Knoten im Bein

Kondolationen an der geschlossenen »Fabric«, London 2016 Foto: Neil Hall/REUTERS

Düster geht die Welt zugrunde. Klingt gut, stimmt aber nicht. Die Welt geht hellgrell, unerträglich heiß und ohne Süßwasserreserven zugrunde. Zudem ist der Erdmaßstab für die sehr guten DJ-Mix-Serien »Fabric« und »Fabriclive« der Club-Institution Fabric ein bisschen zu groß. Richtig aber ist, dass das »Who is who« der Club-Musikwelt es sich nicht nur nicht nehmen ließ, den berühmten Londoner Club zu bespielen, sondern auch so abwechslungsreiche wie ambitionierte und waghalsige Mixe für die beiden Reihen anfertigte. Jetzt, jeweils mit der Nummer 100, sind sie an ihr Ende gelangt. Die Verkäufe ließen zuletzt zu wünschen übrig – das alte Lied.

17 Jahre lang gab es jeden Monat einen DJ-Mix. James Lavelle, Michael Mayer, LTJ Bukem, Ben Ufo, Baby Ford, Ricardo Villalobos, Nina Kraviz oder Ben Klock steuerten jeweils einen bei. Man kam da selbst als informiert-interessierter Hörer kaum hinterher, und die Frage nach inflationsbedingten Abnutzungserscheinungen stellte sich zwischendurch auch schon. Doch der umtriebige Club-Gründer Keith Reilly wollte es nicht anders. Es sollte zwei unterschiedliche Reihen geben, zum einen die Fabric-Reihe für House und Techno, die sich jetzt mit einem dreiteiligen Riesen-Mix der Fabric-Resident-DJs Craig Richards (verspielt, spacig, funky), Terry Francis und Keith Reilly (beide deep, hypnotisch, housig) verabschiedet.

Und zum anderen die Fabric­live-Reihe. Die ist die stilistisch offenere und auch britischere – reserviert für (Post-)Dubstep, Breakbeats, Drum & Bass, sonstige Bass-Musiken und allerlei Experimente. Ausgesprochen düster, um auf den Anfang zurückzukommen, sieht das Cover der Nummer 100 von Fabriclive aus. Schwarze Sci-Fi-Maske, die an Darth Vader erinnert, auf einem in schwarzen Stoff gehüllten Kopf. Das Bild passt sehr gut zu Burial, der, während er grandios endzeitliche Tracks produzierte, seine Identität stets geschickt zu verbergen wusste. Zusammen mit dem Hyperdub-Label-Betreiber Kode 9 packt Burial sage und schreibe 37 Tracks in ein überaus dichtes, souverän gemixtes 74-Minuten-Set.

Die zwei verquirlen, was rhythmisch und emotional herausfordert oder in einen kurzen Zustand von Hypnose versetzt, etwa stockdüsteren (Post-)Dubstep, metallisch klirrenden Drum & Bass, harten Acid, wavigen Electroclash. Bei den Genres Juke und Gqom wird’s rhythmisch ein bisschen schwieriger, dafür freuen sich hyperaktive Szenespezialisten hübsche Knoten in die Tanzbeine. Billo-Trance und Minnie-Maus-Gesänge hätte es freilich nicht zwingend gebraucht – geschenkt. Und vor allem: Danke für alles.