Reul will Linksjugend überwachen

Düsseldorf/München. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) hat eine stärkere Konzentration des Verfassungsschutzes auf die Jugendorganisation der Partei Die Linke, die Linksjugend Solid, gefordert. »Auch die will unseren Staat abschaffen. Wir dürfen bei den linken Extremisten genausowenig wegschauen wie bei den rechten«, sagte Reul in einem am Mittwoch online veröffentlichten Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Dazu erklärte der Landessprecher der Linken NRW, Christian Leye, am Nachmittag: »Wir haben das noch mal genau überprüft und sind uns ganz sicher: Der Kalte Krieg ist vorbei. Das müsste mal jemand dem Innenminister von NRW mitteilen.« (jW)