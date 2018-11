Nachschlag: Ausgeliefert

Drei Minuten für eine Lieferung: Ein Paketbote der Post in Hamburg Foto: Malte Christians/dpa

Wer Ärger mit der Post hat, sollte diesen nicht an den Zustellern auslassen. Von einem harten Job kann man in dieser Branche nicht mehr sprechen, bei den Paketboten ist Ausbeutung der passende Begriff. 250 Pakete pro Tag auszuliefern bedeutet, für jede Zustellung nur drei Minuten Zeit zu haben. Wer nicht gerade bei der Deutschen Post AG direkt angestellt ist, sondern in der Tochtergesellschaft DHL Delivery, hat schon mal bis zu 1.200 Euro weniger Gehalt im Monat. Und dann gibt es da noch die »Zusteller dritter Klasse« ohne DHL-Logos auf ihren Transportern, denen Jan Böhmermann sich ausführlich widmet. 6,50 Euro pro Stunde sind bei Subunternehmen der Post drin – allerdings »nur in guten Gebieten« und mit »sportlicher« Kondition. Sonst seien drei bis vier Euro die Regel, wie eine anonym Interviewte verrät. Während die Post bis 2020 einen Gewinn von fünf Milliarden Euro anstrebt, finanzieren wir alle diese Form moderner Sklaverei mit. 21 Prozent des Postkonzerns gehören dem Staat, erinnert Böhmermann. (mme)