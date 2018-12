So muss er klingen

Definiert Maßstäbe: Janusz Olejniczak Foto: onur acımaz/creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en/commons.wikimedia.org/wiki/File:Janusz_Olejniczak_.jpg

Janusz Olejniczak ist international wenig bekannt. Bis heute hat er auf deutsch nicht einmal einen Wikipedia-Eintrag. Dabei ist der 1952 geborene Pianist einer der besten Chopin-Interpreten der Gegenwart. Warum? Wegen der Bescheidenheit seines Spiels – nicht zu verwechseln mit mangelnden Fähigkeiten. Olejniczak hat in seiner Jugend alle relevanten Wettbewerbe gewonnen, aber er ist kein Salondonnerer. Er spielt Frédérik Chopin, den Komponisten seines Lebens, im Geiste von dessen großem Vorbild Mozart; und diesen schlanken, durchhörbaren Chopin bot er auch bei seinem Auftritt letzten Sonntag in der ausverkauften Philharmonie von Szczecin. Faszinierend, wie Olejniczak Chopins Polyrhythmik hörbar machte. Bei ihm hört man, dass links 3/8 und rechts 4/4 zu spielen sind, und man kann sich nur an den Kopf fassen, wie er das über lange Strecken hinkriegt. Und auch wenn er selten chargiert: Notfalls, im Fortissimo, bringt er den schweren Steinway auf der Bühne an die Klirrgrenze. Wenn der Solist dann manchmal um einen Halbton danebenhaut – wen kümmert das angesichts des überzeugenden Gesamteindrucks. Chopin soll das auch passiert sein. Der flirrende Charakter von dessen Musik macht solche Kritik eh müßig. Chopin ist nicht Bach, auch wenn er auf Mallorca Tage mit dem »Wohltemperierten Klavier« verbracht haben soll.

In Polen setzt Janusz Olejniczak Standards. Sein Spiel definiert Maßstäbe für die Rezeption des größten Komponisten des Landes. Auch weil er den Soundtrack für Roman Polanskis »Der Pianist« mit Adrien Brody in der Rolle des von den Nazis verfolgten jüdischen Pianisten Wladyslaw Szpilman übernahm, setzte sich im Ohr fest: So muss Chopin klingen. Einmal hat ihn Olejniczak in einem Spielfilm gleich selbst verkörpert.

Entsprechende Spannung also in der Szczeciner Philharmonie. Als es dunkel wird, kommt nicht der Solist, sondern erst mal ein Conférencier. Der erzählt einiges über den Lebenslauf und die Karriere des Künstlers. Es gibt kein gedrucktes Programm. Der Maestro werde sein Programm spontan zusammenstellen. Ein paar Polonaisen, ein paar Mazurken, ein paar Walzer, die Nocturnes nicht zu vergessen, und irgendwo im Verlauf des Programms: das große Scherzo. Alles aus dem Kopf gespielt, das Bündel Noten auf dem Flügel wird während des zweistündigen Konzerts nicht einmal umgeblättert.

Das Publikum geht mit, klatscht wie im Popkonzert nach jedem Stück. Olejniczak nimmt es mit freundlichem Lächeln hin. Die Dame neben dem Rezensenten spielte auf den Knien mit – wie es Leute, die ein vorgetragenes Stück selbst einmal einstudiert haben, halb unwillkürlich tun. Zum Schluss stehende Ovationen für den Solisten, der sich mit einer Improvisation im Chopinschen Ton bedankt. Den Veranstaltern war es gelungen, durch Lichteffekte – nur der Solist und das Messing der Rollen des Flügels waren beleuchtet, ansonsten herrschte Halbdunkel – im großen Saal des Hauses jene Salonatmosphäre zu schaffen, für die Chopins Werke ursprünglich komponiert worden sind. Die Philharmonie in Szczecin ist ein modernes, erst 2014 eingeweihtes Gebäude; die Architekten erhielten verdientermaßen den Mies-van-der-Rohe-Preis für das »beste Gebäude des Jahres«. Sie ist auch ein Leuchtturmprojekt der Kulturpolitik Polens in einer Stadt, die von Warschau dreimal soweit entfernt ist wie von Berlin. Ein Haus, das Musikfreunden aus dem deutschen Nordosten, der mit Kultureinrichtungen, seit 1990 erst recht, nicht verwöhnt ist, nur wärmstens empfohlen werden kann.