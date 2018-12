Kultur des Verdachts

»Produktive Unruhe« – Jüdisches Museum Berlin Foto: REUTERS

Einiges Aufsehen erregte in der vergangenen Woche ein Schreiben der israelischen Regierung, das der Taz vorliegt. Darin wird die Bundesregierung aufgefordert, ihre Unterstützung in den besetzten Gebieten tätiger Nichtregierungsorganisationen (NGOs) »grundsätzlich« zu überdenken und »eine Überprüfung ihrer Finanzierungsrichtlinien vorzunehmen«, wie die Taz berichtete. Zugleich würden dem Jüdischen Museum Berlin »antiisraelische Aktivitäten« vorgeworfen. Zwar trage das Schreiben, wie bei Regierungsschreiben üblich, keine Unterschrift. Es sei aber davon auszugehen, dass die Urheberschaft bei der israelischen Regierung liege. Die habe den Brief – unter Umgehung des üblichen Wegs über die eigene Botschaft – direkt ans Bundeskanzleramt und das deutsche Ministerium für Wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit geschickt.

Die Unterstellung, von nationalen Partnerorganisationen der Bundesregierung geförderte lokale NGOs verfolgten einen antiisraelischen oder gar »antisemitischen« Kurs, ist nicht neu. Im Fokus stehen dabei seit Jahren etwa die Hilfsorganisation Medico International, die Rosa-Luxemburg-Stiftung oder das evangelische Hilfswerk Brot für die Welt. Deutsche Hilfsorganisationen, die vielfach mit Mitteln des Auswärtigen Amts und des Entwicklungsministeriums vor Ort agieren, kritisieren zwar – genau wie die Bundesregierung selbst – die israelische Besatzungspolitik, kooperieren aber zugleich konsequent vor allem mit solchen israelischen und palästinensischen Organisationen, die sich im Bereich der Versöhnungsarbeit engagieren. Es sind gerade ihre israelischen, in der Friedensbewegung aktiven Partner, deren Handlungsfähigkeit in den letzten Jahren durch immer neue Gesetze massiv eingeschränkt wurde, so etwa durch das »NGO-Gesetz« oder das »Breaking the Silence«-Gesetz.

Die expliziten Anschuldigungen gegen das Jüdische Museum Berlin sind indes ein Novum. Zwar gab es in letzter Zeit immer wieder Kritik an dessen Ausstellungen und Veranstaltungen, entsprechende Äußerungen der israelischen Regierung oder der Botschaft wurden jedoch zuvor nicht bekannt. Prominent vorgetragen wurden Anschuldigungen gegen das Museum etwa von Alan Posener, der in Die Welt vom 3. September neben seiner Kritik an vom Museum eingeladenen Referenten durchscheinen ließ, dass er eine Veranstaltung zum Thema Islamophobie an sich für fehl am Platz halte »in Zeiten des steigenden Antisemitismus von linker und rechter, muslimischer und christlicher Seite«. Die museumsdidaktisch hochprofessionelle, inhaltlich ausgewogene aktuelle Ausstellung »Welcome to Jerusalem« (noch bis 19. April) wurde für ihre kritische Sicht auf die Vertreibung von fast 800.000 Palästinensern 1948 und die israelische Besatzungspolitik angegriffen.

Im Oktober äußerte sich Peter Schäfer, seit 2014 Direktor des Jüdischen Museums, in einem Gastbeitrag im Tagesspiegel explizit zu den »Kontroversen« und Versuchen aus »verschiedenen Richtungen des politischen Spektrums«, Einfluss auf die Programmgestaltung zu nehmen. »Es entspricht nicht der Haltung des Jüdischen Museums Berlin, bei unseren Referenten im Vorfeld Gesinnungstests im Sinne einer Überprüfung ihrer politischen Anschauungen vorzunehmen, und wir beobachten die zunehmende Ausbreitung einer ›Kultur des Verdachts‹ mit Sorge«, stellte Schäfer klar. »[Wir betrachten es] als unsere Aufgabe, ganz im Sinne eines jüdischen Selbstverständnisses, produktive Unruhe in unsere Gesellschaft zu tragen.«

Die Bundesregierung wollte sich zu dem Schreiben nicht äußern, räumte nur ein, ihr seien von israelischer Seite »Informationen übergeben« worden zur »Unterstützung von Nichtregierungsorganisationen«. Das Büro des israelischen Premierministers wurde deutlicher: Man werde weiter gegen bestimmte israelische und palästinensische Organisationen der Zivilgesellschaft vorgehen, so das Büro von Benjamin Netanjahu auf Nachfrage der israelischen Zeitung Jedi’ot Acharonot.