Fuck me, Goethe

Flotte in Weimar: Der junge Goethe streckt sich auf einem Mäuerchen aus Foto: missingFILMs

»Die Helden der deutschen Klassik werden ohne jeden Zweifel als strikt heterosexuell dargestellt, und selbst heute wird dieses Bild an Gymnasien und Universitäten fortgeschrieben!« klagt Rosa von Praunheim (76) mit Barockperücke im Seidengewand. Dies gilt es selbstverständlich zu korrigieren, und davon handelt der neue Film des in Berlin lebenden unermüdlichen Filmemachers.

Praunheim geht in »Männerfreundschaften« den schwulen Leidenschaften der heute höchstens mit stilsicherer Züchtigkeit konnotierten Dichtergrößen des 18. und 19. Jahrhunderts auf den Grund. Goethe, Schiller, Kleist, Heine – alles warme Brüder? Historiker und Autoren, Schauspieler und Aktivisten nehmen sich Primär- und Sekundärliteratur der Untersuchspersonalia an, um ein für allemal zu klären, ob es sich bei den Schwärmereien der maskulinen Aristokratie füreinander lediglich um blumige Freundschaftsgesten oder gar um heiße Liebesphantasien handelte.

Im Film ist eine Collage aus Interviews, Kommentaren, Musik und Schauspielszenen montiert, die sich durchwegs klug, manchmal tendenziös, aber niemals ideologisch gestaltet. Als Zuschauer lernt man etwas über die »teutsche« Literatur, gleichermaßen etwas über das Sittenleben in der Gesellschaft, aus der sie stammt. Die war prüde und reserviert – ganz im Gegenteil zu den göttlichen Gefilden Italiens, wo sich die schönen Knaben ungeniert im Leinentuch am Meeresstrand räkelten. Manche, wie Goethe, zog das eher aus Neugier an. Andere, wie August von Platen-Hallermünde oder der Vater der Kunstgeschichte, Johann Joachim Winckelmann, flohen hingegen aufgrund ihrer Neigungen in das liberale Exil.

Praunheim gräbt immer wieder witzige Anekdoten über die historischen Figuren aus, die von den Fachmännern im 85minütigen Mischwerk aus Doku-, Lehrfilm und Kostümklamotte illuster verbildlicht werden. Emil-August von Sachsen-Gotha-Altenburg zum Beispiel sei eine Tunte ersten Ranges gewesen. In flamboyantesten Kleidern, mit exotischen Tieren und Parfümwolken schwebte er über den Hof. Er soll einst Napoleon Bonaparte als Transvestit begrüßt haben, was dieser überhaupt nicht lustig oder gar sexy fand, sondern sofort die Kutsche zurückpeitschen ließ und sich schleunigst schwertraumatisiert verkrümelte. Sympathische Wissenschaftler, wie der deutsche Medizinhistoriker Florian Mildenberger aus München, unterstreichen oder entzaubern die aufgewühlte Tratschkiste der letzten 300 Jahre mit umfangreicher Kenntnis.

Am Ende wird viel geschmunzelt, ein bisschen was gelernt und einiges verstanden. Vor allem, dass Rosa von Praunheim immer noch ein vernünftiger Regisseur ist, dessen Werke man sich gut anschauen kann. »Männerfreundschaften« kann eher als Beiwerk seines umfangreichen Œuvres betrachtet werden. Für alle am Gegenstand Interessierten ist es aber die durchaus bereichernde Zusammenfassung einer Studie und ein anregender Abendfüller.