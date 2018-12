Rootsmusik, im wahrsten Sinne des Wortes: Rosanne Cash Foto: Carlo Allegri/REUTERS

»The River and The Thread« (2014) war ein Karrierehöhepunkt für Rosanne Cash. Angestoßen wurde das Album durch eine Reise in den amerikanischen Süden, die sie mit ihrem Mann und kongenialen musikalischen Partner John Leven­thal unternahm. Der Trip entpuppte sich als Zeitreise in die Sozial- und Musikgeschichte dieses deepest America und rührte damit an die Wurzeln der 63jährigen Songwriterin und Johnny-Cash-Tochter.

Rootsmusik, im wahrsten Sinne des Wortes. »The River« ist der allgegenwärtige Mississippi, »the thread« der Faden, mit dem ihre Schwester die edel-schlicht paillierten Blusen stickt, die Rosanne bei ihren Auftritten trägt. »You’ve got to love the thread«, sagte die Schwester, und das löste den Strom der Erinnerungen aus, die »The River« zu einem alles mit allem verknüpfenden Gesamtkunstwerk machen. Man hört den Süden immer durch.

John Leventhal ist ein brillanter und einfühlsamer Gitarrist, sein Spiel ist immer songdienlich. Rosannes Gesang kommt von innen; sie trägt nicht dick auf, weil sie das nicht nötig hat. In dem Stück »Five Cans of Paint« aus diesem Album bezieht sie sich auf die Aussage ihres Vaters Johnny, dass seine erste Erinnerung die vom Einzug ins neue »family home« war, als er drei Jahre alt war, mit fünf leeren Farbdosen im noch blanken Wohnraum. »New Deal« hieß 1935 Franklin Roosevelts Gegenentwurf zu einem Austeritätsfundamentalismus, wie man ihn heute kennt: große Bauprojekte, Arbeit für viele. Auch für die bitterarme Cash-Familie: Sie bezog eines von 500 staatlich bereitgestellten Cottages mit je 40 Hektar Land und einem Maultier. »Das rettete das Leben meiner Familie«, moderiert Cash diesen Song auf Konzerten an.

Rosannes musikalische Vorlieben lagen in den 1970ern nicht gerade auf der Wellenlänge ihrer Eltern, Legendenstatus hin oder her. Johnny Cash hatte ihr auf einer gemeinsamen langen Autofahrt eine Liste mit 100 Songs, die er für unverzichtbar hielt, zusammengestellt, die sie erst nach seinem Tod 2003 wieder hervorkramte, um eine Sammlung mit zwölf Songs daraus zu stricken: »The List« (2009).

Jetzt gibt es ein neues, wenn man so will, rückwärtsgewandtes Album mit dem bewusst doppeldeutigen Titel »She Remembers Everything«. Romantisch oder bedrohlich, je nachdem, am besten beides. Eine Songsammlung, aus sehr persönlicher Perspektive verfasst, mit Geschichten von Unterdrückung und Kämpfen, Liebe und Hoffnung und Wut von Frauen, historisch und aktuell. »Ich habe meine eigenen »Me too«-Stories«, sagte sie kürzlich in einem Interview auf Radio Eins, »aber ich nehme mir poetische Freiheiten, wenn ich darüber schreibe. Ich schreibe Songs, keine Tagebücher.«

»She Remembers Everything«: Das kann auch das unentdeckte Land in dir sein (»The Undiscovered Country«), ein Land, das du zum Beispiel als Mutter vernachlässigt hast. »Everyone But Me« heißt ein anderer Song: alle außer mir gehen vor – bis ich mich endlich davon löse, gefallen zu wollen, sei es den Kindern, Partnern oder Eltern. Diese Erfahrung, und damit auch Befreiungspotential, besitzen überwiegend Frauen, so Cash. Da gibt es noch viel zu entdecken, »in every woman /in every man«, aber auch: »between a woman and a man«.

Auch wenn sie in »Not Many Miles to Go«, einem Song über Vergänglichkeit, die laute, dreckige Telecaster-Gitarre preist (woran möchte ich mich erinnern, wenn Schluss ist?) und »8 Gods Of Harlem« (Gastauftritte von Kris Kristofferson und Elvis Costello) eine Anklage der unsäglichen Waffengesetze in den USA voller Druck herausschleudert, ist die Platte vornehmlich ruhig, nahezu zurückhaltend geraten. Im Vergleich zum teils süffigen, fast eingängigen Charakter des Vorgängeralbums mag das milde enttäuschen. Aber diese Texte müssen so klingen. Es ist die Poesie – und die Musik – des Nichtgefallenwollens: Drohung und Versprechen zugleich.