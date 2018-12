Unwissentlich als »Feind« gelistet

Eingangsbereich der Beratungsstelle Ezra in Neudietendorf, Thüringen (Februar 2016) Foto: Michael Reichel/dpa

Der Verband der Beratungsstellen für Betroffene von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt (VBRG) fordert, sogenannte »Feindeslisten« mutmaßlicher rechter Terrornetzwerke gegenüber dort Genannten offenzulegen. Die Landeskriminalämter müssten alle Einzelpersonen und Institutionen informieren, die darin aufgeführt sind, erklärte der Verband am Freitag. Während Medienberichte unter anderem von Taz, Focus und junge Welt über die Existenz mehrerer extrem rechter Netzwerke unter Beteiligung von ehemaligen und aktiven Bundeswehr-Soldaten sowie Mitarbeitern von Strafverfolgungsbehörden sich häufen, sind unabhängige Opferberatungsstellen zunehmend beunruhigt: Die Behörden müssten alle Betroffenen umfassend informieren, die im Visier mutmaßlicher rechter Terrornetzwerke wie »Blutorden«, »Uniter« oder dem des früheren Bundeswehroffiziers um Franco A. stünden, heißt es in der Erklärung. »Wir müssen jetzt öffentlich Druck machen, damit das Recht auf Information der Betroffenen umgesetzt wird«, fordert auch Olivia Sarma, Leiterin der Beratungsstelle »Response« für Betroffene von rechter und rassistischer Gewalt in der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main, am Montag im Gespräch mit junge Welt. Die Gewalt sei nicht abstrakt. Betroffene müssten in die Lage versetzt werden, ihre Gefährdung selbst einzuschätzen und gegebenenfalls nötige Schutzmaßnahmen zu ergreifen.

Franz Zobel, Vorstandsmitglied des VBRG und Berater der Thüringer Opferberatungsstelle Ezra, konstatiert »enorm hohe« Gefahr, dass »Einzelpersonen oder kleine Gruppen aus den Netzwerken die Waffen, die ihnen zur Verfügung stehen, schon jetzt einsetzen«: gegen Abgeordnete demokratischer Parteien, Gewerkschafter, missliebige Journalisten, antifaschistische Aktivisten oder Geflüchtete und Migranten. Sarma weist darauf hin, dass »Response« in Hessen bereits 2016 eine Meldestelle eingerichtet hat, um eine Chronik der politisch motivierten Gewalttaten zu erstellen. Ziel sei »ein Lagebild für Hessen«, das die rechten Strukturen im Land erfasst. Es gehe darum, »die Perspektive der Opfer bewusst wahrzunehmen«. Immer wieder habe sie gehört, dass Opfer rechter Gewalt sich im nachhinein sogar hätten rechtfertigen müssen – Motto: »Irgendwie musst du das doch provoziert haben.« Nach den Menschenjagden in Chemnitz sei nun wirklich nicht mehr zu bestreiten, »wie gewaltbereit diese Szene ist, die sich im Untergrund bereits Waffen beschafft sowie sich daran ausgebildet« habe.

Der VBRG hat mit 1.185 Angriffen für das Jahr 2017 allein in den ostdeutschen Bundesländern, Berlin und Schleswig-Holstein ein erschreckend hohes Niveau rechtsmotivierter Gewalttaten registriert. Dabei komme es keineswegs immer zur Strafanzeige. Zu oft hätten Betroffene erlebt, »dass Ermittlungsverfahren im Sande verlaufen, weil sie von Polizei oder Medien mitverantwortlich gemacht werden für die Gewalt, die sie erleben, oder Angst haben, dass sich Anzeigen negativ auf ihre Asylverfahren auswirken«, so Robert Kusche vom VBRG.

Dass sich die Taten im Osten der Republik konzentrierten, sei ein Irrtum, so Sarma von »Response«. Erst vergangenen Mittwoch waren Waffen, Nazierinnerungsstücke und ein provisorischer Schießstand bei einer Razzia im Lahn-Dill-Kreis entdeckt worden. Auf seiner offiziellen Website bewirbt das Landratsamt allerdings unter dem Slogan »… so vielseitig wie Sie!« geradezu den Erwerb von waffen- und sprengstoffrechtlichen Erlaubnissen. Wie warme Semmeln bietet es »Unbedenklichkeitsbescheinigungen und Ausstellung der Erlaubnisse« an. Die Kritik der Beratungsstellen, dass einige Landeskriminalämter seit mehr als einem Jahr über »Feindeslisten« verfügen, ohne die Betroffenen zu informieren, macht sich auch daran fest: Dies geschehe »trotz der Erfahrungen mit dem Terrornetzwerk des NSU und dem Wissen der Strafverfolgungsbehörden, dass Schießübungen mit nach NSU-Mordopfern benannten Zielscheiben stattfinden«, so Zobel.