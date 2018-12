Grimms Krimis

Kriminalakte Gebrüder Grimm: Und wie ich so strolcht’ durch den finstern Tann, da spukt’s mich mit heller Stimme an Foto: Tamschick Media + Space GmbH/dpa

Podcasts erfreuen sich nach wie vor einer großen Beliebtheit. In letzter Zeit wird das Format auch vermehrt für Hörspielmehrteiler und -serien genutzt. Leonhard Koppelmann und Viviane Koppelmann haben zum Beispiel für den Hessischen Rundfunk drei Grimmsche Märchen zu Krimis umgeschrieben, in denen die beiden verschwisterten Germanisten als Ermittler auftreten. Die Folgen stehen seit Donnerstag online. Seit gestern laufen die etwa halbstündigen Folgen im Programm von HR2 Kultur. Heute ist Folge zwei des ersten Falls dran: »Die Brüder Grimm – Kriminalakte 1: Der Fall ›Räuberbräutigam‹« (HR 2018; Ursendung Di., 9.30 Uhr und Wdh. 15 Uhr, HR2 Kultur). Der Mehrteiler »Leopoldpark« (WDR 2018; Ursendung Teil 2/4 Di., 19 Uhr, WDR 3) von Wederik De Backer und Lucas Derycke geht den üblichen Weg der Veröffentlichung und kommt zuerst ins Radio, bevor damit der »WDR Hörspielspeicher« gefüttert wird. Erzählt wird, wie ein Zoo vom gescheiterten Familienunternehmen zum erfolgreichen Eventanbieter umgebaut werden soll.

Im Feature »Haltet durch, ich hol’ Euch nach! – Wie ein syrischer Flüchtling seine Familie nach Deutschland lotst« (SWR 2017; Mi., 0 Uhr, DLF Kultur) erzählt Nadja Odeh von einer lebensgefährlichen Familienzusammenführung. Axel Ranisch und Paul Zacher präsentieren am Abend ein Hörspiel, in dem sie ihre gemeinsame Beziehung fiktionalisieren. »Anton und Pepe« (NDR 2018; Ursendung Mi., 20 Uhr, NDR Kultur) handelt von Schulfreundschaft und Wiederbegegnung im Erwachsenenalter. Ebenfalls empfehlenswert: Der erste Teil von »Leben sammeln – die Tagebücher des Victor Klemperer (1918–1932)« (DLR Berlin/ORB 2018; Mi., 21.30 Uhr, DLF Kultur).

Eine weihnachtliche Krimikomödie bringt der Schweizer Rundfunk mit der Radioadaption von Ed McBains »Stille Nacht« (SRF 2016; Fr., 22 Uhr, SWR 2). Gut zur Adventsstimmung passt auch Wolf Haas’ »Die Jungfrau und der Weihnachtsmann« (SWR 2007; Fr., 22.30 Uhr, SWR 2). Hier wird ein Tonstudio zum Mini­gefängnis und aus der Jungfrauengeburt ein postnatales, ärztlich-operatives Wunder. Der nicaraguanischen Schriftstellerin Gioconda Belli widmet Nina Bust-Bartels die Hommage »Ich bin Sehnsucht, verkleidet als Frau – eine Lange Nacht über die Schriftstellerin Gioconda Belli« (DLF Kultur/DLF 2018; Ursendung Sa., 23 Uhr und Wdh. So., 0 Uhr, DLF).

Unbedingt anhören sollte man sich Thies Marsens »Was bleibt vom NSU-Prozess?« (BR 2018; Ursendung Sa., 13 Uhr und Wdh. So., 21 Uhr, Bayern 2). Marsen lässt die juristische Aufarbeitung der NSU-Mordserie Revue passieren. Für die jW berichtete Claudia Wangerin immer wieder aus München über den Prozess. Zu dem Thema ist sie diesen Donnerstag (6.12.) ab 19.30 Uhr bei Sandra und Kerstin Grether im Berliner Brecht-Haus zu Gast. Zur vierten Ausgabe des »Grether-Salons« kommen außerdem Zuckerklub, Schorsch Kamerun und Katrin Frank.

Sprache als Klangkunst präsentiert Georg Sachses Komposition »Koan« (HR 2018; Ursendung Sa., 23 Uhr, HR2 Kultur), das Weihnachtpanorama einer kleinen Nachbarschaft zeigt Dunja Arnaszus mit »Efeu« (MDR/HR 2018; Ursendung So., 14 Uhr, HR2 Kultur), Jim Morrisons Fans werden mit Tom Nogas »Not to touch the earth« (WDR 2011; So., 19 Uhr, WDR 3 und Mo., 23 Uhr, WDR 1Live) glücklich gemacht. Und Simon Kamphans und Ina Plodroch enthüllen moderne Marktmechanismen in »Die Hit-Maschine – Klicks in Zeiten der knappen Aufmerksamkeit« (DLF 2018; Ursendung So., 20 Uhr, DLF).