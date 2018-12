Ohne Umschweife

»Für uns steht Ungarn an erster Stelle«: Wahlkampfveranstaltung der Regierungspartei Fidesz in Ercsi im März 2018 Foto: Bernadett Szabo/REUTERS

Die ungarische Regierung will die Medien in Ungarn noch straffer organisieren als bislang. Zehn Verlage mit beinahe 500 Presseerzeugnissen wurden dafür in einer »Holding« zusammengefasst: der Mitteleuropäischen Stiftung für Medien und Presse (Közep-Europai Sajto es Media Alapitvany). Das Kartellamt hatte bereits am vergangenen Donnerstag bestätigt, eine dementsprechende Mitteilung erhalten zu haben, die »Transaktion« zu prüfen und innerhalb von acht Tagen zu entscheiden, ob diese gegen die Wettbewerbsbestimmungen verstoße.

Die betroffenen Medien stammen u. a. aus den Unternehmensportfolios der Oligarchen Lörinc Meszaros und Andrew Vajna. Chef der Holding soll der Anwalt Gabor Liszkay werden, der auch Eigentümer der Tageszeitung Magyar Idök (Ungarische Zeiten) ist. Er gilt seit 2015 als Schlüsselfigur in der Medienlandschaft des Landes.

Der Ungarische Journalistenverband wandte sich am 28. November in einem offenen Brief sowohl an die Medienbehörde des Landes als auch an das Kartellamt. Mit dem Zusammenschluss der Medien sei eine »beispiellose Konzentration auf dem Markt« geschaffen worden, die »laut verfügbaren Geschäftszahlen ausschließlich dank staatlicher Anzeigen funktionieren kann und deswegen unmittelbar abhängig von der Regierung ist«.

Schon Ende August war über den Plan berichtet worden. Das Nachrichtenportal 444.hu hatte damals unter Berufung auf Informationen aus dem Umfeld des Ministerpräsidenten geschrieben, Viktor Orban sei mit der Führung der einzelnen, von der Regierung organisierten Medien nicht zufrieden gewesen. Einige der Eigentümer der Presseerzeugnisse hätten demnach gemeint, dass die ihnen anvertrauten Unternehmen tatsächlich ihnen gehören würden.

In den von der Regierung organisierten Medien wurde der Zusammenschluss dann auch mit einer größeren finanziellen Transparenz erklärt. Das Medienportal Pesti Sracok schrieb dazu: »So sind wir, machen keine Umschweife, sagen unseren Lesern und Zuschauern, was wir haben, im Gegensatz zu den unabhängigobjektiven Schwindlern, die lügen, wenn sie nur fragen.«

Das investigative Nachrichtenportal g7.hu schrieb in einem Artikel am Montag von einem »30-Milliarden-Forint-­Geschenk der Oligarchen« an das von Orban proklamierte »System der Nationalen Zusammenarbeit«. Umgerechnet circa 92 Millionen Euro sind die in der »Stiftung« zusammengefassten Unternehmen laut g7.hu wert.