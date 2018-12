»Russenlusch« mit Schreibzwang

Nachdem Natascha Wodin in »Sie kam aus Mariupol« ein Porträt ihrer Mutter gezeichnet hat, die sich 36jährig ertränkt hatte, erzählt sie in ihrem neuen Roman nun von Stationen des eigenen Lebens nach dem Tod der Mutter. Dabei wechselt sie die Zeitebenen, springt in die Jahre der ersten Erinnerungsbilder zurück, in die Lebensjahre in den »Häusern«, dort, wo die ehemaligen russischen oder ukrainischen Zwangsarbeiter hausen mussten, schildert dann die unfreudig-unfreundlichen Jahre ihrer Jugend – die Andeutung einer geplanten Vergewaltigung durch den alkoholisierten Vater, eine tatsächliche Vergewaltigung durch einen jungen Perser, die Abtreibung –, um schließlich mit dem Tod des Vaters zu schließen. Alles in allem eine furchtbare Geschichte, nämlich die einer Stigmatisierung und Ausgrenzung einer, wie sich die Jugendlichen in Franken ausdrücken, »Russenlusch«. Nirgendwo ist sie beheimatet, wie schon die Eltern, wie der Vater, der nie zur Sprache, Kultur und Lebensweise der Deutschen gefunden hat, der sich in der russischen Sprache verbarrikadiert und so die Kommunikation mit der Außenwelt verweigert.

Natascha Wodin entwickelt, um dieser Stummheit etwas entgegenzusetzen, einen Schreibzwang: »Immer war es auch sein Schweigen gewesen, gegen das ich angeschrieben hatte, das von Anfang an meinen Schreibzwang nährte. Sein Schweigen war für mich zum Schweigen des Universums geworden, an dem ich verzweifelte, und gleichzeitig war, während ich an seinem Sterbebett saß, ständig die Angst in mir, er könnte im letzten Augenblick doch noch zu sprechen beginnen.« Aber dazu kommt es nicht mehr; der Vater stirbt, ohne je wirklich gesprochen zu haben, also ohne seine Vorgeschichte bis zur Zwangsarbeit in Deutschland preiszugeben und etwas über den Familienhintergrund zu erzählen. Und auch Wodins eigene Versuche, mit dem noch lebenden Bruder des Vaters in Moskau in einen Austausch zu gelangen, scheitern letzten Endes an der Verständnislosigkeit der Russen gegenüber dem vermeintlich deutschen Teil der Familie.

Wodin hat einen trostlosen Prosatext geschrieben, der die Geschichte einer (nicht nur) »transzendentalen Obdachlosigkeit« (G. Lukács) erzählt, sondern – insofern hat dieser Text geradezu paradigmatische Bedeutung – stellvertretend das Schicksal von »Displaced Persons« beschreibt: nirgendwo zu Hause, nirgendwo zugehörig, ständig diskriminiert und gescholten. Erst im Schreiben und nur dort vermag sie sich freizumachen, zu sich zu kommen. Ohne dabei allerdings dem eigenen Vater wirklich nähergekommen zu sein, worauf die letzten Sätze des Textes zielen. Die Friedhofsarbeiter nehmen für die Tochter noch einmal den Sargdeckel ab: »Schnell machte ich noch ein paar Fotos, als könnte ich im letzten Moment das Leben meines Vaters doch noch dokumentieren, etwas von ihm festhalten in der Welt. Doch als ich eine Woche später den entwickelten Film abholte, stellte sich heraus, dass aus den Aufnahmen nichts geworden war. Der Film war leer.«