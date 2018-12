Vom Sinn der Geschichte

Nicht die Fakten, sondern die überlieferte Geschichten sind der Stoff, mit dem der Verfasser historischer Romane arbeitet. Es ist wie mit dem berühmten Haus der Desdemona in Venedig aus Shakespeares »Othello« (hier als Gemälde von Friedrich Nerly aus dem Jahr 1844), zu dem bis heute die Touristen strömen, auch wenn Shakespeare sein Drama nachweislich aus der Literatur schöpfte Foto: Friedrich Nerly/Gemeinfrei

Lion Feuchtwangers Romane sind spannend. Das macht sie bei Lesern bis heute beliebt, das weckte bei manchen Kritikern und Kollegen Skepsis: Als dürfe zugängliche Literatur nicht gut sein. Hinzu kommt, dass die Mehrzahl seiner Bücher historische Romane sind und das Genre unter Verdacht steht. Allzu viele Schriftsteller haben platte Liebesgeschichten unter die ägyptischen Pyramiden oder an den Hof von Versailles verlegt, als könnte ein exotisches Setting die Sache aufwerten. Von solchen Produkten hat Feuchtwanger sich stets distanziert. Sein Begriff von Geschichte ist genau durchdacht, und auch dessen literarische Vermittlung.

Dabei war lange Zeit nicht absehbar, dass Feuchtwanger als Verfasser von Romanen bedeutend sein würde. Am 7. Juli 1884 als Sohn eines jüdischen Kaufmanns in München geboren, verweigerte er sich einer Karriere im väterlichen Geschäft und betrieb das, was kurz nach 1900 im Bürgertum als Opposition galt: die Kunstbohème. Sein früher Literaturbegriff war durch zweckfreie Ästhetik bestimmt. Als Theaterkritiker, bald auch als Theaterautor, hatte er es freilich mit einer Gattung zu tun, die auf unmittelbare Wirkung angewiesen war. Bei allem Ästhetizismus lernte er so doch Dramaturgie. Das kam nicht nur seinen Theaterstücken zugute. Auch die späteren Romane halten bei teils großem Umfang die Spannung dadurch aufrecht, dass sie szenisch gedacht sind: Personen mit gegensätzlichen Interessen, wenigstens mit gegensätzlichen Haltungen, treffen aufeinander.

Vom Ästheten zum Kritiker

Manchmal werden Ästheten zu Gesellschaftskritikern, weil die Gesellschaft allzu garstig ist. 1914 befand sich Feuchtwanger mit seiner Ehefrau und lebenslangen Unterstützerin Marta auf einer monatelangen Reise durch den Mittelmeerraum und wurde mit Kriegsbeginn im August 1914 im französisch kolonialisierten Nordafrika als feindlicher Ausländer inhaftiert. Nach gelungener Flucht meldete er sich pflichtgemäß zur deutschen Armee, wurde dort monatelang gequält, bis er als magenkrank entlassen wurde. Krankheit als Rettung: Seine Kompanie wurde, kaum an der Front angelangt, von der feindlichen Artillerie fast vollständig ausgelöscht. Feuchtwanger, nun wieder Zivilist, schrieb weiter fürs Theater. Ganz nach dem Klischee der Zeit war der Gegensatz zwischen dem Westen, den er als aktiv handelnd begriff, und dem als passiv immaginierten Indien ein wichtiges Thema. Was aus heutiger Sicht fragwürdige Zuweisung ist, wirkte im Zusammenhang des Krieges als Zeitkritik.

Bis in die 1920er Jahre hinein wandte Feuchtwanger dieses Schema an, ergänzt durch die besondere Rolle, die er den Juden als Mittler zwischen Ost und West zuschrieb. Davon blieb die jüdische Thematik; in vielen der späteren Romane steht die Geschichte der Judenheit mit Verfolgung und Überleben im Zentrum, und in den meisten anderen treten jüdische Nebenfiguren auf. Die Erfahrung von Krieg und Revolution ließ indessen Feuchtwanger die Existenz von Klassen immer deutlicher begreifen. Bereits sein erster Roman, »Die hässliche Herzogin« von 1923, führt ins 14. Jahrhundert zurück und zeichnet ein klar umrissenes Bild von Feudalismus, aufsteigendem Bürgertum und frühabsolutistischer Herrschaft, die sich beider Kräfte bedient.

Dieser Roman und sein 1925 veröffentlichter Nachfolger »Jud Süß« machten Feuchtwanger international berühmt und – als angenehmes Beiwerk – wohlhabend. Bis in sein letztes Lebensjahrzehnt schrieb er noch Theaterstücke, die wirksam gebaut, inhaltlich klug und keineswegs erfolglos waren; man sollte das eine oder andere wieder einmal auf der Bühne erproben. Der Roman wurde indessen die Gattung, mit der Feuchtwanger bis heute verbunden wird.

Moskau 1937

Spätestens sein dritter Roman, »Erfolg« (1930), legte ihn auch politisch fest. Die – so der Untertitel – »Drei Jahre Geschichte einer Provinz« schildern die bayrische Reaktion und die Anfänge der NSDAP als gefährliche Groteske. 1933 war Feuchtwanger als linksbürgerlicher Autor und scharfer Kritiker des Faschismus bekannt; er musste nicht nur wegen seiner jüdischen Herkunft ins französische Exil ausweichen.

Dort ging es ihm zunächst nicht schlecht. Anders als die meisten anderen Flüchtlinge wurde er im Ausland gelesen. Deshalb verfügte er über nennenswerte Einkünfte, die aufgrund seiner schnellen Produktion auch später nicht ausblieben. Aber so großzügig er auch manche Exilanten unterstützte – allen Bittbriefen konnte er nicht nachgeben. Und bei vielen war er wegen seiner eindeutigen politischen Parteinahme umstritten. Dabei war weniger das Problem, dass er zusammen mit Willi Bredel und dem jahrzehntelangen Freund Bertolt Brecht Mitherausgeber der in der Sowjetunion erscheinenden Zeitschrift Das Wort war. Vor allem sein Reisebericht »Moskau 1937« spaltete die ohnehin streitfreudigen Flüchtlinge.

Wer heute Feuchtwanger angreifen oder überhaupt die »Verführbarkeit« von Intellektuellen durch »totalitäre Ideologien« beklagen möchte, bezieht sich gern auf dieses Buch. Tatsächlich finden sich darin Aussagen, die falsch sind, etwa im Zusammenhang mit dem zweiten der Moskauer Prozesse, dem Feuchtwanger an vier Tagen als Beobachter beiwohnte. Weder war – wie Feuchtwanger es für wahrscheinlich hielt – Trotzki zum Naziagenten geworden, noch gab es, wie er meinte, ernsthafte Beweise gegen die Angeklagten.

Doch hat das Buch seine Stärken, und sie belegen, in welchem Maße sich Feuchtwanger die Gesetzmäßigkeiten des historischen Fortschritts erarbeitet hatte, gerade unter Einschluss seiner miesen Erscheinungsformen. Er sah klar die Aufbauleistungen in der Sowjetunion. Ebenso klar sah er die Mängel des kulturellen Lebens: dass zwar das Erbe der Vergangenheit in allen seinen Aspekten vermittelt wurde, die aktuelle Produktion jedoch unter einem Zwang zu undifferenzierter Positivität litt. Auch begriff er die Gefahr, dass Aufbauerfolge zu kleinbürgerlicher Zufriedenheit führen konnten. Und er erfasste, wie Stalin mit seinen pragmatischen Problemlösungen sowohl für die Erfolge stand als auch für die stets drohenden brutalen Mittel. Aber gerade dies verband Feuchtwanger mit der Erkenntnis, dass konflikthafte politische Lagen entsprechende Mittel erfordern. Gegen linksbürgerliche Intellektuelle schreibt er bündig: »Sie wollen nicht begreifen, dass man Historie nicht in Handschuhen machen kann.«

Freilich besteht die Gefahr, sich an die groben Mittel zu gewöhnen. In der Sowjetunion der Stalinzeit hat dies großen Schaden angerichtet. Doch musste das westlich-bürgerliche Publikum von Feuchtwanger eher gemahnt werden, die Notwendigkeit auch von Gewalt zu verstehen. Schließlich war die Sowjetunion im Jahr 1937 die einzige Macht, die konsequent gegen den Faschismus stand.

Die Lage der deutschen Exilanten in Frankreich verschärfte sich mit Kriegsbeginn. Nun galten sie als feindliche Ausländer. Feuchtwanger, ab Mai 1940 unter schwierigen Bedingungen interniert, kam rechtzeitig frei, um nicht wie viele andere mit dem Zusammenbruch Frankreichs an die Nazis ausgeliefert zu werden. Ihm gelang die Flucht in die USA, die er im Oktober 1940 erreichte. Dort verbrachte er seine letzten achtzehn Lebensjahre – als respektierter und vielgelesener Autor, dessen Produktivität bis zuletzt nicht nachließ, den man aber gleichwohl von Beginn an als Staatsfeind verdächtigte. In der Zeit des Kalten Kriegs wurde er lückenlos überwacht, die FBI-Akten über ihn sind von beachtlichem Umfang. Nach Europa kehrte er nie wieder zurück, vor allem wegen der Sorge, nicht wieder in die USA einreisen zu können, nach den Häusern in Berlin und dem südfranzösischen Sanary-sur-Mer auch einen dritten Hausstand mit Bibliothek zu verlieren.

Das Haus der Desdemona

Bis zuletzt wurde also dieses Leben durch politische Konflikte bestimmt. Feuchtwanger versuchte nie, zum Ästhetizismus seiner frühen Jahre zurückzukehren, und stellte auch nicht unvermittelt seine Empfindungen angesichts der Schwierigkeiten ins Zentrum seines Schreibens. Es gibt zwar wichtige Figuren, wie den Schriftsteller Jacques Tüverlin in »Erfolg« oder den Komponisten Sepp Trautwein in »Exil«, in denen Feuchtwanger die Politisierung bürgerlicher Intellektueller nachzeichnet. Doch gehört zu Tüverlin der kommunistische Ingenieur Kaspar Pröckl, dem Feuchtwanger viele Züge Brechts verliehen hat, und Trautwein hat als Kontrastfigur den Sohn Hanns, dem der Autor die besseren Argumente gibt und der aus dem Pariser Exil schließlich in die Sowjetunion aufbricht, um dort am Aufbau des Sozialismus mitzuwirken.

Vor allem besitzt in Feuchtwangers Romanen die Außenwelt stets großes Gewicht. Die große Mehrzahl seiner Romane und Dramen spielt in der Vergangenheit. Für all diese Werke betrieb der Autor umfangreiche Studien. Das eröffnete ihm zahlreiche Möglichkeiten: Er begriff so, wie Politik funktionierte und funktioniert; er gab den Figuren eine Welt, mit der sie sich auseinandersetzen mussten und in der sie sich also entwickeln konnten.

Die Probleme einer Arbeit mit geschichtlichen Stoffen hat Feuchtwanger immer wieder reflektiert; bereits schwerkrank, arbeitete er an einem Buch, das nach seinem Tod unter dem Titel »Das Haus der Desdemona oder Größe und Grenzen der historischen Dichtung« erschien. Der häufigste Fehler wurde bereits eingangs erwähnt: Ein trivialer Stoff wird mittels einer historischen Kulisse aufgemotzt; solche Produkte rechnet Feuchtwanger zu den 98 Prozent Unterhaltungsliteratur, mit denen er sich nicht weiter befassen mag. Der umgekehrte Fehler ist der »Professorenroman«, in dem der angelesene Stoff die Dichtung überwuchert. Feuchtwanger setzt demgegenüber auf den Vorrang der Handlung. In seinen Einzelanalysen geht es stets auch darum, ob die Fabel solide gebaut ist.

Denn nur dann wird der Stoff lebendig, vermittelt er Sinn. Der Sinn des geschichtlichen Stoffes ist indessen stets auf die Gegenwart bezogen. Das kann pragmatisch begründet sein, etwa durch Zensur: Was mit einer Handlung in der Gegenwart nicht gedruckt werden dürfte, darf möglicherweise mit einer Handlung in der Vergangenheit erscheinen. Aber auch sonst gilt, dass die Konflikte der Vergangenheit nur dann dichterisch wertvoll sind, wenn sie zu Konflikten in der Gegenwart in Beziehung stehen. Dabei geht es nicht um gewaltsame Aktualisierung, sondern um vergleichbare Konstellationen.

Zwischenfrage: Was ist für Feuchtwanger Geschichte? Nicht einfach das Geschehene, denn dies ist nicht als solches überliefert, sondern stets als Erzählung. Man kennt Shakespeares »Othello«. Der aber war, dem Untertitel entgegen, keineswegs dunkelhäutig und der »Mohr von Venedig«, sondern historisch ein Angehöriger der Familie Moros. Die Eifersuchtsgeschichte mit seiner Frau Desdemona dürfte sich gar nicht ereignet haben, sondern ist ein Novellenstoff, den Shakespeare aufgriff. Entsprechend war es ein willkürlich gewähltes Gebäude, das 1844 der Maler Friedrich Nerly als »Haus der Desdemona« abbildete. Dahin aber pilgerten die Shakespeare-Fans, und, so Feuchtwanger genüsslich, »als der Maler den Tatbestand aufklären wollte, wurde er verprügelt«.

Das mag wiederum Legende sein; jedenfalls gilt für den Dichter, dass der nicht an Fakten kleben soll, sondern am Überlieferten, das im Bewusstsein seines Publikums ist. Der Trojanische Krieg – ein anderes von Feuchtwangers Beispielen – ist der von Homers »Ilias«, und zwar unabhängig von den Erkenntnissen der Archäologen; und Wilhelm Tell hat wirklich gelebt.

Ein anderes Element ist nur für den frühen Feuchtwanger wichtig, nämlich der Gegensatz zwischen Aktivität und Passivität. Ganz allgemein bestimmt er zwar jeden Fabelbau (eine Person oder Gruppe agiert – eine andere reagiert oder lässt geschehen), doch als Hauptinhalt findet er sich nur in den frühesten der Geschichtsromane Feuchtwangers. »Die hässliche Herzogin« schildert die Lebensgeschichte der Margarete von Tirol, die als äußerlich abstoßende, intelligente Frau ihr kleines Land zwischen den Großmächten Luxemburg, Habsburg, Bayern durch und gegen dynastische Zwänge zu regieren versucht. Kurzfristige Erfolge, bewirkt von angespannter Aktivität, münden in Niederlage und passives Erlöschen.

Die Idee wird Gewalt

Aus heutiger Sicht interessiert der präzis geschilderte Umbruch von ritterlichem Feudalismus hin zu einer auf bürgerliches Wirtschaften gestützten frühabsolutistischen Herrschaft mehr als solches Verlöschen. Dabei ist der Wandel nicht bloßes Beiwerk, sondern fabelbestimmend. Das gilt ebenso für den zweiten Geschichtsroman »Jud Süß«, der Aufstieg und Fall des Joseph Süß Oppenheimer schildert. Der Finanzier unterstützt den katholischen Herzog Karl Alexander, der gegen die protestantischen Stände eine absolutistische Herrschschaft durchzusetzen versucht.

Die politischen Interessen sind mit faszinierender Klarsicht geschildert; doch mehr noch interessiert der Kampf der beiden Männer, des Herzogs und Oppenheimers, die aufeinander angewiesen sind. Der Fürst traktiert den Bankier, der ihm das politisch nötige Geld verschafft; der Jude wagt eine Prachtentfaltung, von der ihm seine durch Verfolgung gewitzten Glaubensbrüder abraten, die aber doch eine Zeitlang seine abschreckende Machtstellung befestigt. Erst als Karl Alexander die versteckte Tochter seines Finanzjuden zu vergewaltigen versucht und dabei ihren Tod verschuldet, wird der Gegensatz unüberwindbar. Oppenheimer treibt den Herzog in einen Putsch gegen die Ständeverfassung, den er verlieren muss, und weiß gleichzeitig, dass das Ende Karl Alexanders ihn der Rache der Stände ausliefert. Unter Haft und Folter verfällt der einst prachtliebende Mann. Er lässt es mit sich geschehen, und insofern wird am Ende seine Hinrichtung zum moralischen Sieg.

Dies hat Feuchtwanger so eindrucksvoll beschrieben, dass das ideologisch Konstruierte dieser Selbstaufgabe fast in Vergessenheit gerät. Jedenfalls rückt das Romanende die Frage in den Vordergrund, wie sich das bedeutende Individuum zur Masse verhält.

In den beiden ersten Romanen erscheint das Volk als negativ. In »Jud Süß« schildert Feuchtwanger zwar auch, wie das Finanzgenie die Bevölkerung zum Vorteil seines Herzogs und zu seinem eigenen auspresst; die Rache aber ist durch sadistischen Antisemitismus bestimmt. In der »Hässlichen Herzogin« gibt es in einer Nebenhandlung zwar ebenfalls ein Pogrom; die Dummheit des Volkes zeigt sich aber mehr noch darin, dass es die Herzogin und ihre kluge, nützliche Politik ablehnt. Hingegen verehrt es ihre schöne Gegnerin Agnes von Flavon, die sich in destruktiv-ständischen Intrigen verzettelt.

»Erfolg« spielt dann in Feuchtwangers demokratischer Gegenwart; darum erscheint in diesem Buch, wie in den folgenden, Volksnähe als Vorteil. Eine wichtige Figur ist der konservative bayrische Politiker Otto Klenk, dessen Stärke darin besteht, so zu fühlen wie sein Volk. Feuchtwanger zeichnet seine Vitalität nicht ohne Sympathie nach, wie er überhaupt die Stärken auch von Figuren, die seinen Überzeugungen entgegenstehen, betont. Das ist ästhetisch notwendig. Geschichte ergibt sich aus dem Gegeneinander von Kräften; und würde man den Feind verkleinern, wäre das Resultat vielleicht brauchbare Propaganda, doch wäre damit auch der Konflikt verkleinert. Das Thema des Romans wäre dann läppisch. Klenk jedenfalls richtet viel Übles an durch seinen Einklang mit der herrschenden Dummheit und befördert so Kräfte wie die »Wahrhaft Deutschen«, die im Roman für die NSDAP stehen und ihn dann wegdrängen.

Der vielschichtige Roman kann hier nur skizziert werden; so beschreibt zum Beispiel schon der frühe Feuchtwanger die ökonomischen Machthaber im Hintergrund. Aber nur allmählich kommen in seinem Werk die Träger der Vernunft und die Menschen aus dem Volk zusammen. Die Skepsis bleibt zwar; noch in den späten Romanen sind aufgehetzte Massen für Tod und Zerstörung verantwortlich. Man braucht nur an den Mob von Chemnitz zu denken, um dies als realitätsnah zu verstehen. Doch können nun auch Arbeiter, Putzfrauen und Maultiertreiber zu Trägern der Vernunft werden.

Am konsequentesten ist dies in dem Roman »Narrenweisheit oder Tod und Verklärung des Jean-Jacques Rousseau« (1952) durchgeführt. Im ersten Teil wird der Philosoph auf das Anwesen des fortschrittlichen Adligen Girardin eingeladen; dieser Park ist getreu einer Beschreibung aus Rousseaus Roman »Die neue Heloise« gestaltet, und zwar von Fronknechten, die den prügelnden Girardin als »Vater Klopfstock« zu fürchten gelernt haben. Der paranoid gewordene Philosoph wird in dieser zweifelhaften Umgebung bald von einem Pferdeknecht ermordet, der sich zuvor an seine Ehefrau herangemacht hat und hofft, mit ungedruckten Manuskripten des Gastes ein Vermögen zu machen. Girardins Sohn Fernand, ein nicht ohne Sympathie geschilderter utopistischer Schwärmer, befördert das Unheil noch. In diese seltsame Welt voll guten und bösen Willens kam kurz vor Rousseaus Tod ein Verehrer, ein Rechtsanwalt aus Arras namens Robespierre. Dieser wird ein gutes Jahrzehnt später berühmt und führt die Französische Revolution zu der äußersten Konsequenz, die im Rahmen des damals Denkbaren möglich ist. Die Revolution als Verwirklichung der Philosophie Rousseaus: Das stellt seine adligen Verehrer vor ein Problem.

Sie haben gelernt, dass der Mensch gut sei, dass er sich selbst regieren müsse, und waren besten Willens, ihre Untertanen entsprechend zu erziehen. Doch nun haben sich die Untertanen die Philosophie eigenständig angeeignet und daraus grobe Schlussfolgerungen gezogen. Wie der alte Girardin versucht, das Neue, das ihm barbarisch erscheinen muss, zu verstehen, aber unter politischem Druck dahinkümmert; wie Fernand, als verdächtiger Adliger inhaftiert und von der Guillotine bedroht, dennoch das Notwendige der gegen ihn gerichteten Maßnahme versteht und bejaht – das ist klug gedacht, konsequent durchgeführt und in den kleinsten Details überzeugend gestaltet.

Sieg der Vernunft

Größe – mag sie so wunderlich daherkommen wie bei Rousseau kurz vor seinem Tod – wird dann wirksam, wenn sie die Massen ergreift. Dabei sind die Erscheinungsweisen des Fortschritts stets verworren. Feuchtwanger schildert, wie das Großbürgertum, das nach Robespierres Tod siegen wird, schlau laviert. Er zeigt auch unmissverständlich, dass die revolutionäre Justiz in Paris nicht eben auf Gerechtigkeit im Einzelfall angelegt ist. Überhaupt gibt es in seinem Gesamtwerk eine große Anzahl von Gerichtsverfahren, und man findet unter denen nur schwer eines, dessen Ausgang im Guten wie im Schlechten nicht von politischen Interessen, Zufällen oder machtvollen Interventionen bestimmt ist.

Auch sonst wird nichts beschönigt. Die fünf Gegenwartsromane haben alle den Aufstieg des deutschen Faschismus – bzw. in »Simone« die Umtriebe ihrer französischen Verbündeten im Jahr 1940 – zum Thema. Es gibt Pogrome, und in den beiden letzten, während des Kalten Kriegs entstandenen Romanen, »Die Jüdin von Toledo« und »Jefta und seine Tochter«, kommen Schlachten vor, die aus bloßer Eitelkeit geschlagen werden. In »Goya« wütet, begünstigt von einem schwachen König, noch kurz vor 1800 in Spanien die Inquisition. Auf einen weitsichtigen Mann, auf eine kluge Frau, kommen ein Halbdutzend von Idioten und noch ein paar zielstrebige Reaktionäre, denen oft der vorläufige Sieg gehört.

Doch sogar dort, wo am Romanende in der Sache eine Niederlage steht, gibt es einen Sieg, der über die Handlung hinausweist. Simone Machard kommt 1940 in Gefangenschaft, aber ihre Aktion gegen die deutschen Besatzer ermutigt die Bewohner ihres Städtchens. Am Ende von »Erfolg« scheint der Sieg der Reaktion perfekt, aber noch gibt es in Deutschland Gegenwehr. Vor allem nutzt Feuchtwanger den Kunstgriff, das Geschehen als Rückblick aus einer fernen Zukunft zu erzählen, in der die beschriebenen Barbareien beinahe exotisch erscheinen.

Erkenntnis durch Distanz

Die frühabsolutistische Staatsvernunft der »hässlichen Herzogin«, das Bürgertum gegen den abgelebten Feudaladel zu fördern, ist um ein Geringes verfrüht; doch weiß der Leser, dass ihrer Politik die Zukunft gehörte. »Die Füchse im Weinberg« dagegen führen nach Frankreich und in die Schlussphase des Absolutismus, 400 Jahre später. Ludwig XVI. hat verstanden, dass das mächtig gewordene Bürgertum seine Stellung bedroht und sucht das Bündnis mit dem Adel. Doch seine Höflinge kokettieren mit modernen Ideen und listen ihm Aufführungen von antifeudalen Komödien jenes Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais ab, den Ludwig am liebsten in die Bastille stecken würde. Schlimmer noch: Die amerikanischen Bürger, Revolutionäre gegen den englischen König, verlangen französische Unterstützung – und die Lage ist so, dass Frankreich außenpolitisch den Sieg des englischen Konkurrenten verhindern muss.

Dies ist der Idealfall einer historisch sinntragenden Lage. Der König muss das tun, von dem er beinahe schon weiß, dass es ihn den Kopf kosten wird. Diese Metapher ist keine: Ein gutes Jahrzehnt nach den von Feuchtwanger beschriebenen Ereignissen wurde Ludwig guillotiniert, etwa ein halbes Jahr danach auch die Königin Marie Antoinette, die die Theaterstücke von Beaumarchais so reizvoll gefunden hatte.

Die Menschen tun das Notwendige, ob sie es wollen oder nicht, ob sie es wissen oder nicht. Eine geschichtliche Lage erweist ihren Sinn, indem sie die Menschen zu diesem Tun zwingt. Die hellsichtigsten unter den Figuren Feuchtwangers durchschauen in ihren besten Momenten diesen Sinn. Was für die meisten Zeitgenossen dennoch ein rätselhaftes Gewirr bleibt, können ihre Nachfahren verstehen, und damit vermögen sie sich selbst zu begreifen. Oder, wie Feuchtwanger über den Geschichtsroman schreibt: »Der Autor weiß, dass man eine bessere Perspektive nur aus der Distanz gewinnen kann, dass man die Linien eines Gebirges aus der Entfernung besser erkennt als mitten im Gebirge. Der Autor, um sein zeitgenössisches Weltbild klarer aus sich heraus zu projizieren, rückt es in eine größere räumliche Entfernung.«