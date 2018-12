Iris Baumgärtner nimmt einen Tiertransport in Augenschein: »Re: Durstige Kälber« Foto: SWR

Re: Durstige Kälber

Der Kampf gegen Tiertransporte

Eine Tierschützerin folgt mit ihren Kollegen heimlich Transportern. Sie berichtet über ungeeignete Tränksysteme, dokumentiert Missstände, schreibt Beschwerden und Anzeigen. Immer wieder alarmiert sie die Polizei, die Transporter dann stoppt. Die Bilanz solcher Kontrollen: unversorgte, geschwächte oder eingeklemmte Tiere. In der EU gibt es etwa 20 Millionen Milchkühe. Und ohne Kälber keine Milch. Für die Milchbauern sind die kleinen Rinder oft eine Belastung. Sie sind fast nichts wert. Es lohnt sich nicht, sie lange auf dem Hof zu füttern. In Kampanien werden sie einfach im Müll entsorgt.

Frontal 21

Stadt, Land, Schluss?

Einmal quer und längs durchs Land: Küste, Ruhrpott, Hunsrück, die Oberpfalz und in den Osten. Überall die gleiche Frage: Wie überleben kleine Orte? Dabei zeigt sich: Für manche Gemeinde kommt jede Hilfe zu spät. Doch erstaunlich viele Bürger und Bürgermeister vor Ort verlassen sich nicht länger auf die Politik in Berlin, sondern packen einfach selbst an. So wird in Eigeninitiative wieder ein Dorfladen gestemmt. Oder der Ortsvorsteher beschafft Zuschüsse von der Landesregierung, um ein verfallenes Gemäuer im Ortskern zu einem Gesundheitszentrum umbauen zu lassen. Bald werden die Städte wohl zu heiß sein, dann wollen eh wieder alle raus.

Nachtsicht

Von der Faszination des Bösen

Vom Literaturwissenschaftler zum Bestsellergaranten für Bücher über die Faszination des Bösen – Arne Dahl alias Jan Arnald wurde unter anderem mit dem dänischen Palle-Rosenkrantz-Preis, mit dem Deutschen Krimipreis und mit dem Schwedischen Krimipreis ausgezeichnet. Warum fasziniert das Krimigenre so viele Leser? Ein psychologischer Ansatz ist, dass viele Menschen Angst vor Morden und Gewaltverbrechen haben und sich mit Hilfe von Büchern, Serien oder Filmen mit ihren Ängsten auseinandersetzen und diese unter Kontrolle bringen können.

