Knochenjob bei der Post

Trotz Tarifbindung sind die Arbeitsbedingungen bei der Post schlecht Foto: Arno Burgi/dpa/lbn

Der Deutschen Post AG bröckelt das Kerngeschäft mit Brief- und Paketzustellung allmählich weg. Doch statt zu neuen Konzepten greift das Management um Vorstandschef Frank Appel zur simpelsten Maßnahme: Es dreht an der Preisschraube. Das Porto für einen Standardbrief soll im kommenden Jahr von 70 auf 80 Cent steigen, Eilsendungen und die Gebühren für den Zeitungsversand steigen schon zum Jahreswechsel drastisch. Dass die höheren Einnahmen sich positiv auf die Arbeitsbedingungen der Briefzusteller auswirken, ist nicht zu erwarten.

Wie oft sie im Lauf einer Arbeitswoche ihr Dienstfahrzeug verlässt, Pakete und Briefsendungen greift, sie zu den Adressaten bringt, um dann wieder ins Auto zu steigen, ein kurzes Stück weiterzufahren, wo vor dem nächsten Haus alles von vorne beginnt – das weiß Renate Schmitz (Name geändert), Zustellerin bei der Post in Ostfriesland seit über dreißig Jahren, nicht genau. Aber jeden Abend spürt sie an ihren schmerzenden Gelenken, dass die körperliche Belastung durch diese Arbeit sehr, sehr hoch ist. »Mein Bezirk ist immer größer geworden, so dass ich und meine Kollegen alle mit dem Auto unterwegs sein müssen.« Außerdem sind sie seit längerem für die Zustellung von Paketen bis 31,5 Kilogramm Gewicht zuständig. »So im Schnitt hundert Pakete« liefere sie täglich aus, sagt Renate Schmitz. Dazu kommen zwei große Kisten Briefpost. 80 Prozent davon sind nach ihrer Einschätzung Werbesendungen.

Die Endfünfzigerin ist nur noch wenige Jahre von der Rente entfernt. Als engagierte Gewerkschafterin hat sie aber auch die jüngeren Kollegen im Blick. »Wenn die körperliche Belastung so bleibt, wie sie jetzt ist, wird kaum einer ein komplettes Berufsleben in der Postzustellung durchhalten.« Renate Schmitz kennt noch die schönen Seiten dieser Arbeit. Mit dem Dienstfahrrad war sie früher unterwegs, hatte Briefe, Zeitungen und Zeitschriften in ihrer Posttasche. »Ich war die Stammzustellerin, alle kannten mich – und für ein Schwätzchen war immer Zeit.«

Längst ist Zeit Mangelware bei der Zustellung im ausgedehnten Bezirk, zu dem mehrere Gemeinden gehören. Die Pakete, die alles enthalten können – vom neuen Flachbildschirm über Dosen mit Hunde- und Pferdefutter bis zu Weinflaschen oder Schrauben – stellen die größte Belastung dar. »Allerdings wäre der Zustellbezirk noch größer, wenn ich weniger Pakete hätte.« Ein wachsendes Problem ist inzwischen das fehlende Personal. Viele Kollegen gehen gerade oder in den kommenden Jahren in den Ruhestand. Gleichzeitig stellt die Post AG neue Zusteller nach wie vor nur befristet ein. Kettenbefristungen, wie es sie noch vor wenigen Jahren gab, seien allerdings kein Thema mehr, meint Schmitz.

Der Saarländische Rundfunk berichtete im Sommer über die Arbeit der Zusteller im kleinsten Bundesland. Von zehn Stunden durchschnittlicher Arbeitszeit am Tag erzählte eine langjährige Zustellerin, die inzwischen den Job an den Nagel gehängt hat. Sie sei oft bis 16, 17 Uhr unterwegs gewesen – ganz ohne Pause. An Samstagen habe sie wegen der Supermarktprospekte meistens sogar elf bis zwölf Stunden gearbeitet. Die für Rheinland-Pfalz und das Saarland zuständige Verdi-Landesfachbereichsleiterin, Birgit Sperner, bestätigte in dem Beitrag, dass solche Erfahrungen keine Einzelfälle seien: »Immer wieder Überstunden, regelmäßige Pausen sind Mangelware. Mit der im Tarifvertrag vereinbarten Arbeitszeit von 38,5 Stunden pro Woche kommt fast niemand mehr hin.«

Und trotzdem geht es den rund 130.000 zu Tarifkonditionen arbeitenden Post-Beschäftigten immer noch besser als den Kollegen bei privaten Wettbewerbern. Die Bezahlung ist besser, und zudem hat Verdi sich vergangenen Donnnerstag mit der Post auf die Weiterentwicklung des 2011 vereinbarten Generationenvertrages geeinigt. Dieser sieht eine Kombination aus Altersteilzeit und Freistellung aus einem Zeitwertkonto vor. Ab 1. März 2019 soll der Anspruch auf Altersteilzeit von bisher sechs auf zehn Jahre ausgeweitet werden. Beschäftigte sollen außerdem ab dem 55. Lebensjahr diese in Anspruch nehmen dürfen. Renate Schmitz aus Ostfriesland wird demnächst nach der bereits bestehenden Vereinbarung mit der Altersteilzeit beginnen. Ihr Zeitwertkonto hat sie bereits gut gefüllt.