Alter Mann in 14 Stationen

Der Journalist Olaf Sundermeyer ist einer »der profiliertesten Kenner der rechten Szene in Deutschland«, wie immer wieder zu lesen ist. In seinem jüngsten Buch »Gauland – Die Rache des alten Mannes« will er den Weg der Selbstradikalisierung eines »konservativen Gentlemans« nachzeichnen – hin zum Strippenzieher einer neuen rechten Bewegung, deren parlamentarischer Arm die »Alternative für Deutschland« (AfD) darstelle. Neben einzelnen Schriften des AfD-Fraktionsvorsitzenden dienen ihm dazu Gespräche mit Gauland und – zum Teil ehemaligen – Weggefährten. Da nicht gekennzeichnet ist, wieviel Raum diese Gespräche eingenommen haben, als das Buch entstanden ist, wird nicht immer gleich deutlich, wo die Aussagen Gaulands und wo die Interpretationen des Autors Grundlage des Textes sind. Das Angebot, »sich mit den Methoden und Strategien dieses Mannes nüchtern auseinanderzusetzen«, kann daher nur schwerlich angenommen werden. Mag es nun dem »höflich distanzierten und freundlich verbindlichen« Umgang Sundermeyers mit Gauland geschuldet sein oder aber politischer Naivität: Neben belanglosen Allgemeinplätzen und bereits Bekanntem haben diese 170 Seiten wenig Gewinnbringendes zu bieten.

Textstellen wie: »Auch in diesem Moment kriecht dieses Gefühl durch seinen alten schweren Körper, dringt bis zu seiner kranken Seele vor. An Tagen wie diesem vergisst er seine schwere Depression, hat er keine Magenschmerzen. Die Droge macht ihn schmerzfrei, lässt ihn diese Ochsentour ertragen«, haben für die politische Auseinandersetzung mit der Person Gauland wenig Bedeutung, seien aber der stilistischen Freiheit des Autors zugestanden.

Problematisch gestalten sich andere Aspekte des Buches. Sundermeyer spricht Gauland davon frei, »ein Rechtsextremist« zu sein. Woran er das festmacht, erklärt er nicht. Und so funktioniert der in dem Buch attestierte gegenwärtige »Stresstest für die Demokratie« wieder einmal nur unter der Prämisse einer unhinterfragten Extremismuslogik. Da haben wir auf der einen Seite »immer wieder kleine, gemeine Aktionen von Antifaaktivisten, die Gauland Angst machen und ihn aus seiner Wohnung vertreiben wollen«. Und auf der anderen Pegida oder den rechten Verleger Götz Kubitschek, die für den »konservativen Intellektuellen« nach eigener Aussage »natürliche Verbündete« sind. Die sich festigende Bewegung von rechts stelle in erster Linie ein Potential an Wählern dar, zu denen sich Gauland ansonsten aber wenig hingezogen fühle.

In der Mitte sieht der Kritiker der »menschenfeindlichen Bewegung«, wie Sundermeyer sich bezeichnet, eine »anfällige Mehrheitsgesellschaft«. Diese würde von der Politik keine klaren Positionen zu den in der BRD als dringlich wahrgenommenen Pro­blemen bekommen. Ohne Quellen für seine Annahme zu nennen, handelt es sich laut Autor dabei um »soziale Ungleichheit, Kriminalität, Verrohung und fehlenden gegenseitigen Respekt, gescheiterte Integration« und – hier wird Sundermeyer kreativ – den »Missbrauch eines großzügig gewährten Gastrechts für Schutzsuchende«.

Inwiefern diese offensichtlich eigene Themensetzung des Autors die Auseinandersetzung mit den völkischen und rassistischen Positionen der AfD befördern kann oder nicht doch nur ein weiterer Ausdruck dafür ist, dass die Gesellschaft nach rechts gerückt ist, sei dahingestellt. Unbeantwortet muss auch die Frage bleiben, woher Sundermeyer seine nicht belegte Behauptung zur linken Leserschaft des rechten Compact-Magazins nimmt. »Das Heft hat seinen festen Platz im Kosmos der Gegenöffentlichkeit, wird von vielen Linken gelesen, ist aber stark der AfD zugewandt.« Verharmlosender und nebulöser kann man die Rolle eines der wichtigsten Organe der neuen rechten Bewegung von AfD über die »Identitäre Bewegung« bis zu Pegida nicht darstellen.

Nun will sich der »profilierte Kenner« aber auch nicht mit der (extremen) Rechten in ihrer Gesamtheit auseinandersetzen, sondern mit der Person Gauland. Anhand von 14 Stationen dessen politischen Lebens zeichnet er folgendes Bild: Ein gutsituierter alter weißer Mann, der sich jahrzehntelang im Politik- und Medienbetrieb bewegt hat, könnte in den Ruhestand gehen, ist aber so enttäuscht von den Modernisierungsbestrebungen innerhalb der CDU, dass er nach 30 Jahren Mitgliedschaft die Partei verlässt und mit anderen (nicht immer) alten weißen Männern die AfD aus der Taufe hebt. Der kulturell bewanderte Gauland wurde 1941 in Chemnitz geboren und verließ 1959 die DDR. Auch heute noch könne er deswegen dem ostdeutschen Wutbürger aus der Seele sprechen. Rassistische und revisionistische Aussagen trifft er in erster Linie strategisch motiviert. Um den bundesdeutschen Politikbetrieb aufzurütteln, hat er sich an den Grünen orientiert wie die »Identitären« an Greenpeace, und sowieso ist ihm relativ egal, was in der nächsten Legislaturperiode passiert, da die jetzige absehbar seine erste und letzte im Bundestag ist, weil er dann wirklich zu alt ist. Ein schlechtes Gewissen, weil er zur Salonfähigkeit von rechten und rassistischen Positionen beiträgt, hat er nicht. Dafür aber hat der alte weiße Mann es allen gezeigt.