Zum Leben zuwenig

Demonstration gegen Zwangsräumungen und Mieterhöhungen am 22. September in Lissabon Foto: Pedro Nunes/Reuters

Der Ausgangspunkt für Verhandlungen über den Mindestlohn seien 600 Euro, sagte der portugiesische Arbeitsminister José António Vieira da Silva von den Sozialdemokraten des Partido Socialista (PS) während des ersten Treffens der Sozialpartner zum Thema am 13. November. Der dem PS nahestehende Gewerkschaftsbund União Geral de Trabalhadores (UGT) hatte im Vorfeld eine Erhöhung auf 615 Euro gefordert; der der kommunistischen Partei nahestehende Verband Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP) auf mindestens 650 Euro. Die Kapitalseite war zu weitergehenden Zugeständnissen nur im Gegenzug für Steuererleichterungen bereit, hieß es vergangenen Freitag in der Tageszeitung Público. Und so blieb es bei der politisch festgesetzten Untergrenze. Da Gewerkschaften und Unternehmerverbände sich nicht einigen konnten, so Público, werde der »Salário mínimo« ab 2019 von 580 also auf 600 Euro (brutto) erhöht.

Zum Vergleich: Der Mindestlohn in Deutschland liegt laut Statistischem Bundesamt aktuell bei 1.498 Euro im Monat (Stundenlohn: 8,84 Euro; 39,1-Stunden-Woche). Die Lebenshaltungskosten in beiden Ländern unterscheiden sich hingegen nicht im gleichen Maße. Das »Rendimento Adequado em Portugal« (RAP), ein Gemeinschaftsprojekt der portugiesischen Universitäten, ermittelt regelmäßig den minimalen Bedarf für ein »würdevolles Leben«. Demzufolge brauche eine Person 783 Euro monatlich, ein Paar mit einem Kleinkind etwa 1.800 Euro. Die monatliche Miete für eine Einzimmerwohnung am Stadtrand betrage im Schnitt 425 Euro, die Rechnungen für Licht, Wasser, Gas beliefen sich auf 90 Euro.

Ende November verkündete das nationale Statistikamt auf seiner Internetseite, das Risiko zu verarmen sei im Jahr 2017 um einen Prozentpunkt gegenüber dem Vorjahr gesunken. 17,3 Prozent der Bevölkerung seien noch davon bedroht. Der »Beobachtungsstelle für Ungleichheiten« (Observatório das desigualdades) zufolge korrespondiere diese Quote mit dem Teil der Bevölkerung im Land, der von weniger als 468 Euro im Monat lebe. Im Falle der unter 18jährigen seien 18,9 Prozent gefährdet. Für die ältere Generation sei das Risiko um 0,7 Punkte auf 17,7 Prozent gestiegen. Kinder zu haben erhöhe, wie in den Jahren zuvor, die Wahrscheinlichkeit, nicht über die Runden zu kommen: Das betreffe 28,2 Prozent der Alleinerziehenden mit einem Kind und 31,6 Prozent der Paare mit drei oder mehr Kindern. Auch der Wohnort spiele eine Rolle. Am niedrigsten bei das Armutsrisiko in der Hauptstadtregion (12,3 Prozent); am höchsten in den autonomen Regionen Madeira (27,4 Prozent) und Azoren (31,5 Prozent).

Die Arbeitslosenquote sei kürzlich auf 6,6 Prozent gesunken, das Risiko für Menschen ohne Erwerbstätigkeit aber gestiegen. 45,7 Prozent der Erwerbslosen liefen 2017 Gefahr zu verarmen (gegenüber 44,8 Prozent im Jahr 2016). Von denjenigen, die einen Job hätten, seien 9,7 Prozent einem Armutsrisiko ausgesetzt. Die Beobachtungsstelle für Ungleichheiten vermerkt laut Público von Sonntag einen Anstieg prekärer Beschäftigungsverhältnisse. In der Reihe der Staaten der Europäischen Union, in denen befristete Arbeitsverträge am häufigsten vorkämen, stehe Portugal schon jetzt an dritter Stelle.