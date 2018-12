Macht euch locker

»Was für ein wunderschöner Tag« – Anna (Ella Hunt) kann selbst der Zombie-Apokalypse noch etwas abgewinnen Foto: Duncan McCallum

»Das Getümmel, die Attacken, das Schlachtgewühl von Tönen? Wohin rennt ihr? Woher kommt ihr?«

Ludwig Tieck, »Die verkehrte Welt« (1812)

Begonnen hat der Zombie als koloniale Figur, sein Herkunftsort ist die Karibik. In den maßgeblichen frühen Filmen des Zombiegenres – »Im Bann des weißen Zombies« (»White Zombie«, Victor Halperin, 1932) und »Ich folgte einem Zombie« (»I Walked with a Zombie«, Jacques Tourneur, 1943) – ist es noch sehr offensichtlich. Da ging es um Plantagenbesitzer, deren Arbeitssklaven und irgendwo dazwischen die im magisch exotischen Setting bedrohte »weiße Frau«. Zu Beginn hatte der Zombiefilm fraglos noch das »erwachsene« Problem eines atavistischen Erbes in der – vor Generationen eroberten und seitdem ausgebeuteten – »Neuen Welt«.

Danach wurde es allerdings bald kindischer. Die Zombies stürzten von der Peripherie der »Neuen Welt« in ihr imperiales Zentrum und verirrten sich mit »Zombies on Broadway« (Gordon Douglas, 1945) ins Showgeschäft. Auf eine lockere Tanznummer mit abgerichteten Zombies hatte man da unverständlicherweise aber noch verzichtet.

Genau dies ist jetzt Jahrzehnte später endlich nachgeholt worden. »Anna und die Apokalypse« von John McPhail ist ein Teenage-Zombie-Musical, nicht das erste seiner Art, aber bisher wohl das konsequenteste. Auch diese Zombieapokalypse beginnt zunächst in der Peripherie: in Schottland, genauer gesagt in der mehr oder weniger fiktiven schottischen Kleinstadt Little Haven (gedreht wurde in Glasgow), die aus Oberschule, Weihnachtsmarkt, Bowlingbahn und einer Militärbasis besteht.

Das Periphere des Ortes korrespondiert dabei auch mit der Produktionsgeschichte. »Anna und die Apokalypse« ist ein elaboriertes Remake des ­15minütigen Kurzfilms »Zombie Musical« des 2015 verstorbenen Ryan McHenry, verbreitet wo sonst als auf Youtube. McHenry wurde übrigens auf diversen Onlinevideoplattformen mit einer Reihe von Ryan-Gosling-Witzen bekannt, auf die in »Anna und die Apokalypse« angespielt wird.

Diese Vorgeschichte ist wohl auch der Grund dafür, dass der Film insgesamt ungefähr so bockig und unsicher scheint wie die Teenager, die er porträtiert. Es ist die Bockigkeit und Unsicherheit der Peripherie, die aufbegehrt und ahnt, dass sie längst das heimliche Zentrum ist. Beziehungsweise die Zukunft, und die ist selbstverständlich niemals sicher. Im Gegenteil, vieles sieht nach einer zombifizierten Zukunft aus.

In diesem Kontext ist vielleicht die den Streamingmarkt beherrschende Firma Netflix ein erhellendes Beispiel. Das Filmfestival in Cannes wurde von dem Unternehmen noch boykottiert (nach einem klassischen Konflikt zwischen Statthaltern und Emporkömmlingen), die nächste Oscar-Verleihung könnte bereits ein Festival seiner neuen Dominanz werden. Filme wie »Roma« vom »Gravity«-Regisseur Alfonso Cuarón oder der neue der Coen-Brüder, »The Ballad of Buster Scruggs«, sind Netflix-Produktionen, für die das Kino schon sekundär ist.

Die Aktien des Unternehmens notieren hoch. Die Fachzeitschrift Börse online warnte jedoch bereits vor der »Milliardenwette auf die Zukunft« (boerse-online.de, 5.12.). Hohe Produktionskosten und eine aggressive globale Expansionspolitik hätten zu »enormer Geldverbrennung« geführt. Es ist durchaus zweifelhaft, ob Netflix bisher jemals auch nur einen Cent Gewinn erwirtschaftet hat.

Womit wir wieder bei den Zombies angekommen wären. Denn diese haben ihren protoproletarischen Vorfahren auf den Zuckerplantagen der Karibik endgültig den Rücken gekehrt. In einer wahrhaft verkehrten Welt bevölkern sie nunmehr die Börsen. Beispielsweise schreibt der durchaus apokalyptisch gestimmte Erziehungswissenschaftler Henry A. Giroux in der Einleitung seines Buches: »Zombie Politics and Culture in the Age of Casino Capitalism« (2010): »Die Zombies des 21. Jahrhunderts entsteigen längst nicht mehr dem Grabe, sie bewohnen vielmehr die reichen Stätten der Wall Street und wandern in den Hallen güldener Monumente der Gier von Goldman Sachs.«

Längst ist die Rede von Zombie-Banken, die nur noch aus Schulden, Zombie-Unternehmen, die nur noch aus Versprechen auf weitere Schuldenanhäufung bestehen, einschlägig geworden. Wirklich neu ist sie allerdings nicht. Zur Erinnerung: »In diesen Tatsachen, dass sogar eine Akkumulation von Schulden als Akkumulation von Kapital erscheinen kann, zeigt sich die Vollendung der Verdrehung, die im Kreditsystem stattfindet.« (K. Marx: Das Kapital. Bd. 3, MEW 25, S. 493 f.).

Davon mögen die schottischen Teenager in »Anna und die Apokalypse« vielleicht noch nicht viel wissen. Sie gehen ja noch zur Schule und verkörpern die gängigen Rollen: der Nerd, die paramilitärische Sportskanone, die lesbische Schülerzeitungsredakteurin, die Nymphomanin, die selbst beim Anblick des Geschenksacks des Weihnachtsmanns nur an das eine denkt, usw. Ihr Vorteil ist die Geschlossenheit des peripheren Ortes – Kleinstadt und Schule, wo alles – Aula, Cafeteria, Flur – im Handumdrehen zur Bühne einer Tanzchoreographie werden kann. Ihr Nachteil ist die Jahreszeit: Es ist Weihnachten, Festbraten und Ausverkauf haben schon so manchen Zombie angelockt. »Was für ein wunderschöner Tag«, trällert die Titelheldin (Ella Hunt) noch mit Ohrenschützern, während das Städtchen bereits halb verwüstet ist. Selbst die Schneemänner sind zombifiziert.

Der autoritäre Schuldirektor (Paul Kaye) hatte gewarnt, Smartphones und Social Media wären zu nichts anderem gut, als Zombies zu züchten. Der Autoritarismus liebt die Apokalypsen mindestens so sehr wie die Börsenleute. Er kann gar nicht genug davon bekommen. Ein glückliches Ende wird es nicht nehmen. »Ooh woah / No such thing as a Hollywood ending« (»Oha, es gibt kein Hollywood-Ende«), heißt es gleich in der ersten Tanznummer.