantur auf das Ergebnis der Verhandlungen warteten, wurden aus der gegenüberliegenden Universität beschossen. Zwei wurden getötet, drei verwundet. Daraufhin stürmten sie die Kommandantur, nahmen Wels fest und brachten ihn in den Marstall. Etwas merkwürdig ist, was dann geschah: Da die meisten Matrosen aus Berlin stammten, gingen sie am Abend – Weihnachten stand vor der Tür – nach Hause zu ihren Familien. Nur rund 30 Mann blieben im Schloss, etwa 80 im Marstall zurück.

Schloss umstellt

Nachdem Ebert auf Druck der OHL hierfür grünes Licht gegeben hatte, rückten in der Nacht Einheiten des Generals Lequis in die Berliner Innenstadt vor. 900 Mann mit sechs Geschützen umstellten bis zum Morgen des 24. Dezember Schloss und Marstall. Gegen 8 Uhr eröffneten sie das Feuer – den Aussagen einiger Augenzeugen zufolge auch mit Gelbkreuz-Gasgranaten. Die Matrosen schossen zurück.

Das Kommando vor dem Schloss hatte Hauptmann Waldemar Pabst, der drei Wochen später die Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg anordnete. Er empfahl in seinem Bericht über die Kämpfe vom 24. Dezember für zukünftige Auseinandersetzungen »die Verwendung von Reizgasen gegen (die) Volksmenge, vielleicht auch von Flugzeugen, welche Schreckschüsse aus niedriger Höhe abgeben«.

Die »Volksmenge« wurde an diesem Tag nämlich zum ausschlaggebenden Hindernis: Die Schießerei war auch in den Arbeitervierteln nördlich und östlich des Alexanderplatzes zu hören. Von dort strömten nach und nach Tausende herbei. Bewaffnete Arbeiter durchbrachen die Absperrungen und begannen, die Geschütz- und Maschinengewehrbedienungen der Lequis-Truppe zu überwältigen. Pabst brach daraufhin den Kampf, der 11 Matrosen und 56 Soldaten das Leben gekostet hatte, ab.

Nach den Kämpfen vom 24. Dezember mussten die drei Vertreter der USPD im Rat der Volksbeauftragten die Zusammenarbeit mit den rechten Sozialdemokraten beenden. Sie versuchten zunächst zu taktieren. Als Ebert allerdings den USPD-Vorsitzenden Hugo Haase unverfroren anlog und behauptete, »keine Ahnung« zu haben, wie es zu dem Angriff auf das Schloss habe kommen können, traten die USPD-Volksbeauftragten am 29. Dezember 1918 zurück.