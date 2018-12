Teilnehmerin der Demonstration »Rescue the Rescuers« im Oktober auf dem Berliner Alexanderplatz: »Re: Helfer oder Schmuggler« Foto: ZDF/Kobalt/ARTE

Re: Helfer oder Schmuggler

Der Fall Sarah Mardini

Die griechischen Behörden werfen Sarah Mardini und anderen Aktivisten der griechischen Flüchtlingsorganisation ERCI (Emergency Response Centre International) vor, Migranten bei der illegalen Einreise nach Griechenland geholfen zu haben. Sarah Mardini droht eine mehrjährige Haftstrafe. Die junge Syrerin bestreitet alle Anklagepunkte. Der Fall schlägt international Wellen, genau wie vor drei Jahren ihre eigene Flucht: Damals zog sie schwimmend das sinkende Schlauchboot an Lesbos Küste und rettete so anderen Flüchtlingen das Leben.

Grand Canyon – Im Herzen der Stadt

Regisseur Lawrence Kasdan erzählt die Geschichte des Automechanikers Simon, der den wohlsituierten Mack aus einer gefährlichen Situation rettet, als dessen Auto in einer heruntergekommenen Wohngegend liegenbleibt. Aufgrund seiner Begegnung mit Simon hinterfragt Mack bis dahin getroffene Entscheidungen seines Lebens. Ebenso nimmt das Leben seiner Frau eine drastische Wendung, als sie beschließt, ein ausgesetztes Baby zu adoptieren. Ein Film, der gesellschaftliche Wunden heilen will – funktioniert ausnahmsweise künstlerisch ganz gut. USA 1991. Mit Danny Glover (Simon). Regie: Kasdan.

Der Beamtenreport

Angst vor Arbeitslosigkeit, mieser Bezahlung oder Altersarmut? Für die meisten Beamten kein Thema. Rund 1,8 Millionen arbeiten bei Bund, Ländern und Kommunen. Sie haben einen Job auf Lebenszeit, bekommen mehr Netto vom Brutto, und im Alter wartet eine gute Pension. Haben Beamte zu viele Privilegien? Wir empfehlen das Beamtendrama »Prexaspes« von Peter Hacks.

Mission Ozonloch

Wie wir die Erde gerettet haben

Wie heute der Klimawandel bedrohte vor 30 Jahre ein globales Umweltproblem unseren Planeten. Wissenschaftler wiesen nach, dass die vor allem in Spraydosen enthaltenen Fluorchlorkohlenwasserstoffe, kurz FCKW, zum Abbau der Ozonschicht führten. Über der Antarktis bildete sich in jedem Winter bereits ein regelrechtes Loch in der Atmosphärenschicht, die in etwa 15 Kilometern Höhe die schädliche UV-Strahlung aus dem Sonnenlicht filtert.

