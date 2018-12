Nur die Natur

No Future: Der katholische Philosoph Robert Spaemann (1927–2018) sah die ökologische Katastrophe kommen Foto: Marijan Murat/lsw/dpa

Robert Spaemann, einer der führenden konservativen Philosophen im deutschsprachigen Raum, ist tot. Er starb am Montag im Alter von 91 Jahren in Stuttgart, wie sein Sohn mitteilte. Im Mittelpunkt seines Denkens stand ein christlicher Glaube, der sich der geistigen Auseinandersetzung mit der vernunftgeprägten Moderne nicht verschließen, aber Modeströmungen nicht unterwerfen soll. Spaemann wurde als Sohn des Schriftstellers Heinrich Spaemann, der als Witwer katholischer Priester wurde, in Berlin geboren und wuchs in Köln auf. Er studierte in Münster, München, Fribourg und Paris, promovierte bei Joachim Ritter und galt als eigenwillig-katholischer Vertreter der von diesem inspirierten, konservativen Ritter-Schule (u. a. Herrmann Lübbe, Odo Marquard, Ernst-Wolfgang Böckenförde). In die politischen Debatten der Bundesrepublik mischte sich Spaemann unter anderem mit seiner Kritik an der Wiederbewaffnung, seinem Einsatz für Tierrechte und seiner grundsätzlichen Ablehnung der Atomkraft ein. In den 80er Jahren verteidigte er allerdings auch die Stationierung von Pershing-Raketen in der BRD.

Nach der Promotion arbeitete Spaemann als Verlagslektor und lehrte später unter anderem in Stuttgart und Heidelberg. Von 1973 bis zu seiner Emeritierung 1992 war Spaemann Professor in München. Als sein Hauptwerk gilt das 1989 erschienene Buch »Glück und Wohlwollen«, seine Texte zur Ideengeschichte der Neuzeit, zu Naturphilosophie, Anthropologie und Ethik wurden in 14 Sprachen übersetzt.

Grundlegend für Spaemanns Denken war die Ausrichtung an der Natur, wie sie der griechische Philosoph Aristoteles (384–322 v. u. Z.) gelehrt hatte. Jeder natürliche Prozess ist demnach ziel- und zweckgerichtet. Der Mensch setzt sich nicht selbst seine Zwecke, sondern richtet sich nach den Vorgaben, die der Natur eingeschrieben sind. Modern ist das nicht. Das moderne, freie Subjekt setzt sich seine Zwecke selbst. Kein Wunder, dass Spaemann oft aneckte. Er protestierte gegen technisches Handeln, das mit eigenen Zwecken in die Natur eingreift. Abtreibung, Sterbehilfe und Gentechnik lehnte er ebenso ab wie ein Adoptionsrecht für Homosexuelle. »In Zeiten, in denen Menschen unterdrückt werden, besinnt man sich immer wieder auf das Naturrecht«, sagte er. »Nur in Zeiten der Freiheit gerät das aus dem Blick und man glaubt, man könne positivistisch verfahren.« Spaemanns Naturrechtsphilosophie findet unter Kollegen nur noch wenige Anhänger, aber theologisch erhielt er im hohen Alter noch Unterstützung von ganz oben: Die Rede, die der damalige Papst Benedikt XVI. im September 2011 im Bundestag hielt, wirkte phasenweise wie von Spaemann abgeschrieben. »Ein positivistischer Naturbegriff, der die Natur rein funktional versteht, so wie die Naturwissenschaft sie erkennt, kann keine Brücke zu Ethos und Recht herstellen«, sagte der Papst. »Es gibt auch eine Ökologie des Menschen. Auch der Mensch hat eine Natur, die er achten muss und die er nicht beliebig manipulieren darf.«

Zuletzt äußerte sich Spaemann immer wieder besorgt über den Kurs der Kirche unter Papst Franziskus. So kritisierte er Positionen des Papstschreibens »Amoris laetitia« zur christlichen Ehe und zum Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen. Sie stünden eindeutig in Widerspruch zu den Worten Jesu und zur traditionellen Lehre der Kirche. Was die Zukunft der Welt angeht, war er pessimistisch, ja apokalyptisch. Im Herbst 2011 mahnte er: »Ob wir die ökologischen Probleme in den Griff bekommen, ist offen. Im biologischen Sinne hat die Menschheit keine große Zukunft. Das Ende kommt als Einbruch von außen, aber es wird von Naturkata­strophen eingeleitet.«