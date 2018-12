Kopf und Körper

»Wer Menschen ändern will, muss nicht die Gemüter, sondern die Umstände ändern.« – der junge Peter Hacks bei einem Auftritt mit satirischen Gedichten in der »Schwabinger Laterne« (vermutlich 1949) Foto: Eulenspiegel Verlag

Am kommenden Montag erscheint im Berliner Eulenspiegel-Verlag die von Gunther Nickel herausgegebene fünfbändige Ausgabe des Frühwerks von Peter Hacks (1928–2003). »Der junge Hacks« versammelt unpublizierte Gedichte (Bd. 1), Theaterstücke (Bd. 2), Hörspiele (Bd. 3), Prosaarbeiten (Bd. 4) sowie zahlreiche Briefe und andere persönliche Dokumente (Bd. 5), die der Schriftsteller bis zu seiner Übersiedlung in die DDR im Sommer 1955 verfasste. Die Redaktion dokumentiert im Folgenden den im Januar 1954 den Frankfurter Heften zum Druck angebotenen, aber abgelehnten Essay »Über die Servilität der Vernunft. Anmerkungen zur Psychologie des Überbaus«. Wir danken dem Eulenspiegel-Verlag für die freundliche Genehmigung zum Vorabdruck. (jW)

Die Tatsache, dass der Kopf auf dem Hals sitzt, oder deutlicher: dass die Tätigkeit des Kopfes von den Tätigkeiten des Körpers nicht unbeeinflusst bleibt, sondern vielmehr in genauestem Verhältnis zu ihnen steht, – die Tatsache, kurz, des Ideologiecharakters geistiger Systeme ist der Welt seit wohlgemessen hundert Jahren bekannt. Sie unter den deutschen Professoren gesellschaftsfähig gemacht zu haben, ist das Verdienst des Soziologen Karl Mannheim. Inzwischen beschäftigt sich sogar die deutsche Laienwelt mit dieser Tatsache. Aber sie nimmt ihr gegenüber häufig eine misstrauische Haltung ein, auch da, wo sie sich unter Ideologie nicht mehr eine finstere, ränkevolle Verabredung vorstellt, sondern weiß, dass dieses Wort einfach eine Gesamtheit von Ansichten über soziale, kulturelle, philosophische, also über alle differenzierten Dinge unter dem Gesichtspunkt ihrer gesellschaftlichen Bedingtheit beschreibt.

Tradition und Anpassung

Die Ursachen für dieses Misstrauen sind natürlich vielfältig. Eine davon ist die Eitelkeit, denn was ist für einen gebildeten Laien unserer Tage schrecklicher, als wenn jemand die Selbständigkeit seiner Ansichten leugnet und diese der allgemeinen Ideenwelt einer Gruppe zuordnet? Man darf ja einem Menschen gerne Vernunft und Humanität abstreiten, wenn man ihm nur den Vorzug lässt, seinen Unsinn ganz originär hervorgebracht zu haben. Andere Ursachen sind wissenssoziologischer oder einfach politischer Natur. Hier soll es nun auf eine hinaus, die in einer Unvollkommenheit der Ideologie-Lehre selbst liegt. Zwar ist nämlich der Zusammenhang von geistigen und gesellschaftlichen Ordnungen ohne jede Einwandmöglichkeit historisch bewiesen, aber es werden vergleichsweise wenig Forschungen über die Art und Weise angestellt, in der diese jene in der simplen Wirklichkeit verursachen. Das Kleid passt, aber wo steckt der Schneider? Das »Dass« ist klar, aber nicht das »Wie?«. Was Mannheim über das »Wie?«, über die Entstehung des Überbaus zu sagen weiß, ist im Gegensatz zu seinen sonstigen Darstellungen blass, unverbindlich und einfallslos. Dabei wären solche Untersuchungen nicht allein bedeutsam, um die ganze Sache der Wissenssoziologie einleuchtender zu machen, schlimmer: Die hier vorhandene theoretische Lücke gibt eben Raum für einen gegnerischen Einwand. Solange zwischen dem Geist und seiner Basis nicht mehr als eine bloße Entsprechung nachgewiesen ist, kann immer vorgebracht werden, es müsse ja nicht die Basis den Geist verursachen, sondern es könne ja auch der Geist die Basis verursachen (zum Beispiel der Sozialismus das Proletariat), oder ein übergeordnetes wunderbares Drittes beide. Natürlich ist dieser Einwand krasser Unfug, man begegnet ihm sehr häufig. Es sei doch klar, sagen die Wissenssoziologen, dass ein Denken, das unter bestimmten Bedingungen entsteht, diesen Bedingungen entspreche; wieso ist das klar? Deshalb sagen sie, und verstehen jetzt unter »Bedingungen« den schon bestehenden Überbau der Vorfahren, weil dem Menschen von seiner ersten Jugend an durch das Vorbild der Alten eine bestimmte Denkrichtung eingegeben wird, er lernt ja nie das Denken als solches, sondern immer gleich eine bestimmte Art zu denken.

Das beginnt beim kleinsten Bestandteil der Sprache, beim Begriff. Ein Begriff ist bekanntlich mehr als ein Name, er ist ein Bündel von Urteilen, also bereits eine Auslegung. Man übernimmt ihn aus dem Sprachgebrauch. Der Begriff ist aber in aller Erfahrung vor den Dingen: Wenn er sich in der Praxis, die wiederum im wesentlichen eine gesellschaftliche Praxis ist, bewährt, wird man keinen Anlass haben, ihn um der Dinge willen zu verleugnen. Die Werke von Spinoza beispielsweise ändern für einen Faschisten nichts an dessen Begriff von Jude. Das bedeutet, dass man Aussagen, die man über die Welt zu machen meint, in den meisten Fällen bloß über seine eigenen anerzogenen Urteile und Vorurteile macht, auch wenn man diese auf die redlichste Weise miteinander verknüpft. Jedes Denken ist hochgradiges Zirkeldenken, man hat das Resultat in allen Prämissen. – Dieser »Traditionsfaktor« mit seiner vollständigen Wirklichkeitsblindheit ist nun sicher sehr wichtig. Er trägt zur Bewahrung einer Ideologie samt der zugehörigen Schicht bei, und er ermöglicht das Überhängen einer Ideologie sogar über die eigene Schicht. Aber es versteht sich, dass neben dieser bewahrenden Ursache eine wandelbarere, dem Sein zugewandtere vorhanden sein muss. Wie sonst wäre die zu überliefernde Ideologie entstanden? Wie anders wäre das Auftreten neuer Ideologien mit neuen Schichten oder die Veränderung von Ideologien mit ihren Schichten zu erklären, und welche Kraft hätte endlich die Ideologie, sich gegen mancherlei Störungen der Tradition zu verteidigen? Denn die Schichten mischen sich ja bis zu einem gewissen Grade, räumlich und sozial, da vermengen sich die Denkstile; hinzu kommt bei einigen Bekanntschaft mit niedergeschriebenen oder auf andere Weise vervielfältigten Gedanken, also dem, was man objektiven Geist nennt. Trotzdem bleibt die Ideologie ungefährdet. Es muss eine Ursache geben, die das Denken den Tatsachen und Erfordernissen der sozialen Wirklichkeit, will heißen, just den außergeistigen Bedingungen, beibiegt. Es bedarf neben dem Traditionsfaktor eines »Anpassungsfaktors«. Von dem soll jetzt weiter geredet werden.

An sich verwundert die beständige Kapitulation des Denkens vor den praktischen Bedürfnissen nur solche, die voll von klosterhaften Vorurteilen durch das Leben oder die Universitäten gehen. In Wahrheit ist das Denken von vorneherein eine sehr praktische Angelegenheit, es ist eine Form des Handelns und zwar, man soll ihm seinen Stolz gar nicht rauben, die nützlichste und angenehmste, ist das denn nichts? Das Denken ist ein Probier-Mechanismus. Es setzt ein, sobald gewohnte Verhaltensweisen gestört sind. Mittels des Vorstellungsmodells einer bestimmten Umwelt nimmt es die Ergebnisse der möglichen Lösungsversuche vorweg und wählt den Weg, der den reibungslosen Ablauf der normalen Lebenstätigkeiten zu ermöglichen verspricht. Der Vorgang des Denkens erlischt, wenn sein Anlass behoben ist. Wenn keine Störung der Gewohnheiten mehr vorliegt, fällt die zur Beilegung von Störungen angenommene Gewohnheit außer Gebrauch. Der entscheidende Punkt ist hier nun, dass die durch das Denken entdeckte Lösung keineswegs sehr häufig mit einer wahren Erkenntnis verbunden ist, ausgenommen in solchen sehr einfachen Fällen, wo es wirklich nützlich ist, über die Lage einer Tasse die Wahrheit zu wissen, um die Suppe zu finden. Das Denken hat keinen eigenen Zweck, also hat es auch kein eigenes Zufriedenheitskriterium. Das Kriterium der gelungenen Denktätigkeit ist nicht die Wahrheit, sondern die Bewährung oder das wieder ausgebesserte Mensch-Gegenstand-Verhältnis in allen seinen Bezügen. Einer beispielsweise, der mit ernster Verantwortung seine Bibliothek ordnet und alles Überflüssige ausmerzt, findet, nachdenkend, am Ende dieser höchst geistigen Maßnahme drei Sorten von Büchern in seinen Regalen vor; erstens: solche, die seinem Weltbild und seinen gelehrten Bedürfnissen entsprechen, zweitens: solche, die selten, teuer oder in besonders angenehmer Weise eingebunden sind, und drittens: solche, die so in Lücken passen, dass die andern nicht umfallen. Oder wieder eine Form von Bewährung geistiger Anschauungen ist die Zustimmung der Ehefrau. Der Satz klingt kabarettistisch, aber er ist es nicht: Wie anders sollte die durch keine Wahrscheinlichkeitsrechnung erklärbare Tatsache der überwiegend häufigen Meinungsgleichheit von Ehepaaren zustande kommen?

Die kleinbürgerliche Ideologie

Die Anwendung von alle dem aufs Ideologische ist leicht abzusehen. Macchiavelli macht sie: »Es ist unmöglich«, sagt er, »einen Mann, dem durch seine Art zu verfahren viel geglückt ist, zu überzeugen, er könne gut daran tun, anders zu verfahren«. Diese Bemerkung ist vermutlich eine der bedeutendsten aus der Wissenschaftsgeschichte. Man kann nun das »viel Glücken«, die Bewährung also, in zwei nicht genau trennbare Arten einteilen: die materiale Bewährung und die soziale, das sind: die Übereinstimmung des Denkens mit der materialen und die mit der sozialen Basis. Unter der materialen Basis verstünde man dann vornehmlich den beruflichen Standort, die Hauptweise, mit der Welt umzugehen, und so weiter. Etwa ein sehr kleiner Gemüsehändler, ein Krämer, wird durch die materiale Basis am Besitz eines vernünftigen Weltbildes grundsätzlich gehindert. Ein solches ließe sich nicht mit seinem interessebedingten Hass gegen Großläden und Kaufhäuser vereinbaren, nicht mit der furchtbaren Unrationalität seiner eigenen Arbeitsweise, nicht mit seinem engen Gesichtskreis und seinem seltenen Zusammentreffen mit bedeutenden Orten der Gesellschaft und nicht mit der Verpflichtung, auf sehr mittelmäßige Leute, nämlich die Kunden, mit Aufmerksamkeit einzugehen und den geschäftlichen Erfolg weitgehend auf persönliche Beziehungen zu gründen. Ein vernünftiges Weltbild würde sich für diesen Mann an gar keiner Stelle bewähren. Es würde seine Gewohnheiten ununterbrochen in Widersprüche hineinführen. Es würde ihn unfähig machen zu leben. Die Werte, die ihm gesetzt sind, sind: die Erquickungen des Gemütes (wider Mechanisierung und Vermassung auszuspielen), der Fleiß als sich selbst belohnende Tugend, die Zufriedenheit im beschränkten Rahmen, »das Menschliche«. Nun ergibt die Summe derartiger, einzeln zu ähnlichen Reaktionsketten konditionierter Personen eine soziale Schicht. In ihr wird die Vielfalt der persönlichen Denkverhalten zu einem gemeinschaftlichen Denkverhalten zusammengefasst. Es entsteht die kleinbürgerliche Ideologie.

Das Denken der Schicht ist, da sich mehrere nur auf sehr fade, allgemeine und unbestreitbare Meinungen einigen können, noch kleinbürgerlicher und durchschnittlicher als das jedes einzelnen. Einer vermag sich ja zum Beispiel doch dieses und jenes Ergebnis der Vernunft von irgendwoher zuzueignen, wenn auch nur schizoiderweise in einem unglücklichen Bewusstsein, welches von dem wirklichen Leben ganz abgetrennt sein muss. Die Schicht kann das nicht. Der Kleinbürger ist also im Umgang mit dem Kleinbürgertum noch kleinbürgerlicher, als er es von materialen Umständen aus schon wäre. Und das bleibt wieder nicht ohne Rückwirkungen: Der Umgangston wird zum Grundton. Denn es gehört zur Bewährung einer Meinung vor allem, dass sie von den Mitgliedern der eigenen Schicht verstanden werde; es bedarf ihrer Anerkennung und Billigung. Der Mensch ist in allen seinen Bedürfnissen ein soziales Wesen, und die soziale Bewährung ist der strengste Maßstab für die Beurteilung einer Idee.

Aber, zum Dewey¹, soll denn auch keiner denken? (Die Vernunft, welche eine hohe Meinung von sich hat, verteidigt sich nach Kräften.) Ist es nicht so, dass das Denken wohl bei urtümlichen und einfältigen Leuten seine Rolle als bloßer Handlanger der Praxis gespielt haben mag, dass es sich aber mit den immer zivilisierteren Jahren und aufgrund seiner überaus nützlichen Erfolge zu einer eigenen, hervorragenden Grundgewohnheit herausbilden konnte? Die Konflikte, die es speisen, sind inzwischen bereits solche theoretischer Natur: Es wird sich also nicht gleich bei der oberflächlichen Wegräumung eines Streitfalls besänftigen. Das Streben nach logischer Ordnung, das syllogistische Voranschreiten, die wechselseitige Förderung von Hypothese und Experiment sind zu selbständigen Bedürfnissen mit rechtmäßigem Befriedigungsanspruch geworden. Es gibt die Gewohnheit des reinen Denkens. Wenn nun gilt, dass der Mensch denkt um der Behaglichkeit der Gewohnheiten willen, dann kann er diese wichtige Gewohnheit nicht in äußerstem Missmut zurücklassen. Er muss die anderen Gewohnheiten dem Denken beiordnen, er muss vernünftig handeln.

Unzulänglichkeit des Denkens

So weit gehen diese letzten Einwände, und es ist natürlich etwas an ihnen. Es ist wahr, dass eine ungewöhnliche Schärfe des Denkens imstande ist, den ideologischen Käfig an einzelnen Stellen zu durchbrechen, unter glücklichen äußeren Umständen sogar an den meisten. Es ist auch wahr, dass das soziologische Denken, welches als ganz praktisches Werkzeug eben dazu erfunden wurde, dazu besonders tauglich ist und also zur allgemeinen Verbreitung sehr zu empfehlen. Aber nicht wahr ist, dass das reine Denken eine Gewohnheit von der Macht sei, dass es mit den anderen Gewohnheiten auch nur entfernt wetteifern könnte. Ein Grund hiervon ist die Unzulänglichkeit des Denkens oder die Schwierigkeit der Welt. Die Welt ist für uns leider krauser beschaffen als der rote Stuhl, der ergo rot ist, in dem Logikbuch, nicht der Sache nach krauser, versteht sich, aber einfach der Menge nach. Der, der einen auch nur etwas verwickelten Gegenstand zu erkennen sucht, sieht sich einer Reihe von Deutungsmöglichkeiten gegenüber, welche, vom Standpunkt des reinen Denkens aus, alle von ziemlich gleichem Wahrheitsgrade zu sein vorgeben. Fast jedes schwierigere Problem hat mehrere Lösungen von annähernd gleicher Wahrscheinlichkeit. Und da, wo solche gleichen Wahrscheinlichkeiten vorliegen, erfolgt die Annahme der material und sozial zweckmäßigen mit Selbstverständlichkeit und gutem Gewissen.

Wenige heißen Albert Einstein. Man muss sich zunächst, und vielleicht mit Mühe, klarmachen, wie simple Fragen unwissenden Leuten als verwickelte erscheinen. Da war da der kleine Gemüsehändler. Das Hemd ist ihm näher als der Rock, aber doch schon nicht mehr die Krebsforschung als die Astrologie. Nahezu alles, was ihn beeinflusst, entzieht sich seinem Urteilsvermögen. Er lebt außer in seiner beschränktesten Umgebung vor einem völlig tiefelosen, einschichtigen Prospekt von böhmischen Dörfern: von Begriffen, die für ihn alle von der nämlichen Verbindlichkeit sind, will sagen, von gar keiner. Der Grund des letzten Krieges beispielsweise, das könnte für ihn Hitler, Stalin wie der Teufel gewesen sein, oder, ebensogut, die Kapitalisten, die Juden, die Kleinbürger, die Generale, die Sittenfäulnis, die Prophezeiungen der Apokalypse, der Rationalismus, der Irrationalismus, die Geographie Mitteleuropas, Alfred Krupp, die Mau-Maus. Er wählt, wenn er die Frage überhaupt kennt, die Kriegsgründe aus, die ihm in den Kram, in den Grünkram nämlich, hineinpassen, und die die Ideologen seiner Schicht ihm im Familienblatt vorschreiben, bei der Auswahl also etwa den zweiten, den dritten, den fünften, den achten, neunten oder zehnten. Die sind sämtlich falsch.

Nun ist aber diese gleiche Darlegung in fast unveränderter Form auch für die gewohnheitsmäßigen Denker gültig, für die sehr Weisen und Gelehrten. Man muss nur zwei Unterschiede machen. Erstens ist der Umweltbereich, der das Denkverhalten dieser beeinflusst, viel weitläufiger, als das bei dem Kleinbürger zutrifft. Es handelt sich nicht bloß um Familie, Beruf oder Schicht, sondern es spielen, je nach geistigem Rang, häufig Zustände der gesamten Gesellschaft mit hinein. Zum andern haben die gleichen Wahrscheinlichkeiten, unter denen sie auswählen, grundlegenderen Charakter. Der Bereich der sozusagen handwerklichen Begriffe, mit denen sie wirklich umgehen können, ist ziemlich umfassend. Es sind erst die sehr abstrakten, äußersten methodischen Urteilshaltungen, bei deren Prüfung ihr Denken versagt, sei es, weil es, sei es, weil sie nicht mehr zu leisten vermögen. Einige der wichtigsten seien hier als ungefähre Gegensatzpaare genannt: die subjektivistische und die kollektivistische, die kritische und die historische, die solipsistische und die realistische, die statische und die dynamische, die konservative und die progressive, die fideistische² und die scientifische. Es ist bezeichnend für die Entlegenheit dieser Grundeinstellungen, dass sich für sie kaum deutsche Worte finden lassen. Vor diesem Antinomieentäfelchen nun ist auch für den Intellektuellen die theoretische Gleichgültigkeitsvoraussetzung gegeben, die ihn befähigt, sich vollständig nach seinen gesellschaftlichen und milieubedingten Belangen zu entscheiden. Aber, während so in Wirklichkeit die theoretische Entscheidung an den praktischen Entscheidungen des Lebens hängt, lebt das reine Denken in der Einbildung, die praktischen Entscheidungen hingen an seiner, des reinen Denkens, theoretischen. Alle geistreichen Gespräche landen schnell bei diesen ursprünglichen Unbeweislichkeiten, von denen, wenn sie geschickt gewählt sind, auch die äußerste Albernheit streng und eilend abgeleitet werden kann. Die gleichen Wahrscheinlichkeiten auf höchster Ebene erlauben dem reinen Denken, sich durch das praktische aufs niederträchtigste versklaven zu lassen, ohne dass es doch das geringste Prestige verlöre.

Ideologie ist impermeabel

Aus alle dem ist ersichtlich, dass es einem Menschen in grundlegenden Fragen und auf lange Sicht fast unmöglich ist, um des eigenen Vorteils willen zu lügen und sich zu verstellen: Es ist zu schwer, an den erlogenen und vorgetäuschten Maximen nicht endlich etwas Wahres zu finden. Und schließlich ist das menschliche Bedürfnis, Weltbild und Handlungen in Einklang zu bringen, mehr als ein Luxus. Es ist eine Lebensnotwendigkeit. Man findet also kaum eine richtigere Lehre als die des ethischen Intellektualismus, nur muss seine Formel nicht: Ich tue, was ich als gut erkenne, heißen, sondern: Was ich tue, erkenne ich als gut. Wenn nun Karl Mannheim den Unterschied zwischen dem, was er partielle Ideologie nennt, nämlich einer, die bloß die Klassengegner täuscht, und dem, was er totale Ideologie nennt, nämlich einer, die ihre Vertreter selbst täuscht, so nachdrücklich betont, scheint er wirklich nicht recht zu haben. Wo gäbe es denn diese partielle Ideologie, ausgenommen in einzelnen Fällen? Wer hätte denn die Nerven, fortwährend zu lügen, ohne metaphysische Rückendeckung? Die partielle Ideologie, sagt Mannheim, sei ein Gegenstand der Interessenpsychologie und die totale einer der Strukturanalyse; aber da, wo strukturelle Gesetzlichkeiten auf interessenpsychologische zurückgeführt werden, fängt ja die Wissenssoziologie erst an. Die Welt wäre überaus einfach, wenn alle Ideologen Schwindler wären, und für die Franzosen des 18. Jahrhunderts, die alle Ideologen für Schwindler hielten, war sie überaus einfach. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass jedermann in der Welt voll des guten Willens ist, es ist bezeichnend für den Stand der Philosophie unseres Landes, dass die heutige Ethik trotzdem über die kantianische kaum hinausläuft. In diesem Punkte hat Karl Mannheim leider bei den deutschen Professoren nichts ausgerichtet.

Die Wirkung der Basis auf die Gewohnheiten ist so unbewusst wie die Wirkung einer herunterhängenden Locke, die ihren Besitzer veranlasst, zweimal in der Minute den Kopf zurückzuwerfen. Auf nicht vernünftigem Wege entstanden, und überdies durch die gleichen Wahrscheinlichkeiten gesichert, widersteht die Ideologie jedem rationalen Angriff. Sie ist impermeabel auch von außen. Wohlmeinende Belehrungen werden einfach nicht verstanden, oder, wenn sie verstanden werden, durch allzu viele deutliche Fälle aus dem vertrautesten Gesichtskreis widerlegt. Dort, wo einer sich auskennt, wird seine Meinung bestätigt, denn da hat er sie her. Die Ideologie kann, um mit Wieland³ zu reden, »kühnlich allen Bildnern, Schnitzlern, Anstreichern, Verzierern, Lackierern, Vergoldern, Frisierern und Parfumierern der Menschheit, kurz, allen Philosophen der ganzen Welt, Trotz bieten«. Daher die erste Regel der Sozialpraxis: Wer Menschen ändern will, muss nicht die Gemüter, sondern die Umstände ändern.

Und es lässt sich, die bloße Naturwüchsigkeit menschlicher Gesellschaftsverhältnisse einmal vorausgesetzt, auch einiger Zweck in dieser Sachlage anfinden. Wie ein gewisser Grad von Selbstgefälligkeit für die Gesundheit des einzelnen nicht entbehrt werden kann, so ist die Überzeugung von der Richtigkeit ihres Tuns eine Voraussetzung für das Bestehen einer gesellschaftlichen Gruppe. Es lässt sich von sozialer Eigenliebe sprechen. Und wehe der Klasse, die an ihren Idealen zu zweifeln beginnt, sie ist ja rettungslos verloren, sie ist schon tot.

Natürlich ist die Bedingtheit der Ideologie durch ihren Unterbau nicht so vollkommen eindeutig, dass keine Schwankungen möglich wären. Sie ist es schon deshalb nicht, weil der Unterbau auch bloß für zwei Leute nie ganz derselbe ist. Offenbar liegt der Fall derart, dass eine Ideologie da am stärksten festgelegt ist, wo materiale Grundlagen ihrer Schicht betroffen sind, und dass ihr um so freigiebiger Spielraum gewährt wird, je entfernter und zierratmäßiger ihre Beziehung zu jenen ist. Ob Heidegger⁴ oder Jaspers⁵? Je nun, aber keinen Scherz mit dem Privateigentum.

Eingeschränktes Potential

Hier muss übrigens eine Bemerkung wiederholt werden, die durch Vorurteil des Lesers oder Unvorsicht des Schreibers aus dem Aufmerksamkeitsbereiche verlorengegangen sein mag. Es gehört nicht zum Wesen der Ideologie, dass sie als Denksystem irrig und als moralisches System schlecht sein müsse. Jedes Meinungsgefüge ist eine Ideologie, weil es zu einem materialen und sozialen Standort gehört. Ja selbst die irrigen und schlechten Ideologien enthalten irgendwelche Teilwahrheiten und Teiltugenden, die ihres Standorts. Es gibt kein völlig falsches Bewusstsein. Von einer seinsinadäquaten Ideologie zu reden ist mindestens schief: Der Gegensatz liegt zwischen einer seinsadäquaten und einer bloß klassenseinsadäquaten. Es besteht somit bemerkenswerterweise die Möglichkeit für eine rückschrittliche Ideologie, große wissenschaftliche Leistungen hervorzubringen: Solche restaurativen Erfolge sind das historische Denken im Biedermeier und die mathematische Logik heute. Andererseits sollen diese Feststellungen keinen rechtfertigenden Beigeschmack enthalten. Eine schlechte Ideologie bleibt eine schlechte Ideologie. Sie ist, was, etwas unduldsam, der weise Houyhnhnm⁶ in der ganzen menschlichen Vernunft erblickt: »eine Eigenschaft, die unsere natürlichen Laster zu steigern geeignet sei«. Kurzum, ein rechter Mensch zu sein ist ein großes Glück, und es kommt dabei auf persönliche Vorzüge viel weniger an als auf die geschickten Voraussetzungen. Ein Mensch kann ein logisches Wunder und ein sittlicher Riese sein und doch als ein Tropf und ein Schurke wirken. Keiner ist viel klüger und viel besser als seine Klasse.

Schluss-Schnörkel: Auch der Drang zur Untersuchung des Ideologieproblems ist ein Ideologieproblem. Es ist eine ähnliche Sache wie die mit den tugendhaften Leuten, die leicht haben gegen Heuchelei wettern. Im Oktober des Jahres 1775 warf der Deutsche Merkur die Frage auf, ob man ein Heuchler sein könne, ohne es selbst zu wissen, also den wesentlichen Teil des Ideologieproblems, und diesem redaktionellen Einfall verdanken wir Christoph Martin Wielands prachtvollen »Bonifaz Schleicher«.⁷ Wielands Klasse bestand aus tugendhaften Leuten, sie stellte die Frage streitbar, unbefangen und mit allem sozialen Unterton. Wie wäre man verdutzt, fände man die Frage heute, nicht im Deutschen Merkur, sondern im Rheinischen.

Anmerkungen:

1 John Dewey (1859–1952), US-amerikanischer Philosoph, Vertreter des Pragmatismus

2 Fideismus, Vorrangstellung des Glaubens vor der Vernunft

3 Christoph Martin Wieland (1733–1813), Schriftsteller

4 Martin Heidegger (1889–1976), Philosoph, Vertreter der Existenzphilosophie

5 Karl Jaspers (1883–1969), Philosoph, Vertreter der Existenzphilosophie

6 Eine Rasse intelligenter Pferde in Jonathan Swifts Roman »Gullivers Reisen« (1726)

7 Christoph Martin Wieland: Bonifaz Schleichers Jugendgeschichte oder Kann man ein Heuchler sein ohne es selbst zu wissen. Eine gesellschaftliche Unterhaltung