Hier kommt Bambi: Die Ärzte komplett

Schuss frei, wir sind Arzt Foto: CC0 Creative Commons

Sie haben den »Seitenhirsch« herausgebracht! 333 Euro im Handel, eine Box mit sage und schreibe 33 CDs, davon 11 in comicartigen Luxushüllen mitsamt Beiheft und geprägter Gwendoline! Ein Feiertag. Irgendwie ganz anders als Spotify mit seinen seelenlosen Streamings. Nur widerwillig haben Die Ärzte ja ihren Boykott der Streamingportale beendet. Ein Zugeständnis ans Unvermeidliche, da die jüngere Generation sonst gar keinen Zugang mehr zu ihrer Musik bekommt. Musiker werden durch diese Plattformen so schlecht bezahlt, dass Millionen Klicks gerade einmal für ein Mittagessen für die Band reichen.

Das mit Liebe und Akribie gearbeitete Boxset erschien am 14. Dezember, Bela B.s Geburtstag (der Schlagzeuger ist jetzt 56). Ich beschließe, die Nacht durchzumachen und mich dem Hirsch zu widmen. »Wie Frankenstein in seinem Labor puzzelte ich tage- und wochenlang an meinen Songs; völlig egal, ob es am Ende gerade mal für eine B-Seite reicht: Das fertige Demo ist seine eigene Belohnung«, Zitat Farin Urlaub aus dem Booklet »Episode neun«. Diese Arbeitshaltung quillt auch im Hirsch aus jeder Ritze, die comicmäßigen Cover sind an sich schon imposant und das Werk insgesamt so umfangreich, dass man erst mal gar nichts findet.

Ich höre erst mal einfach querbeet: CD eins, lauter ungehörtes Zeug von damals, ganz am Anfang – echter Punkrock, drei Akkorde, schrammel, schrammel und gut ist. Irgendwo soll eine englischsprachige CD dabei sein, aber ich finde sie nicht. Die CDs sind einfach durchnumeriert, keine weiteren Angaben. Alle 33 CDs wurden für das Gesamtwerk komplett neu gemastert von Christian Zwarg (Truesound Transfer, Berlin), einer Koryphäe seines Fachs. Die Band ist sehr begeistert von dem Ergebnis, vor allem bei den frühen Aufnahmen, und den Songs, die er »restaurieren« musste, sagt Rüdiger Ladwig vom Label Trocadero. »Sie lag alleine im Bett und der Vollmond schien, sie hörte ein Geräusch und dann sah sie ihn…«, Titelnummer 9, CD 13. Die 13, die höre ich durch, denke ich mir, immer noch auf der Suche nach dem englischen Album.

Die Booklets sind die Lösung, dort sind die Songs aufgelistet, jetzt muss ich nur noch die englischen finden. Es sind alle erschienenen Singles in diesem Megabambi enthalten. Buch 11 verrät, dass auf CD 24 acht verschiedene Versionen von »Rock ’n’ Roll-Übermensch« zu finden sind. »Ja, ja«, singt Bela. Auch eine Techno-Version. Versionen gibt es schließlich reichlich: live, extended, alt, neu, komplett neu gemastert…. »Ich bin die kleine Robbe und Algen find ich gut, am Morgen hab ich Ausschlag, am Abend spuck ich Blut« – aus »Westerland« extended.

Weiter geht die Suche nach der englischen Scheibe, auf CD 5 gibt es eine deutsche Version von »Unholy« von Gene Simmons (Kiss), hier von Bela gesungen. »Geschwisterliebe« ist als einziger Song nicht im Konvolut enhalten, das Stück ist immer noch indiziert. Ich frage mich, ob als Ausgleich wenigstens das Lied »Frühjahrsputz« zu hören ist: »Noch sitze ich hier und denke nach, / aber gleich feg ich das Dach – stöhn.« Aus dem Jahr 2000 gibt es ein Demo von Farin Urlaub: »I laugh if you die«, nie gehört.

Endlich die englische Scheibe, die bisher im Giftschrank verschlossen war. Bei der Version von »Mach die Augen zu« quillt das Fanherz natürlich über. Rod, Booklet »Episode neun«: »Eine Idee war, dass wir auch mal im Ausland spielen wollten. Wir hatten gesehen, dass die Hosen ein englisches Album gemacht hatten und in England oder Argentinien aufgetreten sind. Da waren wir ein bisschen neidisch. Was wir nicht wussten, war, wie defizitär diese Gigs waren.« Farin: »Es war schon klar, dass wir nicht einfach Ärzte-Texte ins Englische übersetzen können. Das waren eigenständige englische Texte. Aber leider waren die nicht gut. Was uns von anderen deutschsprachigen Bands unterscheidet, ist eine gewisse Feinheit in den Texten. Ich behaupte mal, dass ich gut englisch spreche, aber ich müsste viel basteln, um das hinzukriegen, was unsere Texte auf Deutsch ausmacht. Und deshalb lasse ich es lieber. Wir haben die Platte dann ja auch unter Verschluss gehalten. Denn Qualitätskontrolle ist wichtig. Wenn ich versuche lustig zu sein, aber es nicht lustig ist, dann soll es auch nicht veröffentlicht werden.«

Lustig ist das englische Album auch nicht, aber die Musik ist fantastisch. Man braucht bis lange nach Weihnachten, um diese Masse Musik durchzuhören – aber ist das nicht klasse? Ärzte bis zum Get no! Im Mai 2019 folgt die »Miles and More«-Europatour, für den Juni sind Festivalauftritte geplant. Auf dem »Nova Rock« spielen The Cure, Die Toten Hosen und Die Ärzte und ... Slayer. »Nen Mp3-Player, mit alles von Slayer…«