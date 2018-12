Diese Bilder darf man zeigen

»Formal wie thematisch bemerkenswert«: Willi Sitte, Ziegelputzmaschine (1950) Foto: Kunsthalle Rostock

Die Bild hatte noch vor der Eröffnung der Aus­stellung »Motiv Mensch. Willi Sitte und Fritz Cremer im Dialog« Anfang November in Rostock deren Verbot proklamiert. Sie zitierte den Leiter der regionalen »Forschungs- und Doku­men­tationsstelle zur Geschichte der Dikta­turen in Deutschland«, Dr. Fred Mrotzek (CDU), mit den Worten: »Herr Neumann, schließen Sie diese Ausstel­lung!«

Mrotzek ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Historischen Instituts der Rostocker Uni, Vorsitzender der Bezirksgruppe Rostock der »Vereinigung der Opfer des Stalinismus«, seit 2017 auch Vorsitzender des NDR-Landesrundfunkrats. Er hat sich u. a. vor einigen Jahren dadurch hervorgetan, dass er rechten Forderungen nach einer Umbenennung der Rostocker ­Ilja-Ehrenburg-Straße laut­stark öffentlich Nachdruck verlieh. Historische Fakten interessieren den flamboyanten Antikom­mu­nisten dabei weniger. In diesem Fall behauptet er dreist, es werde verschwiegen, dass Willi ­Sitte »Kommunist und hochrangiges SED-Mitglied war«.

Der Direktor der Kunsthalle, Jörg-Uwe Neumann, hatte mit solchen und ähnlichen Reaktionen ge­rech­net, ließ sich allerdings nicht beirren: »All die Bilder und Skulpturen haben ein humanistisches Menschenbild und sind einfach unfassbar gut.« Nicht ohne Chuzpe lancierte die Ostsee Zeitung (OZ) daraufhin eine Umfrage unter dem Titel »Darf man diese Bilder zeigen?«, garniert mit einem Foto der entzückenden »Kleinen Liegen­den« Cremers. Logisch, dass die Mehrzahl der Leserinnen und Leser in Meck-Pomm, meist in der DDR aufgewach­sen, der Ansicht war, dass man Cremer und Sitte sehr wohl anschauen und nicht ver­bieten solle. Auch über­zeugte im Westen sozialisierte Demokraten, die nunmehr im nördlichsten Bundesland leben, dürften vor einem direkten Aufruf zur Zensur zurückschrecken. Und das wusste die OZ-Redaktion natürlich.

Zu sehen sind 60 Gemälde von Willi Sitte (1921–2013), vorwiegend aus den 50er und 60er Jahren, sowie 60 Pla­sti­ken von Fritz Cremer (1906–1993) aus allen Schaffensphasen. Die Beschrän­kung auf Sittes von der FAZ als »formal wie thematisch bemerkenswert« bezeichnetes Frühwerk sei ein »Skandal«, entrüstete sich Schreihals Mrotzek. Der in einer kommunistischen Kleinbauernfamilie aufgewachsene Sitte hatte ein Jahr die Hermann-Göring-Meisterschule für monumentale Malerei besucht, bevor er zur Wehrmacht einberufen wurde. 1944 lief er zu den italieni­schen Partisanen über und beteiligte sich an der Resistenza. Nach Deutschland zurückgekehrt, trat er der SED bei und erhielt einen Lehrauftrag an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle.

»Ein äußerst ambivalenter Mensch, Künstler, Funktionär«, wie der leitende OZ-Kulturredakteur, Michael Meyer, klarstellen zu müssen meint. Denn als langjähriger Präsident des Verbandes Bilden­der Künstler der DDR (1974–1988) sei er »einer jener Funktionäre« gewesen, »die den Daumen über Kol­le­gen senken und ganze Lebenswege vernichten konnten«. Ähnliches hat man auch Lea Grundig vor­ge­wor­fen, ohne in den vergangenen 28 Jahren ein einziges Beispiel beibringen zu können – Namen von Leuten, die von ihr oder ihm in der blühenden, staatlich groß­zügig geförderten Kunstszene der DDR angeblich »vernichtet« worden sind.

Immerhin sei Sitte kein IM gewesen, lobt Meyer. Und, so versteigt er sich zu einem gewagten Ver­gleich, »was Her­mann Kant der Literatur war, war Sitte der Kunst«. Darüber kann man sich getrost eine Weile den Kopf zerbrechen. Sitte gehörte von 1986 bis 1989 auch dem Zentralkomitee der SED an und war Mitglied des Welt­friedensrats. Dass er »versuchte, den Malstil des sozialistischen Realismus zu etablieren«, lässt die Schau nicht er­ken­nen, es sei denn, man hielte die Nachahmung von Fernand Léger und Picasso oder dekora­tive Gigantomanie (drei großformatige Beispiele aus dem späteren Werk hängen im Foyer) für ideologisch fundierte und damit suspekte Abbildung von Realität. Womit dann aber auch mehrere hochdotierte Gegenwartskünstler unter diesen Begriff fallen würden.

Als stummer Kontrast zu den bunten Bildern wirken die ausge­stellten Bronzen Fritz Cremers, die größtenteils aus seinem Nachlass stam­men. Auf den von den Kuratoren intendierten »Dialog« mit den plakativen Farbflächen an den Wänden wollen sie sich partout nicht einlassen. Insofern erscheint die Kombination weder glücklich noch sinnvoll. Konzentriert, in sich gekehrt und voller Anmut sitzen, stehen oder liegen die kleinen und größeren Frauenakte da, innig um­schlingen sich Liebespaare.

»Der Nega­tive« und »Der Zweifler«, lebens­große Entwürfe für das Buchen­wald-Denkmal, provozie­ren mit ausdrucksvol­ler Körpersprache und beredter Miene. Jesus Christus bäumt sich rebellisch an einem überlangen Kreuz auf, von Dornen überwölbt. Der gedrun­gene »Aufsteigen­de« quält sich sichtlich auf seinem Weg nach oben – oder ist er im Begriff zu stürzen? Die Kunsthalle Rostock besitzt einen Abguss des zunächst umstrittenen Origi­nals, es steht draußen im Freien.

Lange hat es keine so umfangreiche Ausstellung des Bildhauers gegeben. Auch das Frühwerk aus den 30er Jahren ist fast vollständig präsent. Es zeigt bereits den reifen Künst­ler, der von seinem Lehrer Wilhelm Gerstel die formsprachliche Reduktion auf das Wesentliche ge­lernt hatte und zu des­sen Vorbildern Käthe Kollwitz und Ernst Barlach zählten. Der im Sauerland geborene, im Ruhrpott aufgewachsene Dickschädel Cremer war an den Berliner »Vereinigten Staatsschulen für freie und angewandte Kunst«, wo er eine »Rote Studentengruppe« gegründet hatte, als Anti­faschist, gar als Kommunist bekannt. Er hatte Freunde in der Wider­standsgruppe »Rote Kapelle«, die 1942/43 hingerichtet wurden; seine Partnerin, die Tänzerin Hanna Berger, stellte die gemein­same Wohnung für illegale Treffs zur Verfügung und wurde längere Zeit inhaftiert. Cremer (und das haben beide Künstler tatsäch­lich mit Hermann Kant gemein­sam) war indes gezwungenermaßen Soldat im Welt­krieg. Nach 1945 arbeitete er zunächst in Wien, ging dann in die DDR, wo er rasch große Anerkennung fand. Er wurde Professor an der Akademie der Künste in Berlin, 1974 deren Vizepräsident. Trotzdem hat er es sich und seinen Genossen niemals leicht gemacht.

Sitte und Cremer verbindet ihr antifaschistisches Engagement, ihr Bekenntnis zum Sozialismus in der DDR. Sie waren Überzeugungstäter, dabei eigenwillig und oft unbequem. Unbequem sind sie offenbar über ihren Tod hinaus.