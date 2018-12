Wie einst in Paris

Warte nur, wenn er aufsteht: Florestan (James J. Kee, l.) und Fidelio/Leonore (Maria Hilmes, M.) werden Don Pizarro (Oliver Weidinger, r.) in die Schranken weisen Foto: Dorit Gaetjen

Das war ein toller Erfolg in Rostock, die Musiktheatersparte des Hauses wird immer besser. Standing Ovations am Freitagabend für das Ensemble des »Fidelio« unter Regisseur John Dew. Er, 1944 in Santiago de Cuba geboren, in New York aufgewachsen, britischer Opernregisseur und Intendant, gehört zu den Opernentdeckern. Vor allem von den Nazis verfemte Stücke grub er wieder aus und brachte sie auf die Bühne, in Bielefeld, Dortmund, Darmstadt, seinen wichtigsten Stationen. Der Osten ist ihm vertraut: An der Deutschen Oper Berlin inszenierte er »Andrea Chénier«, mehrmals »Parsifal« in Chemnitz. Nun lud ihn das Volkstheater ein und hatte Glück: Ein erfahrungsgesättigter, respektabler »Fidelio« kam auf die Bühne. Dew jagt keinen Moden hinterher, den Macker des Regietheaters spielt er auch nicht, von Politik lässt der Meister sich schon gar nicht vereinnahmen. Er inszeniert lebendig, realistisch, getreu den Noten und vorsichtig ungetreu, wenn es das Konzept so will.

Der erste Akt der zweiaktigen Oper musste erst in Schwung kommen. Das Eröffnungsduett des volkstümlichen Paares Marzelline (Katharina Kühn) und Jaquino (Václav Vallon) geriet allzu künstlich. Die Parlandi schwächelten. Eines der Hörner war noch nicht recht bei der Sache. Mächtig das meisterlich gebaute Quartett im ersten Akt, in dem der Bassist Peter Lobert als Rocco, Typ des Kleinbürgers, hervorstach. Die Kostüme sind historische (Hartmut Schörghofer). Das Bühnenbild ist eigentlich keines, im ersten Akt dient nur eine gemauerte Wand als Kulisse. Zu Beginn des zweiten Akts: ein schlechthin raumloses Verlies, Dunkelheit rings, darin Florestan am Boden schmachtend, daneben Fidelio und Rocco ein Grab aushebend. Dann die Erkennungsszene. Die inszenatorische Kraft des zweiten Aktes wiegt die kleinen Schwächen des Anfangs restlos auf.

Die Oper besingt die Freiheit des Aufrührers Florestan, der in Pizarros Knast einsitzt, weil er sich gegen das Regime erhob, und die Gattenliebe zwischen ihm und Leonore, die sich, verkleidet als Fidelio, im Kerker anstellen lässt und seine Befreiung betreibt. Aber was ist »Freiheit«? Der Missgriffe gab und gibt es viele.

Der Nazi Edward Suhr stellte 1938 für seine Inszenierung in der Staatsoper eine mittelalterliche Trutzburg auf die Bühne. Weg von Spaniens Freiheitskampf, weg von den Verfolgungen und Einkerkerungen Andersdenkender in Deutschland. Nach der Aufführung 1938 in Wien soll Göring gesagt haben: »Die Freiheit ist eine Freiheit, die das politische Regime hervorbringt, es ist nicht die individuelle Freiheit.« Das meinte offensichtlich die Beseitigung restlicher österreichischer Freiheitsbestrebungen nach dem Einmarsch der Wehrmacht in Wien.

Das Staatstheater Cottbus führte vor wenigen Spielzeiten ihren »Fidelio« im Hof des früheren DDR-Staatsgefängnisses der Stadt auf. Dort hatten Gruppen von »Opfern des Stalinismus« ihre hetzerischen Performances den Besuchern präsentiert. Es dirigierte Evan Christ, in dessen Herkunftsstaat USA die Gefängnisindustrie ungebrochen boomt.

Grandios ist in Rostock James J. Kee als Floristan, ein Jesus oder Afghane mit langem Bart und malträtierten Augen, und an seiner Seite Maria Hilmes als couragierte, beherzt singende Leonore. Im zweiten Akt hat Kee seine Stunde. Davor steht die ausgedehnte Leonoren-Ouvertüre Nr. 3, wahrlich packend musiziert vom hauseigenen Orchester unter Martin Hannus. Dann das Vorspiel des Akts, dessen tragischer Ausdruck einem ins Herz fährt. Die verbrecherischen Geschäfte des Pizarro (Oliver Weidinger) kommen ans Licht. In der Ferne Bläsersignale. Don Fernando (Grzegorz Sobczak) verkündet – leider etwas schwächlich – die Botschaft der Freiheit. Überraschend das Finale: Aus dem berühmten Gefangenenchor erwächst im Schlussbild ein selbstbewusster Chor der Bürgerinnen und Bürger (Opernchor des Hauses, Singakademie Rostock unter Frank Flade), so kraftvoll hervortretend wie das Volk der Pariser Jahrmärkte und Plätze, als die Große Französische Revolution gesiegt hatte. Wenn ein Komponist mit ganzem Herzen hinter dieser Revolution stand, dann der musikalische Revolutionär Beethoven.