Wahre Tierrechte (48). So was hat Macht!

Dann sah er Andreas, der an einem der langen Tische saß und Zeitung las. Jochen eilte hinzu und setzte sich ebenfalls. Andreas machte einen sehr aufgeräumten Eindruck. »Das musst du dir anhören, du lachst dich scheckig.« Er hob die Zeitung hoch und rückte seine Lesebrille zurecht. »Letzten Samstag hat Uli Hoeneß vom FC Bayern im Anschluss an das 3:3-Unentschieden im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf ein Interview gegeben, das noch am selben Tag über dpa verbreitet wurde. Der redet sich um Kopf und Kragen.« Er machte eine dramaturgische Pause und fügte hinzu: »Naja, was man so Kopf nennt.« Dann setzte er sich in Positur und las mit Betonung: »Wir müssen uns erst mal über das Wochenende alle Gedanken machen, wie wir aus dieser Situation das Beste machen. (…) Dann müssen wir uns schon noch mal zusammensetzen, wie es weitergehen soll. (…) Und das muss überdacht werden, woran das liegt.«

Er sah Jochen amüsiert an und kicherte. »Soviel muss und müssen, und ›überdacht werden‹ klingt doch ganz wunderbar nach Arbeit für den Dachdecker. Und so geht das munter weiter!« Andreas rezitierte mit sich hörbar steigerndem Vergnügen. »Es gibt auch den einen oder anderen Spieler, der über sich mal nachdenken muss. (…) Aber wenn man Entscheidungen zu treffen hat als Führung, dann muss man das schon selber machen. (…) Wir müssen jetzt die goldene Mitte finden. (…) Wir müssen Lösungen finden. Eines ist klar, solche Leistungen in der Reihe müssen analysiert werden, und wir müssen zu einem Ergebnis kommen, woran das liegt. Daran müssen wir jetzt arbeiten.«

Die Begeisterung von Andreas war nicht zu bremsen; er lief auf vollen Touren. »Das ist der Muss-Mann unter Zwing-Zwang! Hör dir das an!« Er wieherte fast vor Wonne. »Wir müssen beim FC Bayern jetzt alles hinterfragen, warum wir so spielen, wie wir spielen. Wir müssen die nächsten Tage, vielleicht auch Wochen, das schließe ich nicht aus, dazu verwenden, um die richtige Lösung zu finden. (…) Da muss man sich schon die Frage stellen, warum bei uns fast jeder Gegenangriff ein Tor bedeutet. Dann muss man auch mal kritisch mit dem einen oder anderen Spieler umgehen, weil das ist hanebüchen, was da passiert ist.«

Andreas schüttelte den Kopf. »›Weil das hanebüchen ist‹ oder ›Denn das ist hanebüchen‹ wäre korrekt gewesen, aber geschenkt. Jetzt kommt der Klopper!« Er sah aus, als flöge er selbst einem Höhepunkt entgegen, als er die Stimme auf Pathos stellte und wie ein Schmierentragödiant sprach: »Ich war völlig down, als das Tor zum 3:3 gefallen ist. Ich habe gedacht, die Welt geht unter. Und von diesem Schock muss ich mich jetzt erst mal erholen. Es wird ein schwieriger Abend für meine Frau. Morgen kommt die Tochter mit den Enkelkindern, die werden es auch nicht so leicht haben mit mir. Das war so nicht vorgesehen in unseren Familienplanungen für dieses Wochenende.«

Jochen dachte nur »Gleich bricht er zusammen, oder er macht sich nass«; ihm selbst ging es ja kaum anders. »Da war dann wohl Vollalarm in Münchens Frauenhäusern«, prustete Andreas und wiederholte mit kindlicher Freude an der Redundanz: »Die Welt geht unter … ein schwieriger Abend für meine Frau … die Tochter mit den Enkelkindern … auch nicht so leicht haben mit mir … so nicht vorgesehen in unseren Familienplanungen …« Andreas jaulte fast. »Und immer müssen, müssen, müssen, müssen! 15mal hintereinander nur muss und müssen! Und der Oberhammer ist: So was hat Macht! Vor so was haben richtige Menschen richtige Angst! Es ist unfassbar!«

