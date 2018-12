17. Februar 1968, TU Berlin: Internationale Vietnam-Konferenz, am Tisch stehend: K. D. Wolff (am Pult), Klaus Meschkat, Johannes Agnoli, Christian Semmler, Gaston Salvatore, Rudi Dutschke, Günter Amendt, Kurt Steinhaus und Tariq Ali Foto: Chris Hoffmann/dpa

Schon wieder ein Kraushaar! Er kann die Tinte nicht halten. Aber so neu ist es dann doch nicht, was der ehemalige Linksradikale uns in seiner illustrierten Chronik mit dem Titel »Die 68er-Bewegung international« auf 2.000 Seiten präsentiert. Nach der im vergangenen Jahr erschienenen Aufsatzsammlung »Die blinden Flecken der 68er-Bewegung« hat er das Jubiläumsjahr 2018 jedenfalls weidlich genutzt. Nach einem schmalen Bändchen mit dem Titel »1968. 100 Seiten« nun ein vierbändiges Werk – im Schuber! – mit Bildern.

Was ist von der vom Klett-Cotta-Verlag besorgten Chronik der »68er-Bewegung« also zu halten? Ein weiterer »blinder Fleck«? Der Autor, der seit vielen Jahren einen Beruf daraus gemacht hat, seine eigene Vergangenheit zu schmähen und eine »Bilanz« nach der anderen zu ziehen, in der er den ehemaligen Genossen Lügen, Verirrungen, Antisemitismus, Zusammenarbeit mit Geheimdiensten etc. nachweist, hält unermüdlich Vorträge (im Jahr 2017 waren es laut Webseite allein 45), die allesamt um emotional vorgetragene geschichtspolitische Deutungen von 1968 kreisen.

Auch in der 30seitigen (!) Einleitung ist Aufregung zu spüren. Sie äußert sich in zahlreichen Bildern und Metaphern, die auf eine Weise miteinander verbunden sind, dass einem ganz schwindelig wird. Bereits der fünfte Satz ähnelt einem Irrgarten: »Denn nichts Geringeres als ein Panoptikum der oft zitierten Sixties wird hier imaginiert, um diesen simultanen Prozess erfassen zu können, der am Ende des Jahrzehnts in jener Explosion globalen Ausmaßes mündete, die man zumindest hierzulande irgendwann unter der Chiffre ›68‹ geglaubt hat rubrizieren zu können.« Wie bitte? Bei der »68er-Bewegung international« soll es sich um ein Panoptikum als simultaner Prozess handeln, die sich auch noch als Chiffre wohin auch immer rubriziert? Dabei hatte Kraushaar noch im allerersten Satz seiner Überzeugung Ausdruck verliehen, dass man »mit großen Worten (…) zurückhaltend sein (solle), besonders dann, wenn sie aus dem eigenen Munde stammen«. Es sollte hinzugefügt werden: Es gilt insgesamt, mit der Sprache vorsichtig zu sein.

Wer die Schriften von Wolfgang Kraushaar in Sachen 68 und linken Terrorismus schon kennt, der wird hier wenig Neues finden. Dabei scheint sich der Autor seiner Sache so sicher zu sein, dass er auf ein Quellen- oder Literaturverzeichnis verzichtet hat. Bei einer ganzen Reihe von Textpassagen handelt es sich um ein »Copy-and-paste« aus seinen älteren Büchern. Zwar kann niemand, auch Kraushaar nicht, im Jahrestakt das Rad neu erfinden, und natürlich fragt man sich, was er noch zu Tage fördern könnte an Quellen, die seinem Deutungskampf etwas hinzufügen würden. Trotzdem muss man festhalten, dass diese Chronik in einer Angelegenheit ganz exzellent ist: in der Bebilderung.

So befindet sich bereits am Anfang eine Weltkarte, in der die Ereignisse 1968 verzeichnet sind. Zu lesen gibt es jede Menge Irrelevantes – so durfte Joseph Fischer Mitte Oktober 1967 im Alter von 19 Jahren eine Grußbotschaft des Beirats des Aktionszentrums unabhängiger und sozialistischer Schüler (AUSS) an das »Volk der Sowjetunion« mit den besten Grüßen zum 50. Jahrestag der Oktoberrevolution unterschreiben. Wer sich aber die Zeit nimmt, in diesen auf edlem Glanzpapier gedruckten Folianten zu blättern, wird auf eine Vielzahl schöner Fotos stoßen. Gewünscht hätte man sich allerdings ein Lesebändchen, vielleicht in den markanten Farben Schwarz-Rot-Gold, damit man die Textstelle, bei der man eingeschlafen ist, am nächsten Tag wiederfindet.

Wenn der Verlag allerdings davon raunt, es handele sich um »atemberaubende Aufnahmen«, geradezu um ein »Depot der Bilder« als Ausdruck einer »wahren Schatzkammer dieser Epoche«, so muss man nach Durchsicht der dem Rezensenten aus Kostengründen zur Verfügung gestellten Version im PDF-Format sagen: Dafür ist die Pixelauflösung leider zu gering.