Im falschen Knast

Schwer auszuhalten: Viele der ausgestellten Arbeiten beschäftigen sich mit dem Todestrakt (San Quentin State Prison, Kalifornien) Foto: Stephen Lam/REUTERS

Das Contemporary Arts Museum in Houston ist eigentlich kein Museum, sondern eine Kunsthalle, verfügt es doch über keine eigene Sammlung. Im Museum District, wo zwischen den Hochhäusern von Downtown und denen des Texas Medical Center das Museum of Fine Arts und die Menil Collection Gediegenes auf Weltniveau präsentieren, setzt es aufregende zeitgenössische Akzente – und demonstriert gegenwärtig, wie ernstzunehmende politische Kunst aussehen kann. Kuratorin Risa Puleo hat für Houston eine Ausstellung konzipiert, die man nur als brisant bezeichnen kann, denn sie setzt sich mit dem Justizsystem der USA auseinander. Und das in Texas, dem, was die Anzahl der Hinrichtungen betrifft, mit weitem Abstand führenden Bundesstaat. Dass die Grenze zwischen Kunst und Aktivismus dabei überschritten wird, ist beabsichtigt.

Beim Hinweis am Eingang, dass das offene Tragen von Schusswaffen in diesem Gebäude nicht gestattet ist, handelt es sich freilich um keine künstlerische Intervention. Der ist in Texas an der Tür eines jeden Ladens zu finden. Die Ausstellung in der großen Halle ist klar gegliedert und führt von »profiling« (»Täterprofile«) über »arrest« (»Verhaftung«) bis zu »exits« (»Ausgänge«). Bedrohlich wirken Chris Burdens Uniformen für imaginäre, über zwei Meter große Polizisten aus Los Angeles. Ätzend und sarkastisch ist Carl Popes »Trophy Collection«, mit der er Polizeigewalt geißelt: Pokale für Polizisten, die Afroamerikaner getötet oder misshandelt haben. So plakativ sind die wenigsten Arbeiten. In erster Linie gibt es viel zu lesen und zu entdecken. Andrea Fraser demonstriert in einer Grafik, dass nicht nur die Zahl der Gefängnisse und der Inhaftierten in den USA in den letzten 30 Jahren enorm angewachsen ist. Die Zahl der Museen ist in diesem Zeitraum ebenfalls stark angestiegen – ein Zufall? Suzanne La cy hat mit ihren »Oakland Projects« in den neunziger Jahren Basisarbeit geleistet und lässt junge Kalifornier für sich selbst sprechen, während sich Dread Scott in »Wanted« direkt mit der Kriminalisierung Jugendlicher auseinandersetzt und seine Fahndungsplakaten nachempfundenen Arbeiten nicht nur in Museen zeigt, sondern auch in Harlem aushängt.

Auf subtile Weise zeigt Ashley Hunt in »Degrees of Visibility«, wie staatliche Repression unsichtbar gemacht wird: Sie hat Gefängnisse von den jeweils nächstgelegenen, frei zugänglichen Punkten aus fotografiert. Der Erweiterungsbau eines Knastes im kalifornischen San Rafael ist gänzlich unter einem künstlichen Hügel verborgen: Das von niemand geringerem als Frank Lloyd Wright entworfene Hauptgebäude sollte durch den Anbau nicht verunziert werden. Etwas ästhetizistisch wird es bei Trevor Paglen, der das San Quentin State Prison einer »Color Study« unterzieht. Die meisten Arbeiten aber wenden sich nicht ab von der harten Knastrealität, vielfach kommen Betroffene zu Wort. So hat Rodrigo Valenzuela Arbeitsmigranten ohne Papiere zu ihren Grenzübertritten befragt. Michelle Handelman zeigt Transsexuelle, die sich nicht nur im »falschen« Körper fühlen, sondern auch im falschen Gefängnis landen: als Frauen im Männerknast und umgekehrt.

Schwer auszuhalten sind die Arbeiten, die sich dokumentarisch mit dem Todestrakt befassen. Mark Menjivar zeigt Hinterlassenschaften Exekutierter, während Richard Kamler Henkersmahlzeiten nachgekocht hat. Beklemmend auch Luis Camnitzers Sammlung von letzten Worten aus dem texanischen Todestrakt. Das sind natürlich meist Liebesbekundungen an nahe Angehörige, verzweifelte Versuche, ihnen Mut zu machen. Einem Häftling ist aber vor allen Dingen der Hinweis wichtig, dass er bei seiner Exekution keine Windeln trägt: »I can’t think of anything else.« (»Mir fällt nichts anderes ein.«)