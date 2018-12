»Ohne Licht, armer Wicht« – Reinhold Adam beim Überliefern des Bergmannshandwerks Foto: Julia Feldhagen/ARTE

Holger Stellmacher nimmt noch eine Prise. »Die Zigarette des Bergmanns«, sagt er wie zur Antwort auf die fragenden Blicke der Umstehenden. Schnupftabak ist unter Tage erlaubt, Feuer strengstens verboten. Auch ihre Handys müssen die Besucher abgeben, die heute mit ihm tausend Meter in die Tiefe fahren. Explosionsgefahr. 30 Jahre lang ist Stellmacher als Bergmann eingefahren. Die Handgriffe zur Vorbereitung beherrscht er im Schlaf: das Anziehen des Fahrtmantels, das Überstülpen der dicken Socken und der klobigen Arbeitsschuhe, das Anlegen des Gürtels, an dem die Bergmannsleuchte und der Selbstretter, ein kleines Atemschutzgerät, baumeln.

Manche seiner Begleiter werden das erste Mal unter Tage sein. Den Erklärungen, wie der Selbstretter im Fall eines Gasalarms zu bedienen sei, folgen sie noch mit einer Gelassenheit, die an die von Fluggästen beim Hören leidiger Sicherheitshinweise erinnert. Als das schwere Gitter krachend ins Schloss fällt und der Förderkorb sich knirschend in Bewegung setzt, wird manchem mulmig zumute. Mit im Korb, der zwölf Meter in der Sekunde ins Erdinnere saust, ist Reinhold Adam. »Adam, wie der erste Mensch«, stellt er sich vor. Der kleingewachsene Ruheständler hat bei dem Termin in Deutschlands letzter Steinkohlezeche die Aufgabe, Erzählungen vom Bergmannshandwerk zu überliefern. Noch vor Weihnachten wird die Prosper-Haniel-Zeche in Bottrop geschlossen

Mit 14 Jahren fing Adam als Bergmannslehrling auf der Zeche Nordstern in Gelsenkirchen an. 1961 war das. Seine Lieblingsthemen: Schalke 04 und was vom Steinkohlebergbau im Ruhrgebiet bleibt. »Die Solidarität hier, das muss uns erhalten bleiben. Das Wort ›Kumpel‹ is ja wat besonderes«, sagt er. Adam ist schwer zu verstehen. Das liegt an der scheppernden Fahrt, aber auch am Druck auf den Ohren.

Adam kommt mehrfach im zweiteiligen Dokumentarfilm »Die Steinkohle« zu Wort, den Arte heute und morgen ausstrahlt. Da wird der große Bogen geschlagen vom Mittelalter, wo der Brennwert des schwarzen Goldes erkannt wurde, über die Anfänge der industriellen Nutzung im 19. Jahrhundert, bis in die heutigen Tage, wo Schluss ist im Pütt. Der Film erinnert daran, dass die Bergarbeiter die ersten waren, die Gewerkschaften gründeten, als das noch illegal war; berichtet von der Bedeutung des Reviers und der angeschlossenen Industrien in allen Kriegen seit dem deutsch-französischen 1871, von den Triumphen und der Niederschlagung der Roten Ruhrarmee 1920, den anschließenden Massakern der Freikorps, der Rolle der Ruhrbarone beim Aufstieg Hitlers. Von Zwangsarbeit, Montanunion und dem langsamen Sterben der Steinkohle, das schon in den späten 1950er Jahren begann.

Und er lässt Kumpel wie Reinhold Adam zu Wort kommen. Oder Heinz Assmann. Der erzählt etwa davon, wie er sich fühlte, wenn ihm am Sonntagmorgen nach der Schicht, das schwarze Bündel Wäsche unterm Arm, die herausgeputzten Kirchgänger auf der Straße entgegenkamen: »Manchmal hatte man den Eindruck, man gehört gar nicht zu dieser Gesellschaft.«

Seile fangen den Förderkorb auf. Es funkt im Schacht. Die sechste Sohle ist erreicht, wir sind gut einen Kilometer von der Erdoberfläche entfernt. Hierhin dringt kein Sonnenstrahl, aber der kalte Wind von draußen. Ein ausgeklügeltes Belüftungssystem sorgt dafür, dass Frischluft durch die Schächte weht. Das »Wetter«, wie die Bergleute sagen, nimmt den Kohlenstaub mit durch die Stollen. Die Luft ist feucht, im Neonlicht sieht man Generatoren, die unablässig summen. Ab und an zischt ein Ventil, das Überdruck freigibt. Es ist, als sei man ins Innere einer gewaltigen Maschine geraten.

Rußgeschwärzte Gesichter ziehen vorbei. Schichtwechsel. Als erstes erkennt man die weißen Augen der Kumpel, später, viel später erst die Umrisse ihrer Körper. »Glück auf«, raunen die Männer einander zu. »Die heilige Barbara ist die einzige Frau, die hier unter Tage darf«, scherzt Adam. Eine Skulptur der Schutzheiligen steht in einer Nische. Manche berühren sie abergläubisch mit rußigen Fingern.

»Passen Se auf Ihre Lampe auf. Ohne Licht, armer Wicht«, mahnt Adam. Die eingetrichterten Verhaltensregeln sitzen noch. Ratschläge, die Adam einst gegen die Berufskrankheit der Bergleute, die Staublunge, von seinem Arzt zu hören bekam, sind dagegen längst überholt. »Trinken Sie mehr Milch«, hieß es damals. Damit war die Sache mit dem Husten abgetan. Bergleute werden nun mal nicht alt.

Der Stollen, in dem wir stehen, wird Anfang 2019 versiegelt. Mit zehntausenden Kubikmetern Beton wird der Schacht verfüllt. Die Streben werden nach und nach eingedrückt werden. Was bis jetzt nicht mit dem mächtigen Kohlehobel aus den Flözen geschabt wurde, wird wohl für immer unter Tage bleiben. 15 Jahre würde es dauern, wollte man nach der Schließung ein Bergwerk wie dieses wieder in Betrieb nehmen wollen, schätzt Stellmacher. 15 Jahre für Planung und Bauvorbereitungen, vor allem aber, um den Schacht so tief zu treiben, wie er derzeit ist.

Die Kohle für die Stahlindustrie an der Ruhr kommt heute aus China, der Mongolei und Kolumbien. Dem Pott bleiben Erinnerung an Zeiten, in denen man mit dem Kehrbesen den Kohlestaub von der Windschutzscheibe fegen musste, ehe man von der Arbeit nach Hause fahren konnte – und die Altlasten. Nach und nach werden die Gruben mit Wasser volllaufen. Weil so das Grundwasser vergiftet werden könnte, muss ständig abgepumpt werden. Flüsse und Bäche müssen mit Dämmen gestützt werden, weil das Land sich um mehrere Meter abgesenkt hat.

Der Dokfilm, der gegen Ende mehr und mehr in den Tonfall eines Imagefilms verfällt – vollmundig wird von den Leistungen der Ruhrkohle AG und dem gelungenen Strukturwandel im Revier geschwärmt –, legt es ganz offensichtlich darauf an, noch in Jahrzehnten in Schulklassen vorgeführt zu werden.

Wieder an der Oberfläche, steuern die Kumpel zielstrebig einen Unterstand an. Sie greifen in die Hemdtasche, fingern die plattgepresste Kippenschachtel hervor, nehmen die Zigarette mit den Lippen direkt aus der Schachtel auf, nippen an der Glut eines Kumpels und inhalieren einen tiefen Zug, als vermissten sie die kohlenstaubschwere Luft aus der Tiefe.