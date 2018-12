Familie Hans beim Orten von Wildtieren im südafrikanischen Reservat Somkhanda: »Re: Reisen und Helfen« Foto: Matthias Kretschmann/ZDF/Arte

Geheimnisvolle Eichhörnchen

Jemand, der den im Sommer 2017 erschienenen Bosnien-Deutschland-Roman »Tierchen unlimited« von Tijan Sila gelesen hat, wird auch diese schöne Tierdoku mit anderen Augen sehen. Zitat aus dem Buch: »Wir beobachteten, wie vier Eichhörnchen den Kadaver einer Katze in Stücke rissen und die Fleischfetzen davontrugen. Das war so furchtbar. Eichhörnchen hatten uns enttäuscht. Sie waren nicht mehr unsere putzigen roten Freunde. Sie waren Ratten in Bomberjacken. Menschen wachten in Sarajevo jeden Morgen mit dem Gedanken auf: ›Lieber Gott, lass mich heute nicht sterben. Ich bin zu jung. Ich habe Besseres verdient.‹ Aber Tierchen haben keine Vorstellung vom Tod. In ihren Schädeln schwappt eine Mischung aus Jetzt und Ewigkeit hin und her. Und kleine Gedanken wie: ›Gnarf, gnarf, geiler Katzenkadaver.‹«

Arte, 18.30 Uhr

Re: Reisen und Helfen

Wie sinnvoll ist Freiwilligendienst? Reisen bildet, die Jugend insbesondere. Es soll aber im Spätkapitalismus auch sinnvoll und verwertbar sein. Südafrika hat als erstes Land der Welt für seine Volunteer-Projekte ein Qualitätssiegel erstellt. Seit Juni 2016 nehmen Freiwillige in zertifizierten Projekten der örtlichen Bevölkerung keine Jobs weg, sondern schaffen im Idealfall neue, da die Volunteers zertifizierte Betreuung bekommen. Zum Beispiel bei der Interaktion von Kindern und Wildtieren, die nur noch in Begleitung von Fachkräften erlaubt ist. Mit Babylöwen in einer Aufzuchtstation kuscheln ist nicht mehr möglich. Schade, eigentlich.

Arte, 19.40 Uhr

Schneewittchen und die sieben Zwerge

Erster abendfüllender Film der Disney-Studios. Immer noch bezaubernd. Zur Spitzenzeit arbeiteten 750 Zeichner daran, Walt Disney selbst gehörte nicht dazu. USA 1937.

Disney Channel, 20.15 Uhr

Walk the Line

Ein sehr gelungener Film über das Leben von June Carter Cash, die an einen sehr schwierigen Menschen gerät, der sich emotional an sie hängt. Nachdem sich June wegen der Drogenabhängigkeit des Mannes lange geweigert hatte, ihn zu heiraten, nahm sie am 22. Februar 1968 seinen Heiratsantrag an, den er ihr auf der Bühne während eines gemeinsamen Konzerts in Ontario in Kanada machte. USA 2005. Mit Reese Witherspoon (June Carter), Joaquin Phoenix (Johnny Cash). Regie: James Mangold.

RTL 2, 22.35 Uhr