Nachschlag: Eine Frage der Logik

Foto: Gleb Garanich /Reuters

Wenn sich ukrainische und russische Schiffe ins Gehege kommen, ist für die westlichen Regierungssprecher in den Ministerien und Medienhäusern natürlich klar, wer schuld hat. Dass Aussage gegen Aussage steht – who cares? Zumindest in Österreich lässt man noch Experten vors Mikrofon, welche die Lage nüchtern einschätzen. Gerhard Mangott, Professor für Internationale Beziehungen in Innsbruck, setzt dem Ö-1-»Morgenjournal« auseinander, weshalb es Russland wohl kaum auf einen Krieg anlegt: Schon jetzt dämpfen Sanktionen das Wirtschaftswachstum um 0,7 Prozent, die russischen Banken fürchten, mittels US-Maßnahmen vom Weltmarkt ausgeschlossen zu werden, und auch seine Zustimmungswerte wird Putin kaum polieren können, ist die Bevölkerung doch vor allem an Frieden interessiert. Eine gezielte Provokation sei völlig unlogisch. Der höchst unbeliebte Petro Poroschenko dagegen muss im März Wahlen gewinnen und kann sich jetzt in Uniform als Kriegspräsident inszenieren. Dank westlichem Schutz hat er nicht viel zu befürchten. (pm)