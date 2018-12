Foto: Jean-Paul Pelissier/Reuters

Der Widerstand gegen die Politik des französischen Präsidenten Emmanuel Macron erfasst immer weitere Schichten der Bevölkerung. Am Mittwoch legten Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte in ganz Frankreich die Arbeit nieder, um gegen eine von der Regierung geplante Justizreform zu protestieren. In Marseille (Foto) warfen sie dabei Gesetzbücher auf die Straße. (jW)