Guy Haines und Bruno Anthony in der Mitropa: »Der Fremde im Zug« Foto: Public domain

Der Fremde im Zug

Während einer Bahnfahrt wird der Tennisstar Guy Haines von einem Fremden angesprochen, der ihm ein merkwürdiges Geschäft vorschlägt: Er will die scheidungsunwillige Frau des Sportlers ermorden. Dafür soll der Champion im Gegenzug den verhassten Vater von Bruno Antony, so der Name des Fremden, töten. Klassiker nach dem Roman von Patricia Highsmith. Mit Farley Granger (Guy Haines), Robert Walker (Bruno Antony). USA 1951. Regie: Alfred Hitchcock.

Arte, 20.15 Uhr

Ku’damm 56

Berlin 1956. Die junge Monika Schöllack kämpft gegen ihre strenge Mutter Caterina und die Konventionen der Zeit im Westen der Stadt. Die Kraft dafür bekommt sie durch ihre große Leidenschaft, den Rock ’n’ Roll. Kluge und sehr gut gespielte Serienunterhaltung, die mit nur wenig Antikommunismus auskommt. Weitere Folgen im Anschluss. Mit Claudia Michelsen (Caterina Schöllack), Sonja Gerhardt (Monika Schöllack), Emilia Schüle (Eva Schöllack). Regie: Sven Bohse.

3 Sat, 20.15 Uhr

Arbeit war das halbe Leben

Als Manfred Baumgärtner in der Völklinger Hütte am Hochofen stand, war seine Arbeitswoche ­satte 56 Stunden lang. Arbeitsfrei am ­Samstag? Nein. Er trug ­unzulängliche Arbeitskleidung, nicht einmal ­feuerfest. Sechs Menschen, deren Arbeit ein Knochenjob war, nehmen uns mit in eine Welt, die vielerorts ins Unsichtbare gedrängt ist – die der schweißtreibenden, körperlichen Schufterei. Diese machen heute, wie jüngste Umfragen zeigen, übrigens insbesondere die Geflüchteten.

HR-Fernsehen, 23.30 Uhr

Kinder des Monsieur Mathieu

Anlässlich des Todes seiner Mutter kehrt der berühmte Dirigent Pierre Morhange in sein französisches Heimatdorf zurück. Ein Schulfreund überreicht ihm das Tagebuch seines früheren Musiklehrers: Im Jahr 1949 findet der arbeitslose Musiker Clément Mathieu eine Anstellung als Aufseher in einem Internat für schwer erziehbare Jungen. Dessen Direktor Rachin hat die Kinder, meist Kriegswaisen oder Söhne lediger Mütter, längst abgeschrieben. Mathieu aber hat eine Idee: Als die wilden Jungs mal wieder außer Rand und Band sind, lässt er sie vorsingen und motiviert sie dazu, einen gemeinsamen Chor zu gründen.

RBB Fernsehen, 23.30 Uhr