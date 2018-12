Falsche Jahre

Das ewige Distanzgefühl: Wilhelm Genazino (1943–2018) Foto: Arne Dedert/dpa

Als ich zum ersten Mal Wilhelm Genazino las, war’s seine »Abschaffel«-Trilogie aus den Jahren 1977ff., und es war Frühling, und ich war verliebt, und das konnte nichts werden, mit der Liebe nicht und mit dem »Abschaffel« auch nicht. Den nahm ich erst wieder zur Hand, als der Frühling in jeder Hinsicht vorbei war, und vielleicht ist es ein falscher Gedanke, dass nur das Unglück einen Leser macht, aber jetzt verstand ich Genazinos unglückseligen kleinen Angestellten wieder, wie ich ihn zuvor schon verstanden hatte, bloß eben zwischendurch nicht: »Es ließ sich nicht davon absehen, dass er vollkommen allein war. Er war sogar mehr als allein; weil er sich in aussichtslose Hoffnungen begab und notwendig enttäuscht werden musste, schoss er in Höhen des Alleinseins hoch, in denen er immer nur sich selber gegenüberstand. Und er wusste nicht, dass ein Mensch nur dann einsam sein konnte, wenn es ein paar andere Menschen gab, die der Einsamkeit eines einzelnen wenigstens zusahen. Ihm sah niemand zu. Seine Kämpfe schärften sich nur an ihm selbst, und sie beeindruckten niemand.«

Es gibt gewiss Gründe, das identifikatorische Lesen für primitiv zu halten, aber vielleicht ist Kunst gleichwohl dafür da, unsere Sache zu verhandeln, wenn unser Einzelfall gar keiner ist. Enttäuschte Liebe ist als Unglück so intim, wie sie die viel allgemeinere Einschätzung illustriert, das Leben lebe nicht. Genazinos unsterblicher Held Abschaffel, immerfort »in Verhältnisse verwickelt, die dazu beitrugen, dass er sich schamvoll mangelhaft erlebte«, ist der ungeliebte Mensch in einer lieblosen Umgebung, und seine Isolation ist so ausweglos, dass er nicht einmal mehr der Mensch in der Revolte ist, sondern das Kaninchen im Stall: »Man sitzt in einem Kasten, von außen wird dauernd geklopft, aber niemand weiß, wie man flüchten soll, und also verbringt man zitternd seine Tage.«

Die Heutigen verbringen ihre Tage bekanntlich mit den Augen am Gerät und den Ohren unterm Kopfhörer, damit der Einsamkeit niemand zusehe, und wär’ man bloß ein wenig sozialdemokratischer, man müsste etwas »Zur Aktualität Wilhelm Genazinos« verfassen, dessen Welt (und auch seine private, hört man) noch eine vollends analoge war. Und auch das mit dem Analogen dürfen wir ganz allgemein verstehen, weil Genazinos Kunst darin besteht, ihre Helden, ob sie nun Abschaffel heißen oder nicht, mit einer pointilistischen Aufmerksamkeit zu versehen, die insofern eine negative ist, als sie alles als bloße Verrichtung erkennt.

Das ist, wie alles, was viel trüber ist, als es selber glaubt, immer wieder auch komisch, aber kein Existentialismus, es klingt nur manchmal so: »Es ist eine ganz tolle Verzweiflung, wenn man merkt, dass man dort, wo man ist, nicht hingehört.« Gemeint ist aber nicht irgendeine Geworfenheit, sondern Abschaffels Büro, das wiederum pro toto zu lesen Genazinos Sozialrealismus nicht mindert. Erste Sätze, so hieß es in der von der FAZ gedruckten Abschiedsrede des Marbacher Archivchefs Raulff, seien überschätzt, es komme auf die letzten an; der erste Satz vom »Abschaffel« lautet: »Weil seine Lage unabänderlich war, musste Abschaffel arbeiten.« Und der letzte, der den dritten Teil der Trilogie beschließt, der den unendlich schönen, weil unendlich wahren Titel »Falsche Jahre« trägt: »Das passte ihm zwar nicht, aber er konnte es nicht ändern.« Genazinos Helden sind solche der Entfremdung, die sich im unabweisbaren Gefühl völliger Wert- und Bezugslosigkeit niederschlägt: »Ich bin mit nichts verbunden, weil ich überzeugt bin, dass nichts etwas taugt, ich selbst eingeschlossen«, und dass das »ewige Distanzgefühl« immerhin Literatur ermöglicht, ist nicht das Glück des Angestellten Abschaffel. Seine falschen Jahre führen bloß in eine Kurklinik, in die er sich wegen einer psychosomatischen Rückgratversteifung begeben muss, die aus ihrem symbolischen Wert sowenig Aufheben macht, wie es Abschaffels traurige Ausflüge ins Rotlichtviertel getan haben; denn »irgendwie ging das Leben immer gerade zu Ende«, und dass das kein Einzelfall ist, versteht sich sofort.